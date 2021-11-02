Arı poleni: Nedir, nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?

Arıların kökeni çok eski dönemlere dayanmakta. Bizden önce de dünyada var olan arılardan elde edilen temel tüketim maddesi baldı. Fakat son zamanlarda gelişen teknoloji ile arının ürettiği farklı bileşenleri de tüketmeye başlıyoruz. Bunlardan birisi de arı poleni. Temelde bitkiden direk elle toplanan polenden çok daha zengin içeriklere sahip. Arı poleni besinler, amino asitler, vitaminler, lipitler ve 250'den fazla aktif madde ile yüklü olduğu için sağlık açısından değerli. Bu yazıda arı poleni nedir? Arı poleninin faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir? Kimler kullanmamalı? Zararları ne sorularının yanıtlarına bakıyoruz...

ARI POLENİ NEDİR?

Öncelikle arı poleni nedir? Arı poleni özetle çiçek poleni, nektar, enzimler, bal, balmumu ve arı salgılarının bir karışımına verilen isimdir. Toplayıcı bal arıları, bitkilerden polenleri toplar ve kovana taşır. Bu anlamıyla arı poleni, bal, arı sütü gibi arı ürünleriyle karıştırılmamalıdır. Arı poleni Protein, karbonhidrat, yağlar, vitaminler, mineraller, enzimler ve antioksidanlar dahil olmak üzere 250'den fazla biyolojik madde içerir. Tam besin bileşimi ise bitki kaynağına ve toplanan mevsime göre değişebilir.

Arı polenin faydaları nelerdir?

Sağlık sitesi Heathline arı poleninin faydalarını şöyle sıralıyor:

1. 250'den fazla aktif madde içeren etkileyici besin profili

Arı poleni, protein, karbonhidrat, yağlar, vitaminler, mineraller, enzimler ve antioksidanlar dahil olmak üzere 250'den fazla biyolojik madde içerir. Tam besin bileşimi, bitki kaynağına ve toplanan mevsime bağlıdır.

2. Yüksek antioksidan içeriği serbest radikallerden ve kronik hastalıklardan korur

Arı poleni, hücrelerinizi kanser ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere kronik hastalıklarla bağlantılı serbest radikallerin neden olduğu hasardan koruyabilen çok çeşitli antioksidanlar içerir.

3. Yüksek kan lipidleri ve kolesterol gibi kalp hastalığı risk faktörlerini düşürebilir

Arı poleni, “kötü” kolesterolü ve lipid oksidasyonu gibi kalp hastalığı risk faktörlerini düşürmeye yardımcı olabilir.

4. Karaciğer fonksiyonunu artırabilir ve karaciğerinizi toksik maddelerden koruyabilir

Hayvan çalışmaları, arı poleninin karaciğer fonksiyonunu artırabileceğini ve bu organı zararlı maddelerden koruyabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, daha yüksek kaliteli insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

5. Anti-İnflamatuvar özellikleri olan çeşitli bileşikleri paketler

Hayvan ve test tüpü çalışmalarına göre, arı poleni antioksidanları, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip olabilir.

6. Bağışıklığı güçlendirerek ve bakterileri öldürerek hastalıklardan korunmanıza yardımcı olabilir

Hayvanlar üzerinde yapılan ve test tüpü çalışmaları, arı poleni antioksidanlarının alerjilerin şiddetini ve başlangıcını azaltabileceğini ve birkaç zararlı bakteriyi öldürebileceğini göstermektedir.

7. Yara iyileşmesine yardımcı olabilir ve enfeksiyonları önleyebilir

Arı poleni, yara iyileşmesini destekleyebilecek anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Antimikrobiyal özellikleri de yara enfeksiyonlarını önleyebilir.

8. Antikanser özellikleri olabilir

Test tüpü çalışmaları, daha fazla insan çalışması gerekli olsa da, arı poleninin birkaç kanser riskini azalttığını gösteriyor.

9. Sıcak basması gibi menopoz belirtilerini kolaylaştırabilir

Araştırmalar, arı poleninin sıcak basması da dahil olmak üzere çeşitli menopoz rahatsızlıklarını hafifletebileceğini göstermiştir. Ayrıca kolesterol seviyelerini iyileştirebilir.

10. Metabolizmayı hızlandırabilir

Hayvan çalışmaları, arı poleninin demir, kalsiyum ve fosfor gibi besinlerin emilimini ve kullanımını artırabileceğini göstermiştir. Bu faydaları doğrulamak için insan araştırmalarına ihtiyaç duyulsa da, metabolizmayı hızlandırabilir ve uzun ömürlülüğü teşvik edebilir.

