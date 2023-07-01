Acil servis doktorlarının yaz aylarında gördükleri 7 büyük sorun

Dr. Christopher M. McStay'e göre sıcak mevsimlerde sıcak çarpması, boğulma ve spor yaralanmaları gibi sorunların riski yaz aylarında artıyor.

Doktorlara, hastaların yaz aylarında hastaneye gelmelerinin en yaygın nedenlerini ve neler yapabileceklerini sorduk.

YAZ AYLARINDA GÖRÜLEN 7 BÜYÜK SORUN

1. Sıcaklara bağlı hastalıklar

Acil tıp doktoru Dawne Kort, yaz aylarında insanların genellikle hafif su kaybından şiddetli sıcak çarpmasına kadar sıcağın neden olduğu rahatsızlıklarla doktora geldiklerini söyledi. Buna bağlı olarak, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı ve kafa karışıklığı gibi çok fazla güneşe maruz kalmanın semptomlarını yaşayabilirler.

Kort, "Sıcaklığa dikkat edin, bol sıvı tüketin ve sıcaklık yüksekse, özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının," diyor.

2. Yüzme yaralanmaları ve boğulma

McStay, “Yüzmeyle ilgili oldukça fazla yaralanma görüyoruz” diyor. "Havuza ya da denize atlamayla ilgili travma, gözetim altında olmayan küçük çocuklar, tekne yaralanmaları..."

Perno, HuffPost'a “Boğulmada büyük bir artış görüyoruz” diyor. "Kaalabalıkta çok sayıda yetişkin olduğunda, çocukları izleyen daha fazla insan olacağını düşünürsünüz ama olan şu ki insanların dikkati dağılıyor ve çocuklar gözden kaçabiliyor.

Boğulma, CDC'ye göre 1-4 yaş arası çocuklar arasında, araba kazalarından sonra kasıtsız yaralanma nedeniyle ikinci en yaygın ölüm nedenidir. Çocukların yüzme havuzunda boğulma olasılığı başka herhangi bir yere göre daha fazladır.

3. Yanıklar ve kesikler

McStay'e göre, ızgara, mangal ve kamp ateşleriyle ilişkili yanıklar ve mutfak bıçaklarından kaynaklanan kesikler için çok sayıda hastane ziyareti var. Çocuklar ateşlere dokunmaya çalışabilir ve yetişkinler, sıcak kömürleri tutuşturmak için yanıcı sıvı dökmek gibi yaygın bir hataya düşerler.

4. Gıda zehirlenmesi ve gastroenterit

Kort'a göre, gastrointestinal sorunlar sıcak aylarda insanları sıklıkla acil servise getiriyor. Aslında, sıcaklıklar ve nemli koşullar bakterilerin hızla çoğalması için en uygun üreme alanını sağladığından, gıda kaynaklı hastalıklar yaz aylarında zirve yapıyor.

“Genellikle, yiyeceklerin uygun şekilde pişirilmediği veya sıcakta bırakıldığı bir yaz barbeküsünden sonra görülüyor. Veya meyve ve sebzeler düzgün yıkanmadığında,” diyor Kort.

5. Spor yaralanmaları

Frizbi, futbol ve açık hava aktivitelerinden kaynaklanan sporla ilgili yaralanmalar da daha büyük bir sorundur. Uzmanlara göre, burkulan bilekler ve kırık kemikler, acil bakım kliniklerinde ilkbahar ve yaz arasında sık görülen durumlardır.

Kort, bu yaralanmaların tedavisinin tipik olarak biraz evde bakım gerektirdiğini söyledi. Vücudunuzu dinlendirin, şişen yeri buzlayın. Ancak bir şeyler ciddi şekilde yanlış geliyorsa veya daha da kötüye gidiyorsa, mümkün olan en kısa sürede doktora gidin.

6. Cilt tahrişleri ve böcek ısırıkları

Açık havada geçirilen uzun günlerde zehirli sarmaşık, sumak ve meşe gibi yabani bitkilerden kaynaklanan rahatsızlıklara sık rastlanır. Kort, böcek ve kene ısırıklarının da yaygın olduğunu ve bazı enfeksiyon vakalarında antibiyotik gerektirebileceğini söyledi.

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7. Güneş yanıkları

Çoğu güneş yanığı hastaneye gitmeyi gerektirmezken, bazıları gerektirir. Güneş yanığınız su topluyorsa veya mide bulantısı, kafa karışıklığı, baş ağrısı, aşırı ağrı veya titreme eşlik ediyorsa doktora gidin. Aloe vera uygulamak veya ibuprofen gibi bir ağrı kesici almak gibi evde uygulanan tedaviler birkaç gün sonra işe yaramazsa, doktora da başvurmalısınız.