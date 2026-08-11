Beyni genç tutmak günlük alışkanlıklarla başlıyor

Hafıza, dikkat, öğrenme ve karar verme gibi bilişsel işlevlerin korunmasına odaklanan nörolongevity yaklaşımı, beyin sağlığını yaşamın farklı dönemlerinde desteklemeyi amaçlıyor.

Prof. Dr. M. Zülküf Önal

Beyin yaşlanmasının doğal bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. M. Zülküf Önal, doğru yaşam alışkanlıklarının bu süreci yavaşlatmaya katkı sağlayabileceğini ifade ederek, beynin yaşam boyunca kendini yeniden şekillendirebilen dinamik bir organ olduğuna dikkat çekti.

Bu yaklaşım yalnızca nörolojik hastalıkların tedavisini değil, hastalıklar ortaya çıkmadan önce beyin rezervinin güçlendirilmesini ve bilişsel fonksiyonların mümkün olduğunca uzun süre korunmasını hedefliyor.

Obezite ve kronik hastalıklar beyin sağlığını etkileyebilir

Yaş alma sürecinde beyinde bazı doğal değişiklikler meydana gelebilir. Ancak bu değişikliklerin seyri yaşam tarzı alışkanlıklarından etkilenebilir.

Düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku, dengeli beslenme, zihinsel egzersizler, sosyal etkileşim ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulması beyin sağlığının korunmasında önemli rol oynayabilir.

Özellikle hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve obezite gibi damar sağlığını etkileyen hastalıklar, beyin sağlığını da doğrudan etkileyebilir.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının orta yaşlardan itibaren benimsenmesi, ilerleyen yıllarda demans ve bilişsel gerileme riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Bu nedenle beyin sağlığını korumaya erken dönemde başlamak, ileri yaşlarda bağımsız yaşamın sürdürülmesi açısından önem taşıyabilir.

Sinir hücreleri arasındaki bağlantılar desteklenebilir

Yeni bilgiler öğrenmek, farklı hobiler edinmek ve sosyal yaşamın içinde kalmak beyin için önemli bir zihinsel egzersiz olabilir.

Kitap okumak, yabancı dil öğrenmek, müzikle ilgilenmek, bulmaca çözmek ve yeni beceriler kazanmak beynin farklı bölgelerini çalıştırarak sinir hücreleri arasındaki bağlantıların güçlenmesine katkı sağlayabilir.

Beynin aktif tutulması, bilişsel fonksiyonların mümkün olduğunca uzun süre korunmasına destek olabilir.

Uyku ve stres bilişsel performansı etkileyebilir

Yetersiz uyku ve kronik stres, uzun vadede bilişsel performansı olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle düzenli uyku alışkanlığı kazanmak, stresi doğru yöntemlerle yönetmek, sigaradan ve aşırı alkol tüketiminden uzak durmak, fiziksel olarak aktif kalmak ve Akdeniz tipi beslenmeyi benimsemek beyin sağlığını destekleyen temel yaşam alışkanlıkları arasında yer alıyor.

Amaç yalnızca uzun yaşamak değil

Beyin sağlığının korunmasındaki temel hedef yalnızca yaşam süresini uzatmak değildir.

Asıl amaç; hafızası güçlü, üretken, bağımsız ve yaşam kalitesi yüksek bireylerin sayısını artırabilmektir.

Bu nedenle beyin sağlığını korumaya yönelik yaşam alışkanlıklarının genç erişkinlik döneminden itibaren benimsenmesi ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulması önem taşır.