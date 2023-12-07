Astaksantin nedir, faydaları neler? Astaksantin hangi besinlerde bulunur? 6 soruda astaksantin

Birçok besin aracılığıyla beslenme düzenine dahil edilebilen astaksantin maddesi doğada bulunan en güçlü antioksidan ve karotenoidlerden biri. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Diyetisyen Gizem Gençyürek Yılmaz, astaksantin faydaları , zararları, hangi besinlerde bulunduğuna dair hakkında merak edilenleri anlattı.

ASTAKSANTİN NEDİR?

Astaksantin (Astaxanthin, doğada bulunan en güçlü karotenoid ve antioksidanlardandır. Deniz canlıları ile alabalık, mikroalg, maya, karides, flamingo, bıldırcın tüylerinde bulunan bir karotenoid pigmenttir. Ete pembe renk özelliğini sağlar. Somon balıklarının kaslarında yüksek oranda bulunur. Ağırlıklı olarak sentetik astaksantin kullanımı yaygın olmakla birlikte, pigmentin doğal kaynaklarına olan ilgi son zamanlarda önemli ölçüde artmıştır. Doğal astaksantinin en yaygın kaynakları kabuklu deniz ürünlerinin yanı sıra yeşil alglerden Haematococcus pluvialis, kırmızı maya Phaffia rhodozyma’dır. Astaksantin, kapsüllenmiş ürün olarak yüksek talebe sahip olan bir antioksidandır.

ASTAKSANTİN FAYDALARI NELER?

Antioksidan özelliği sebebiyle, bazı kronik hastalıklara karşı koruyucu olduğu, cilt yaşlanmasını tersine çevirdiğine ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Yapılan araştırmalarda beyin ve kalp sağlığı, dayanıklılık, enerji seviyeleri, doğurganlık ile ilgili faydalı gözlemler olmuştur. Detaylandıracak olursak;

Beyin sağlığına yardımcı olup hafızayı güçlendirir.

Kalp sağlığını korur.

Cilt elastikiyetinin artmasına katkı sağlar.

Saç dökülmesini önler.

Enflamasyonu azaltır.

Vücut kaslarının gelişmesine yardımcı olur veya kuvvet egzersizlerinde faydalıdır

Göz sağlığına katkıda bulunur.

Sperm sayısını olumlu yönde etkilediği çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Kan akışını hızlandırır.

Oksidatif stresi azaltır.

ASTAKSANTİN ZARARLARI NELER? ASTAKSANTİN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda insanlarda astaksantin tüketiminin önemli bir yan etkisi olmadığını bildirmiştir. Astaksantinin keten tohumu, balık, fındık, ceviz ve badem, chia tohumu gibi omega-3 açısından zengin yağlı tohumlar ile kullanılması tavsiye edilmektedir. Önerilen günlük astaksantin dozu 2–4 mg/gündür.

ASTAKSANTİN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Yosun, maya, somon, alabalık, kril, karides ve kerevit astaksantinin doğal kaynaklarıdır. Senetetik olarak üretilen astaksantin esas olarak Phaffia Mayası, Haematococcus'tan elde edilir. Somon balıklarının kaslarında yüksek oranda bulunur. Karides, yengeç ve somon, astaksantin için besin kaynakları olarak kullanılabilir. Doğadan yakalanmış somon, iyi bir astaksantin kaynağıdır. Vücuda faydalı oranda astaksantin sağlamak için 180-200 gr somon balığı beslenmede tercih edilebilir.

ASTAKSANTİN TAKVİYESİ NE ZAMAN ALINMALI?

Kapsül şeklinde takviye olarak kullanımı; günde 1 kapsül olarak tok karna alımı önerilmektedir.

ASTAKSANTİN KİMLER ALABİLİR? KİMLER KULLANMAMALI?

Astaksantin başlangıç ham maddeleri doğal kaynaklıdır ancak laboratuvar ortamında farklı süreçlerden geçerek başlangıçtaki halinden farklı olarak yarı sentetik bir hale getirilir. Doğal ham maddesi hayvansal kaynaklı olduğu için vegan olanlar veya vegan kaynaklı ürün kullanmak isteyenler dikkatli olmalıdır.

Yapılan çalışmalarda, her cilt tipinde farklı etki gösterebileceği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle alerji/hassasiyet etkisi için kesin bir bilgi ve güven verilmemektedir. Hassas cilt tiplerinde kaşıntı, kızarıklık, pullanma, şişlik gibi reaksiyonlara neden olabileceği için bu cilt tipine sahip kişilerin dermatoluğuna baş vurarak kullanmasında fayda olduğu belirtilmektedir.