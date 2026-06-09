Akşam yediğiniz bitter çikolata daha rahat uyumanıza yardımcı olabilir

Serotonin ve Melatonin Tetikleyicisi: Mutluluktan Uykunun Kollarına

Bitter çikolatanın içinde, vücudumuzda mutluluk hormonu olan serotonine dönüşen triptofan adında bir amino asit bulunur. Serotonin seviyeniz dengelendiğinde, günün getirdiği anksiyete ve zihinsel yorgunluk hafifler.

İşin en güzel kısmı ise şu: Vücut, karanlık çöktüğünde bu serotonini doğrudan uyku hormonu olan melatoline dönüştürür. Yani akşam yediğiniz o birkaç kare bitter çikolata, biyokimyasal bir zincir reaksiyon başlatarak vücudunuza "Artık dinlenme ve yenilenme zamanı" sinyali gönderir.