Bebeğim olmuyor diyorsanız bu önerilere dikkat! Baba adayları için öneriler

Çocuk sahibi olmaya niyetlendiğinizde ya da uzun zamandır uğraşmanıza rağmen sonuç alamadıysanız spermlerinizi daha da güçlendirerek kalitesini ve gebelik şansını artırmak için yaşam tarzınızı yeniden gözden geçirmenizde fayda var. İşte bunlar arasında öncelikle dikkat etmeniz gereken hususlar: (İnfertilite nedir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Dengeli beslenin,

Uykuya yeterli zaman ayırın,

Alkol tüketimini azaltın,

Kilonuzu makul sınırlarda koruyun, aşırı yağ birikimi testosteronu düşürebilir,

Sıcak banyo ve saunadan kaçının,

Uzun süre oturmak testislerin ısısını artırabilir, arada kalkıp dolaşın,

Dizüstünde bilgisayar ve araçta koltuk ısıtıcısı kullanmayın,

Bol ve pamuklu iç çamaşır tercih edin,

Sigarayı bırakın.



NELER YEMELİ? HANGİ BESİNLER FAYDALI OLUR?

Yaşantınız ve alışkanlıklarınızdaki aksaklıkları düzeltmekle daha kısa sürede sonuç alabilirsiniz. En basiti, sigarayı bırakmakla bile 3 ay içinde sperm sayınızın arttığını görebilirsiniz

Antioksidanların spermlerde DNA hasarını azaltarak gebelik şansını artırdığı bir gerçek. Burada çok önemli bir nokta, bu tür ürünlerin kullanımında aşırıya kaçılmamasıdır. Örneğin fıstık iyi bir mineral kaynağı olarak bilinir. Oysa aşırı tüketimi vücutta selenyum birikimine yol açarak ağız kokusu, bulantı, ishal ve döküntülere neden olmakta.

O nedenle dengeli şekilde olmak şartıyla folik asit için karaciğer, yeşil sebze, baklagiller; likopen için domates; selenyum için balık, sığır eti, hindi; C vitamini için başta greyfurt ve kivi olmak üzere meyve ve sebzeler; E vitamini için fındık, ay çekirdeği, yeşil yapraklı sebzeler; çinko için karides, istiridye ve tavuk önerilen başlıca kaynaklardır.

Ama pratik olarak protein ihtiyacınızı balık ve tavuktan sağlayabilirsiniz.

Yanı sıra bol sebze ve meyve ile zeytinyağı ve kepekli tahıl tüketimine de özen gösterin.

Nelere dikkat edilmelidir?

Gebelik şansını artıran bir diğer husus ise cinsel ilişki sıklığıdır. Her ne kadar yumurtlama günlerine denk gelecek şekilde bir planlama önerilse de geri kalan günlerde haftada 2 kez girilecek ilişkilerin sperm üretimini artırdığı gösterildi.

Sigaranın zararı ise sadece sperm kalitesini bozmakla kalmaz, eşinizin maruz kaldığı duman onun da üreme kapasitesini ciddi anlamda düşürür. Şayet çocuk yapmaya niyetlendiyseniz, önce sigaradan vazgeçin.

Aşırı alkol tüketen erkeklerin eşlerini gebe bırakma başarıları yaklaşık üç kat azalır. Alkol karaciğerde birikerek diğer ilaçlara olan toleransı azalttığı için, tedavinizi de kısıtlayacaktır. Mümkünse bırakın, ya da en azından arada sırada almaya dikkat edin.

Çalıştığınız ortamda zararlı toksinlere maruz kalıyorsanız bunun için önlem almalısınız. Tarım işçileri, boyacılar, vernik ile uğraşanlar ve ilaçlama sektörü çalışanları bu bakımdan risk altında kalabilir. Mümkün olduğunca bunlardan uzak durmanız ya da maske, eldiven gibi koruyucular kullanmanız faydalı olabilir.

Diş sağlığınıza dikkat edin. Bilimsel araştırmalar semende bakteri üreyen erkeklerin önemli bir kısmının diş sağlığının bozuk olduğunu, bunun tedavi edilmesiyle de sperm kalitesinin düzeldiğini ortaya çıkardı.

Gördüğünüz gibi, çocuk yapmaya niyetlendiğinizde günlük hayatınızda bazı basit ama etkili düzenlemeler yaparak eşinizin gebe kalma şansını artırabilirsiniz. Hepsinin temelinde ise sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzı sürdürmeniz yatmakta.