UZMAN GÖZÜYLE ARI POLENİ

Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker, arı polenini Elele okurları için anlattı... Şeker, arının poleninin besin değerleri nedir? Arı poleni nasıl tüketilir? Kimler arı polenini kullanmamalı? sorularına yanıt verdi. İşte Şeker'in paylaştığı bilgiler:

Arı polenini besin değerleri nelerdir?

Arı poleninin protein içeriği bitkisel orijine bağlı olarak %7 - %40 arasında değişmektedir. Proteinin yanı sıra polen içerisinde yaklaşık 28 farklı mineral, 11 enzim ve koenzim, 14 çeşit yağ asidi, 11 çeşit karbohidrat, çeşitli hormon ve vitaminlerin de bulunduğu tespit edilmiştir. Polen içerisindeki mineral madde içeriği arının topladığı ve bitkiden elle toplanan polen arasında farklılık göstermektedir. Yüksek protein içeriğinin yanı sıra çinko, demir ve zengin potasyum/sodyum oranı poleni önemli bir gıda maddesi haline getirmektedir.

Arı poleni çeşitli antioksidanlar, aralarında, flavonoidler, karotenoidler, kuersetin, kaempferol ve glutatyon içermektedir.

Arı poleni neye iyi gelir?

Peki, arı poleni neye iyi gelir? Diyetisyen Şeker bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

Kötü kolesterolü düşürür

Yapılan bazı hayvan çalışmaları, arı poleni özlerinin kan kolesterol seviyelerini, özellikle de “kötü” LDL kolesterolü düşürebildiğini göstermiştir. Arı poleni, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklardan ve istenmeyen reaksiyonlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Birincisi, araştırmalar alerjilerin şiddetini ve başlangıcını azaltabileceğini göstermiştir. Arı poleni ekstraktının E. coli, Salmonella , Pseudomonas aeruginosa gibi potansiyel olarak zararlı bakterileri ve ayrıca staphilococcus enfeksiyonlarına neden olan bakterileri öldürdüğü bulunmuştur.





Yara iyileşmesine yardımcı

Arı poleni, vücudunuza yara iyileşmesinde yardımcı olabilecek anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Arı poleninin antimikrobiyal özellikleri, sıyrıklar, kesikler, sıyrıklar ve yanıklar için iyileşme sürecini tehlikeye atabilecek önemli bir risk faktörü olan enfeksiyonları da önleyebilir. Bazı hayvan çalışmaları arı poleninin yanık tedavisinde kullanılabileceğini göstermiştir.





Menapozun olumsuz etkilerini azaltır

Kadınlarda arı poleninin çeşitli menopoz semptomlarını hafifletebileceğini gösteriyor. Bir çalışmada, kadınların %71'i arı poleni alırken menopoz semptomlarının düzeldiğini hissettiğini belirtmiştir. Başka bir çalışmada, polen takviyesi alan kadınların %65'i daha az ateş basması yaşadı. Bu kadınlar, daha iyi uyku, daha az sinirlilik, daha az eklem ağrısı ve daha iyi ruh hali ve enerji gibi diğer sağlık iyileştirmelerini de belirtmişlerdir.





Kadınlarda doğurganlığı arttırır

Arı poleni yumurtalık fonksiyonunu canlandırabilir ve gebelik sürecini hızlandırabilir. Çünkü arı poleni afrodizyak hormonsal güçlendirici olarak bilinir.



KİMLER ARI POLENİNİ KULLANMAMALI? ZARARLARI NE?

Şeker, arı poleninin zararları ne? Kimler kullanmamalı sorusunu ise şöyle yanıtlıyor:

Polen veya arı sokması alerjisi olan kişiler, kaşıntı, şişme, nefes darlığı veya anafilaksi gibi semptomlara neden olabileceğinden polen ürünlerinden kaçınmalıdır.

Bu ürünler aynı zamanda varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlarla da olumsuz etkileşebilir.

Hamile veya emziren kadınlar, bebekler için tamamen güvenli olduklarına dair kanıt bulunmadığından, arı poleni ürünlerinden kaçınmalıdır.



ARI POLENİ NASIL TÜKETİLİR?

Peki, arı poleni nasıl tüketilir? Bazı kullanım önerileri şöyle:

Aç olarak alınması daha ideal. Sabah aç olarak veya akşam yemeğinden 4 saat sonra aç olarak alınabilir.

İhtiyaca ve kişiye göre değişmekle birlikte yetişkinlerde 1-4 yemek kaşığı, 6-12 yaş arası çocuklarda 1-1.5 yemek kaşığı kullanılabilir.

Arı polenini sade olarak veya 1 çay bardağı taze sıkılmış meyve suyuna veya 1 bardak ayrana ekleyip tüketebilirsiniz.

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