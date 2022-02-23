Bilim "çekici" kişilerin koronaya yakalanmadığını söylüyor! İşte şaşırtıcı araştırmadan sonuçlar

Pandeminin bu aşamasına kadar koronavirüsünün hiçbir çeşidine yakalanmamış olan insanların yaptıkları kendilerini sizden daha iyi korumaları mı? Veya sizden biraz daha özel olmaları mı? Yoksa sizden daha çekici olamaları mı? İşte Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan makaleye göre yapılan araştırmalar sonucu insan geninin de koronavirüsünde etkili olduğu ortaya çıktı.

İster en kalın maskeyi siz takın isterseniz eve kendinizi kapatın. Eğer koronavirüsüne yakalanacaksınız bundan kaçmanız biraz zor. Fakat Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre ne kadar çekici olursanız, bağışıklığınızın o kadar güçlü olduğunu ve bu nedenle Covid-19'a yakalanma riskinin daha düşük olduğunu öne sürüyor. Bu araştırma, "Her şey görünüşle ilgili değil" sözüne meydan okuyor. Araştırma, Covid-19'dan kaçmanın görünüşünüzle bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan yeni bir makale için araştırmacılar, Texas Christian Üniversitesi'nde 79 kadın ve 80 erkeğin fotoğraflarını ve kan testlerini aldı. Daha sonra, yaklaşık 492 diğer gönüllüden, çekilen fotoğraflara dayanarak katılımcıların yüz çekiciliğini derecelendirmeleri istendi. Araştırmalar, açık ten, belirgin elmacık kemikleri, parlak gözler ve dolgun, kırmızı dudaklar gibi özelliklerin insanlık tarihi boyunca çekici kabul edildiğini ortaya koyuyor. Araştırma, aynı zamanda simetrik yüz hattına sahip olanları da çekici bulduklarını öne sürüyor.

Bu yapılan araştırmaya göre ise en çekici insanlar kan örneklerinde daha fazla bağışıklığa sahip oldukları sergiledi. Yapılan çalışmaya göre, belirli beyaz kan hücrelerinin yabancı partikülleri yuttuğu mekanizma olan ve bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilecek daha yüksek fagositoz seviyelerine sahip olduklarını açıkladı. Yine de makale, bu sonuçları doğrulamak için gelecekteki araştırmaların gerekli olduğunu kabul ediyor.