Bir araştırmaya göre adet ağrılarına karşı bu yiyeceklerle mücadele edebilirsiniz

Adet dönemlerinde ağrılı şişkinlik, kramp ve karın ağrısı sıklıkla yaşanabilen bir durum. Yeni bir çalışmaya göre adet ağrısına karşı yapılabilecek bazı davranışsal araştırmalar var. CNN'nin aktardığı araştırmada Kuzey Amerika Menopoz Derneği'nin tıbbi direktörü olan Dr. Stephanie Faubion, araştırma bulgularının "Diyet değişikliği önemli bir rahatlama sağlayabilecek nispeten basit bir çözüm olabilir" diyor.

Araştırmadan yansıyan bilgilere bakalım:

Çarşamba günü Kuzey Amerika Menopoz Derneği (NAMS) toplantısında sunulan özete göre diyet ve adet sancısı (dismenore) arasındaki bağlantı araştırıldı. Baş yazar Serah Sannoh, CNN'ye, ergenliğinden beri kendisini rahatsız eden kendi adet ağrısı nedeniyle konuyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Sannoh, inflamasyona yol açan hayvan eti, yağ, şeker, tuz, kahve ve trans yağlarla dolu yüklü gıdaların bir kadının regl döneminde ağrı riskinin artmasına katkıda bulunabileceğini söylüyor.

Dr. Monica Christmas ise "Akdeniz diyeti gibi meyve, sebze, zeytinyağı gibi bir diyet uygularsanız daha az kramp yaşarsınız” diyor.

Christmas, bilimsel kanıtların sağlıklı bir diyetin, iyi uyku almanın ve egzersiz yapmanın krampların süresini ve şiddetini azaltmada etkili önlemler olduğunu gösterdiğini söyledi. Ancak kadınların bir sağlık uzmanına görünmelerinin önemli olduğunu belirtti: "Semptomlara katkıda bulunabilecek başka bir tıbbi durum olmadığından emin olun."

Christmas, "Bu diyetler ayrıca daha az yüksek tansiyon, daha az kardiyovasküler hastalık, daha az diyabet, daha az artrit ile ile ilişkilidir, özellikle menopozdan sonra. Yani genç insanları daha iyi yemeye, egzersiz yapmaya ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamaya ikna edebilirseniz, yaşlandıkça daha iyiye gidiyorlar" görüşünü de paylaştı.