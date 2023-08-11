Bir araştırmaya göre bu 8 alışkanlık yaşam süresini uzatıyor

Geçtiğimiz ay American Society of Nutrition, paylaştığı bir araştırmayla ömrümüze yıllar ekleyebilecek bazı alışkanlıkları listeledi. Çalışma yaşları 40 ila 99 arasında olan 719 bin 147 kişi ile yapıldı.

Araştırmaya göre, ömrünüz yıllar katmak için odaklanmanız gereken sekiz yaşam tarzı faktörü var. Muhtemelen bunlardan bazılarını zaten yapıyorsunuzdur.

İşte o sekiz alışkanlık:

Egzersiz

İyi sosyal ilişkiler

İyi uyku sağlığı

Aşırı alkol tüketmemek

Sağlıklı bir diyet

Sigara kullanmamak

Minimum stres

Uyuşturuculara bağımlılık geliştirmemek

Huffpost'ta yer alan habere göre çalışma, 40 yaşında bu sekiz davranışın tümüne sahip kişilerin, bu alışkanlıklardan hiçbirini benimsememiş olanlara kıyasla yaşam sürelerinde önemli bir artış buldu. 8 alışkanlığın hepsini takip eden kadınlarda yaklaşık 21 yıllık bir artış olurken, erkeklerde yaklaşık 24 yıllık bir artış oldu.

Medical News Today'e göre, bu sekiz alışkanlığı da takip eden kişilerin ölüm oranlarında, hiçbirini takip etmeyenlerle karşılaştırıldığında %13 bir düşüş vardı.

Çalışmayla ilgili bir rapora göre, en uzun ömür beklentisi, sekiz faktörün tümünü takip edenlerde görülse de, bunlardan sadece birkaçını ve hatta bunlardan birini takip edenler de fayda gördü.

Ek olarak, aynı rapor 40 yaşından sonra bile bu alışkanlıkları benimsemenin avantajı olduğunu söylüyor. Ama tabii ki sağlıkla ilgili her şeyde söz konusu olduğu gibi, ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi.

Bazı alışkanlıklar kıyasla daha faydalı

Sekiz davranışın tümü uzun ömür için önemli olsa da bazıları sağlığınız için daha kritik önem teşkil ediyordu. Örneğin, araştırmaya göre, sigara kullanımı, uyuşturucu kullanımı ve yeterince egzersiz yapmamanın her biri %30 ila %45'lik bir ölüm riski artışına yol açıyor. Başka bir deyişle, bu uygulamalara öncelik vermeniz ekstra önemli olabilir.

Connecticut Üniversitesi'nde geriatrist ve üst düzey sağlık tıbbi direktörü olan Dr. Patrick Coll, yaşlanan hastaları için fiziksel aktivitenin çok önemli olduğunu söyledi. Coll, "Egzersizin insanların çökmelerini önleyen hem fiziksel hem de psikolojik birçok faydası var. İnsanlar genellikle egzersiz yaptıktan sonra kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bu yüzden muhtemelen yaşlı yetişkinlere en çok tavsiye ettiğim şey, düzenli fiziksel aktiviteler" diyor.

Coll, egzersiz söz konusu olduğunda üç ana alana odaklanmanız gerektiğini söylüyor:

“Egzersizi genel olarak kas güçlendirme için kullanılan direnç eğitimiyle tamamlayabilirsiniz; ya da kalp atış hızınızı arttıran aerobik egzersizler; ve yine aynı kategoriye koyacağım denge ve esneklik egzersizleri geliyor".

Coll, yaşlandıkça yavaş yavaş (ve bilmeden) kas gücümüzü kaybettiğimizi söyledi: “Fark ettiğiniz zaman, onu geri almak genellikle çok zordur. Düşme eğilimi de dahil olmak üzere, güç azalmasıyla ilgili çeşitli sorunlar gözleniyor"

Pek çok insan bağımsız olarak kolayca hareket edebilmesine rağmen, bu tüm yetişkinler için böyle değildir ve bazen 24 saat bakıma ihtiyaç duyulur. Örneğin, banyoya gidip gelemiyorsanız, kendi başınıza yaşayamazsınız.

Coll, zindeliğe, özellikle de kuvvet antrenmanına öncelik verirseniz, vücudunuzun sizi olmanız gereken yere götürecek kadar güçlü kalmasına yardımcı olabileceğinizi söyledi.

Bu imkanlara herkes kolay erişemiyor

Coll, "Halkı bu davranışlar hakkında eğitmeye çalıştığımızda, herkesin bu tür yaşam tarzı değişikliklerini benimsemek için aynı imkanlara sahip olmadığını görüyoruz. Ben bu gerçeğe karşı duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum” yorumunu yapıyor.

Ek olarak, çalışma yazarları bu sonuçların gözlemsel olduğunu ve nedenselliği kanıtlamadığını, yani bu davranışların, yaşam süresindeki artışın kesin nedenleri olmayabileceğini belirtti. Ancak yine de ölüm ve kronik hastalıklarla ilişkilendiren önemli bir alanın parçası olduğunu belirtti.