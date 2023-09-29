Bir araştırmaya göre merdiven çıkmak ve yerleri silmek kalp krizi ve felç riskini azaltıyor

Araştırmalar, günlük yaşamın bir parçası olarak yaptığımız kısa 'tesadüfi' etkinliklerin, yaşlandıkça sağlıklı kalmanıza yardımcı olabileceğini buldu. Dailmail'de yer alan habere göre Sidney Üniversitesi liderliğindeki bir ekip, herhangi bir spor ya da egzersize katılmayan 25.000'den fazla Birleşik Krallık yetişkinini izledi. Katılımcılar fiziksel aktivite düzenlerini ölçen bilek cihazları taktılar.

Orta ila şiddetli yoğunluktaki bu kısa nöbetler, sekiz yıl boyunca kalp krizi, felç ve herhangi bir nedene bağlı ölümlerde keskin bir düşüşle bağlantılıydı.

En az bir ila üç dakika boyunca tutarlı bir şekilde hareket etmek, bir dakikadan kısa süren çok kısa nöbetlerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha fazla fayda (kalp krizi ve felç riskinde yüzde 29'luk bir azalma ve ölüm riskinde yüzde 44'lük bir azalma) ile bağlantılıydı.

Ve her maçta ne kadar güçlü aktivite olursa o kadar iyidir. Ekip, en büyük faydayı dakikada en az 10 saniye boyunca oflayıp puflayanların gördüğünü söyledi.

Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Emmanuel Stamatakis şunları söyledi: "Merdivenlerden yukarı çıkmaktan yerleri hızlı bir şekilde paspaslamaya kadar, son yıllarda sağlığımız için iyi olanın sadece yapılandırılmış egzersiz olmadığını anlamaya başladık. Tesadüfi etkinliklerin bu kısa sürelerinin sağlık açısından nasıl faydalara dönüştüğü hakkında çok az şey var."

Ekip, günlük yaşam boyunca kısa süreli aktivite yapma fikrinin, egzersiz yapmak istemeyen veya yapamayan kişiler için fiziksel aktiviteyi çok daha erişilebilir hale getirdiğini söyledi.

Baş yazar Dr. Matthew Ahmadi şunları ekledi: "Bu çalışma, insanların ideal olarak bir seferde en az bir ila üç dakika boyunca sürekli hareket ettikleri, en azından orta şiddette günlük yaşam aktivitelerine katılarak büyük kardiyak olay risklerini potansiyel olarak azaltabileceklerini öne sürüyor."

"Aslında bunun, beş ila 10 dakika süren daha uzun nöbetlerle karşılaştırılabilir sağlık yararları olabileceği görülüyor."

"Buradan alınacak mesaj, her türlü aktivitenin sağlığınız için iyi olduğudur, ancak bu günlük görevlere ne kadar çok çaba harcarsanız ve bu enerjiyi ne kadar uzun süre korursanız, muhtemelen o kadar fazla fayda elde edersiniz."

"Eğer oflayıp pufluyorsanız ve bir süre konuşmayı sürdüremiyorsanız, en doğru noktaya gelmişsiniz demektir."

Bulgular Lancet Halk Sağlığı dergisinde yayınlandı.