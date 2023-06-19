Bel soğukluğu nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir? Antibiyotik kullanımı şart mı?

Sık bilinen adıyla bel soğukluğu, bir bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyonlar, hem kadın hem de erkeklerde olmakla birlikte erkeklerde görülme sıklığı daha fazladır. Özellikle 15-24 yaş arası gençlerde yaşanan bu hastalık tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. ‘’Çoğunlukla üretra, rektum veya boğazda enfeksiyona neden olmasının yanı sıra kadınlarda rahim ağzında ve tüplerde de enfeksiyona sebebiyet verebilir’’ diye riskleri belirten İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Özdemir bel soğukluğu hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

BEL SOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle bel soğukluğu enfeksiyonu hiçbir belirti vermez. Bununla birlikte belirtiler vücuttaki birçok bölgeyi etkileyebilir, ancak genellikle genital bölgede görülür. Erkeklerde bel soğukluğu genital bölgeyi etkilerse şu belirtileri gösterir:

İdrar yaparken ağrı

Penis ucundan irin benzeri akıntı

Bir testiste ağrı veya şişlik

Kadınlarda ise bel soğukluğu genital bölgeyi etkilerse şu belirtileri gösterir:

Artmış vajinal akıntı

Ağrılı idrara çıkma

Vajinal ilişki sonrası dönemler arasında vajinal kanama

Karın veya pelvik ağrı

BEL SOĞUKLUĞU HANGİ BÖLGELERİ ETKİLER?

Bel soğukluğu genital bölge dışında ayrıca vücuttaki rektum, göz, boğaz ve eklem bölgelerini de etkileyebilir:

Rektum: Belirtiler arasında anal kaşıntı, rektumdan irin benzeri akıntı, tuvalet kağıdında parlak kırmızı kan lekeleri ve tuvalet yapmada zorlanma yer alır.

Gözler: Gözlerinizi etkileyen bel soğukluğu, göz ağrısına, ışığa duyarlılığa ve bir veya iki gözde irin benzeri akıntıya neden olabilir.

Boğaz: Boğaz enfeksiyonunun belirtileri boğaz ağrısı ve boyunda şişmiş lenf düğümlerini içerebilir.

Eklemler: Bir veya daha fazla eklem, bakteri ile enfekte olursa etkilenen eklemler özellikle hareket sırasında sıcak, kırmızı, şiş ve aşırı derecede ağrılı olabilir.

BEL SOĞUKLUĞU NASIL BULAŞIR?

Bel soğukluğu bakterileri herhangi bir cinsel temas sırasında bir kişiden diğerine geçer. Bel soğukluğu enfeksiyonu olan hamile bir kadın doğum sırasında bebeğe hastalığı bulaştırabilir.

BEL SOĞUKLUĞUNDA TANI NASIL KONULUR?

Erkeklerde idrar kanalından, kadınlarda rahim ağzından, rektum ve boğazdan alınan örneklerin mikroskop altında incelenmesi ve kültürünün yapılması ile tanı koyulur. Örnekler şu şekilde toplanabilir:

1-İdrar tahlili yapılır. Bu, üretranızdaki bakterileri tanımlamaya yardımcı olabilir.

2-Etkilenen bölgeden çubuk ile alınacak örnek ile tahlil yapılır. Bu sayede, boğaz, üretra, vajina veya rektumdan örnek alacak bir pamuklu çubuk, laboratuvarda tanımlanabilen bakterileri toplayabilir.

Bel soğukluğu hastalarının %40’ında klamidya denilen enfeksiyon görülür. Bel soğukluğuna sahipseniz doktorunuz diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tümü için test yapacaktır.

BEL SOĞUKLUĞU TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK ŞART MI?

Bel soğukluğu, bakteriler yoluyla oluştuğu için antibiyotikler ile tedavi edilir. Antibiyotik iğne ya da hap şeklinde alınabilir ve mutlaka doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Mutlaka eş tedavisi de uygulanmalıdır.

BEL SOĞUKLUĞUNDAN KORUNMA YOLLARI

1- Koruyucu kılıf kullanımı şart

Cinsel birliktelikten kaçınmak bel soğukluğunu önlemenin en kesin yoludur. Ancak cinsel birliktelikten kaçınmayı seçerseniz, herhangi bir cinsel ilişki türü sırasında koruyucu kılıf kullanmanız gereklidir.

2- Tek eşliliğe önem verin

Eşlerden hiçbirinin başka kimseyle seks yapmadığı tek eşli bir ilişki içinde olmak riskinizi azaltabilir.

3- Aşılamayı unutmayın

Cinsel aktif yaşa gelmeden önce HPV ve Hepatit B için aşılanma yapılması önemlidir.

4- Testlerle en baştan önlem alın

Cinsel birliktelik yaşamadan önce test yaptırın ve sonuçlarınızı birbirinizle paylaşın.

5- Sağlığınızı korumak için bilgi sahibi olun

Her bireyin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilenilmesi gereklidir.

6- Bu şikâyetler varsa dikkatli olun

Partneriniz; idrar sırasından acı, genital bölgede kızarıklık ya da siğil gibi cinsel yollarla bulaşan enfeksiyon belirtilerine sahipse tedavi olana dek cinsel ilişkiden kaçının.