Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi paylaştı: Lütfen dualarınızı eksik etmeyin

Usta oyuncu Mesut Akusta, dün öğle saatlerinde Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Akusta, yaklaşık 3 saat süren bir operasyona alındı.

Mesut Akusta'nın eşi Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise twitter hesabından paylaştığı mesajda, "TRT1’de yayımlanan Teşkilat’ın Mete Bey’i, usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakımda olan sevgili oyuncumuzun bir an önce iyileşip aramıza dönmesi için sevenleri gibi biz de dualarımızla kendisinin yanındayız" dedi.