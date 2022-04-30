Bayramda beslenme nasıl olmalı? Bayramda sağlıklı beslenmenin 6 kuralı

SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLMELİ

Ramazanda azalan öğün sayısının bayramla birlikte artması; mide ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık, mide yanması gibi bazı sindirim sistemi şikayetlerine yol açabilmektedir. Ayrıca bayramda gelenekselleşen hamur işleri (baklava, börek vb.), çikolata, şeker gibi karbonhidrat içeriği ve glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketimi hem sindirim sistemi rahatsızlıklarına hem de kan şekeri seviyesinde dalgalanmalara sebebiyet verebilmektedir. Kan şekeri dengesizliği hızlı acıkma, halsizlik, yorgunluk ve gerginlik gibi sorunlara neden olabilmektedir. Tatlı tüketilecekse şerbetli, hamurlu tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli ve tatlı tüketimi doyumluk değil, tadımlık olmalıdır. Tüketilen tatlılardan sonra kan şekerini dengeleyebilmek için bir çay bardağı süt veya 2 kaşık yoğurt tüketebilirsiniz.