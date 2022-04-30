Bayramda beslenme nasıl olmalı? Bayramda sağlıklı beslenmenin 6 kuralı
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifin sonuna geldik. Bu süreçte uzun süre açlığa alışan vücudun normal düzene sağlıklı bir şekilde geçmesi önemli. Oruçtan bayrama geçişte özellikle beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş konu hakkında önemli bilgiler verdi.
GÜNE HAFİF BİR KAHVALTI İLE BAŞLANMALI
Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamayın. Bayram sabahına hafif bir kahvaltı yaparak başlayın. Peynir, zeytin, yumurta, tam buğday ekmeği ve yeşilliklerle kendinize güzel bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Kavurma, sucuk, salam vb. işlenmiş et ürünlerinden ve börek, poğaça gibi hamur işlerinden mide sağlığınız için uzak durun.
SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLMELİ
Ramazanda azalan öğün sayısının bayramla birlikte artması; mide ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık, mide yanması gibi bazı sindirim sistemi şikayetlerine yol açabilmektedir. Ayrıca bayramda gelenekselleşen hamur işleri (baklava, börek vb.), çikolata, şeker gibi karbonhidrat içeriği ve glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketimi hem sindirim sistemi rahatsızlıklarına hem de kan şekeri seviyesinde dalgalanmalara sebebiyet verebilmektedir. Kan şekeri dengesizliği hızlı acıkma, halsizlik, yorgunluk ve gerginlik gibi sorunlara neden olabilmektedir. Tatlı tüketilecekse şerbetli, hamurlu tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli ve tatlı tüketimi doyumluk değil, tadımlık olmalıdır. Tüketilen tatlılardan sonra kan şekerini dengeleyebilmek için bir çay bardağı süt veya 2 kaşık yoğurt tüketebilirsiniz.
2 LT SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN
Ramazan ayında su ve sıvı tüketiminin azalmasından dolayı oluşan ödem ve kabızlık problemlerini azaltmak için günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Kekik, rezene, yeşil çay gibi hazımsızlığa iyi gelen bitki çaylarından günde 2 fincan tüketebilirsiniz. Kahve tüketimini ise günde 2 fincan ile sınırlandırın.
AKDENİZ TİPİ BESLENME UYGULAYIN
Uzun süre açlığa alışmış mideyi yormadan normal düzene geçebilirsiniz. Özellikle bir öğünde kaliteli protein kaynağı olan köfte, tavuk, dana antrkiot, peynirli salata tüketmek hem tokluk hissini arttırır hem de kilo vermek isteyen kişiler için güzel bir yağ kaybı sağlar. Bağırsakların çalışması ve lif tüketiminin artması için de günün diğer öğününde sebze yemeklerine yer vermelisiniz. Ara öğünlerde 1 avuç içi meyve tüketmek hem tatlı krizlerinizi azaltır, hem de yeterli vitamin almanızı sağlar.