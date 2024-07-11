Bazı insanlar gıda zehirlenmesi yaşarken diğerleri neden yaşamıyor? İşte nedeni...

Bir akşam yemeğinde masasındaki arkadaşlarınızın hiçbiri aynı yemekten hastalanmadığında gıda zehirlenmesi yaşadınız mı? Görünen o ki, birden fazla kişinin aynı yemeği yemesi ve yalnızca bir kişinin gıda zehirlenmesine yakalanması mümkün.

Huffpost'ta yer alan habere göre gıda zehirlenmesinde bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi çok sayıda gastrointestinal semptoma işaret eder. Zehirlenmeye virüs, bakteri veya daha az sıklıkla parazit bulaşmış gıdalar neden olur.

Yemekten sonra gıda zehirlenmesi geçiren tek kişi olmak zor bir durum. Ancak ne yazık ki bu yaygın bir olaydır ve bazı insanların az pişmiş et veya yıkanmamış sebzeden zarar görmemesinin bir nedeni vardır.

Mikrobiyomu yetersiz olan kişi gıda zehirlenmesini daha sık yaşıyor

Basitçe söylemek gerekirse vücudunuz gıda zehirlenmesiyle mücadele edemeyebilir. Her birey, bağışıklık sistemi ve sindirim sisteminizi ve genel sağlığınızı etkileyebilecek trilyonlarca mikroorganizmanın evi olan bağırsak mikrobiyomu da dahil olmak üzere birçok açıdan tamamen farklıdır.

Gıda zehirlenmesi söz konusu olduğunda bağırsak mikrobiyomunuzu tamamen bozar, bu yüzden kendinizi bu kadar hasta hissedersiniz. Siz ve arkadaşınız aynı az pişmiş hamburgeri yerseniz ve sizin mikrobiyomunuz sağlıksızken, arkadaşınız daha sağlıklı olabilir ve siz sonrasında biraz mide bulantısı yaşayabilirsiniz.

Mazur, "Mikrobiyomu yetersiz olan bir kişi gıda zehirlenmesini daha sık yaşayacaktır" diyor.

Vücudunuzu sağlıklı besinlerle beslerseniz mikrobiyomunuz gelişir. Bunu yapmazsanız bağırsak mikrobiyomunuz, gıda zehirlenmesine neden olan az pişmiş veya çiğ gıdalardan gelen bakterilerle savaşamayabilir.

Ayrıca enfekte olmaya yetecek kadar yiyecek yemek yemek veya o gün başka ne yemeniz veya içmeniz hastalanıp hastalanmayacağını etkileyebilecek önemdedir.

Yeme alışkanlıklarınız ve tercihleriniz gıda zehirlenmesine yakalanma riskinizi artırabilir

“Çiğ veya az pişmiş olarak servis edilen et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri bir risk faktörüdür. Yumurta, süt veya çiğ hamur gibi çiğ süt ürünleri tüketmenin de başka bir risk faktörü olduğunu söyledi.

Bağırsak mikrobiyomunuzun sağlığını etkileyecek bir beslenme konusunda Mazur, "rafine edilmiş karbonhidratlar, işlenmiş gıdalar ve şekerden zengin bir beslenmeden" kaçınmanızı ve lif, meyve ve sebze alımınızı en üst düzeye çıkarmanızı tavsiye ediyor ve alkol içmenin de gıda zehirlenmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Dahiliye doktoru Dr. Elizabeth Sharp, bağırsaklarınız diyetiniz nedeniyle iltihaplanırsa "patojenik bakteri veya virüslerin nüfuz edip enfeksiyona neden olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu" söylüyor.

Gıda zehirlenmesine daha duyarlı olmanızın bir başka nedeni de zayıflamış bir bağışıklık sistemine veya gıdadaki patojenik bakterilerle savaşmak için bağışıklık tepkisi oluşturmak için daha az rezerve sahip olunmasıdır.