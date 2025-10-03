Araştırmaya göre köpekle büyüyen bebekler, astıma karşı kalkan oluşturuyor!

Yeni bir araştırmaya göre, köpeklerle büyüyen bebeklerin astım geliştirme olasılığı daha düşük .

Kanada'daki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden bir ekip tarafından yapılan bir araştırma, evlerinde köpek alerjenlerine maruz kalan küçük çocukların beş yaşına geldiklerinde astım geliştirme riskinin daha düşük olduğunu, ancak kedi alerjenlerine maruz kalmanın aynı koruyucu etkiye sahip olmadığını buldu .

Daha yüksek seviyelerde köpek alerjenine maruz kalan bebeklerin, beş yaşında astım geliştirme riski diğer bebeklere kıyasla yaklaşık %48 daha düşüktü. Ayrıca, akciğer fonksiyonları daha iyiydi. Koruyucu etki, genetik olarak daha kötü akciğer fonksiyonu riski taşıyan bebeklerde daha da güçlüydü.

DERİSİNDE VE TÜKÜRÜĞÜNDE OLAN PROTEİN VE BAKTERİ

Bilim insanları, Kanada ÇOCUK kohort çalışması kapsamında, üç ila dört aylıkken 1.050 çocuğun evlerinden alınan toz örneklerini analiz etti. Araştırmacılar , her çocuk için tozdaki üç potansiyel alerjenin miktarını ölçtüler: Köpek derisinde ve tükürüğünde bulunan bir protein olan Can f1, kedi der

isinde ve tükürüğünde bulunabilen Fel d1 ve bakterilerin yüzeyinde bulunan bir molekül olan endotoksin.

Çalışmayı sunan Dr. Jacob McCoy, şu açıklamayı yaptı:

“Bulgularımız, köpek alerjenlerinin astıma karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Bunun nedeni kesin olarak bilinmiyor ancak erken dönemde maruz kalmanın, bağışıklık sistemi ya da burundaki mikrobiyom üzerinde değişiklik yaratabileceğini düşünüyoruz.”

Avrupa Solunum Derneği’nden Prof. Dr. Erol Gaillard ise “Bu sonuçlar köpek sahibi aileler için umut verici. Ancak çocukların gelişen akciğerleri üzerindeki uzun vadeli etkileri anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” dedi.

Asthma and Lung UK CEO’su Sarah Sleet de çalışmaya dikkat çekerek, geçmişte astım riski olan çocuklara evcil hayvanların uzaklaştırılması tavsiye edilirken, bu araştırmanın tam tersini işaret ettiğini söyledi. Ancak kesin sonuçlar için daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

ASTIMIN YAYGINLIĞI VE ÖNEMİ

Astım, çocuklarda en sık görülen kronik solunum hastalıklarından biri. Genetik faktörler, enfeksiyonlar, alerjiler ve hava kirliliği gibi etkenler hastalığın gelişiminde rol oynuyor. Özellikle çocukların çoğunlukla ev içinde vakit geçirdiği düşünülürse, ev ortamındaki alerjenler büyük önem taşıyor.

Aynı kongrede bilim insanları, akciğer kanserinin erken teşhisine yardımcı olabilecek yeni bir teknolojiyi de tanıttı. Robot destekli yeni bir bronkoskop, akciğerin ulaşılması zor bölgelerindeki küçük tümörlerden örnek almayı mümkün kılıyor.

78 hasta üzerinde yapılan denemede, klasik yöntemle tümörlerin yalnızca %23’ünden biyopsi alınabildi. Ancak robot destekli yöntemle bu oran %84’ün üzerine çıktı. Yaklaşık 1 milyon euro maliyeti olan bu teknoloji, erken evrede teşhis imkânı sunarak tedaviyi kolaylaştırabilir.