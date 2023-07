Akupunkturun sağlığa 7 faydası

Giderek daha fazla insan, uykusuzluktan strese, adet kramplarından bel ağrısına kadar çeşitli sağlık sorunları için muhtemelen etkili bir tedavi olarak akupunktura yöneliyor.

Akupunktur, meridyenler olarak bilinen çeşitli enerji yollarından geçen qi olarak bilinen vücudun enerjisini dengelemek için geleneksel bir Çin tıbbı (TCM) tedavisidir.

Qi dengesi genel sağlığı destekler ve bunun herhangi bir şekilde bozulması sağlıkla ilgili endişelere neden olabilir. Geleneksel Çin tıbbı, meridyenler boyunca akupunktur noktaları adı verilen belirli noktalara küçük iğneler sokmanın, qi akışını yeniden dengelemeye yardımcı olabileceğini ve sonuçta genel sağlığınızı geri kazanmaya çalışacağını savunuyor.

İşte akupunkturun potansiyel sağlık ve zindelik faydaları, akupunkturun olası yararları hakkındaki anlayışımızı destekleyebilecek bilimsel bulgular ve daha fazla araştırma gerektiren akupunktur uygulamaları hakkında bilmek isteyebileceğiniz şeyler:

AKUPUNKTUR TEDAVİSİNİN 7 FAYDASI

1- Kronik ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur

Akupunktur, aşınma ve yıpranma osteoartritinden kaynaklanan bel ağrısı ve diz ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir.

Pain'de Mayıs 2017'de yayınlanan bir meta-analiz, kronik ağrısı (bel, boyun ve omuz ağrısı; diz ve baş ağrısı veya migren dahil) olan yaklaşık 18.000 hastayı inceledi. Bir akupunktur tedavisi kürünün ağrı azaltıcı etkilerinin 12 ay boyunca devam ettiğini ortaya çıkardı.

2- Alerjik astım

Akupunktur, astım için yardımcı bir ek tedavi olabilir. Özellikle, Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Akademisi'nin polen, toz, yiyecek ve küf gibi alerjenleri soluyarak tetiklenen bir astım türü olarak tanımladığı alerjik astım.

Örneğin, Nisan 2017'de The Journal of Alternative and Complementary Medicine'de yayınlanan alerjik astımı olan insanlarla yapılan bir çalışmada, üç ay boyunca 15'e kadar akupunktur tedavisi görenlerin hastalığa özgü ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde daha büyük iyileşmeler yaşadığı görüldü.

3- Bulantı ve kusmayı kontrol edebilirsiniz

Mide bulantısı ve kusma, kemoterapinin sık görülen yan etkileridir. Ne yazık ki, Ocak 2020'de Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, bulantı ve kusmayı kontrol etmek için kullanılan ilaçlar genellikle yeterli değildir ve etkinliklerini artırmak için dozu artırmak baş ağrısı, baş dönmesi ve kabızlık gibi başka yan etkilere neden olabilir.

Akupunktur alternatif bir çözüm sunabilir. 41 randomize, kontrollü çalışmanın gözden geçirilmesinde araştırmacılar, akupunkturun kemoterapinin neden olduğu mide bulantısı ve kusma ile mücadele eden kanserli hastalar için güvenli ve etkili bir tamamlayıcı tedavi olduğu sonucuna vardılar. Ancak ek araştırmaların bunu daha da ileriye götürmesi gerektiğini eklediler.

Not olarak, bir etki yaratmak için vücuda bir iğne sokmanız gerekmeyebilir. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, hastaların evde mide bulantısını azaltmak için akupressür (parmaklarınızla akupunktur noktalarına baskı uygulayarak) yoluyla belirli akupunktur noktalarını kendilerinin uyarmasını önerir. Akut miyeloblastik lösemi tedavilerinden kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusma yaşayan 90 hasta üzerinde yapılan bir çalışma, bilekteki P6 akupunktur noktasına bilezik benzeri bir akupunktur bandıyla dört gün boyunca basınç uygulamanın, bulantı ve kusmanın sıklığını ve şiddetini azalttığını buldu.

4- Uykusuzluğa iyi gelir

Akupunktur uykusuzluğa sahip kişiler ve uyku bozuklukları yaşayan kişiler için yararlı bir terapi olabilir.

Sheinberg'e göre akupunktur, vücudu uykuya daha iyi hazırlamak için sinir sistemini sakinleştirerek uykusuzluk için işe yarayabilir.

Uyku Tıbbı çalışmasına göre, belirli akupunktur noktalarının uyarılması yoluyla akupunktur, serotonin ve gama-aminobutirik asit gibi gevşemeyi ve uykuyu destekleyen kimyasallar salabilir.

5. Baş ağrısını ve migreni önlemeye ve azaltmaya yardımcı olabilir

Araştırmalar, akupunkturun belirli kronik ağrı türlerini hafifletmeye yardımcı olmanın yanı sıra migreni de hafifletebileceğini düşündürmektedir. JAMA Internal Medicine'de Nisan 2017'de yayınlanan bir çalışma, dört hafta boyunca haftada beş gün aurasız migren teşhisi konan kişilerin, çalışmaya başladıktan 16 hafta sonra akupunktur uygulananlara göre migrenlerinde daha fazla azalma gördüklerini ortaya koydu.

6- Adet kramplarını azaltabilir

Akupunktur ayrıca ağrılı dönemler için yararlı bir bütünleyici terapi olduğunu kanıtlayabilir.

Haziran 2018'de Medicine'de yayınlanan bir meta-analizde, araştırmacılar kontrollü çalışmayı incelediler ve tipik akupunktur ve elektroakupunkturun (zayıf bir elektrik akımı içeren bir akupunktur şekli) adet ağrısını hafifletmede nonsteroidal antiinflamatuardan daha yararlı olduğunu buldular.

Temmuz 2017'de PloS One'da yayınlanan 74 kadın üzerinde yapılan bir başka araştırma, daha sık akupunktur tedavilerinin adet ağrısını hafifletmede en etkili olabileceğini buldu. Adet dönemlerinden önceki hafta boyunca üç akupunktur tedavisi alan kadınlar, adet dönemleri arasında her 7 ila 10 günde bir üç akupunktur tedavisi alan kadınlara göre ağrı yoğunluğunda daha fazla iyileşme yaşadılar. Kadınların hepsine üç menstrüel siklus boyunca toplam 12 akupunktur tedavisi ve adetlerinden sonraki 48 saat içinde bir tedavi verildi.

7- Ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırma

Cerrahi iyileşme uzun bir zaman gibi gelebilir. Johns Hopkins Medicine'e göre, bazı hastalar ameliyattan sonra genel anesteziden kaynaklanan bulantı ve kusma, kesi yeri çevresinde ağrı, huzursuzluk ve uyku sorunları, kabızlık ve boğaz ağrısı gibi çeşitli semptomlar yaşayabiliyor.

Bu semptomların bazılarını hafifletmek ve iyileşmeyi desteklemek için, Sheinberg gibi bazı sağlık uzmanları akupunktur önermektedir.

Ocak 2017'de Integrative Cancer Therapies'de yayınlanan 172 katılımcılı bir çalışmada, ameliyattan sonra akupunktur alan hastalar uyku, kaygı, ağrı, yorgunluk, mide bulantısı ve uyuşuklukta önemli gelişmeler bildirdiler.

Sheinberg'e göre, diğer hastalar akupunktur aldıktan sonra kemoterapiye bağlı sıcak basması ve periferik nöropatide (ellerde veya ayaklarda zayıflık veya uyuşma) iyileşmeler bildirdiler.