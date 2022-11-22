Bebeğinin bezinin kanla dolu olduğunu farketti, hastanedeki teşhis ise şaşırttı

Mirror'ın haberine göre Avustralya'da yaşayan bir ailenin başına gelenler dünya basınında haber oldu. Elde edilen bilgilere göre 3 çocuk annesi Sarah, 2020 yılında o dönem 9 aylık bebeğinin altını değiştirdiği sırada bezinde kan dolu olduğunu gördü.

ACİLE GÖTÜRDÜ

Yakınlarında da haber veren genç kadın bebeğini hemen acile götürdü. Genç kadın ilk olarak küçük çocuğun böbreğinin hasar aldığını düşündü ancak gerçek çok farklı çıktı.

Doktorlar, ultrason ve çeşitli testler yapıldı.

ERKEN ERGENLİK TEŞHİSİ KONULDU

Hastanede yapılan bir dizi testlerin ardından bebeğin erken ergenlik yaşadığı tespit edildi. Anne Sarah, "Doktorlar bize teşhisi söylediğinde büyük bir şok geçirdik. Ne düşüneceğimizi bilmiyorduk çünkü bu ilk kez duyduğumuz bir şeydi" ifadelerini kullandı.