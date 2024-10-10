Bir narsiste çıktığınızın 1 numaralı işareti

İlk aşık olduğunuzda, midenizde kelebekler uçuştuğunda partnerinizin gerçek yüzünü görmek zor olabilir. İlişkinin ilk günlerinde birbirinizi tanıdıkça sevgilinizin küçük kusurlarını düzeltmeye yardımcı olabilirsiniz. Ancak, bir narsistle çıkıyorsanız, bu tehlikeli bir teklif olabilir; ilişkinizin temelini bozan ve sizi duygusal zarara karşı savunmasız bırakan bir teklif.

Psikoterapist olan Najamah Davis, narsisizmin her türlü ilişkiye kolayca çomak sokabileceğini söylüyor; narsisist bir aile üyesi, patron, aşk ilgisi veya yörüngenizdeki başka biri olsun.

Davis daha önce de "Bir narsistin bencilliği ve manipülasyonu karşısında sınırları ve ruh sağlığınızı korumak zor olabilir" demişti.

İlişki koçu ve içerik yaratıcısı Matthew Hussey, yakın zamanda TikTok'ta bir narsiste çıktığınızın bir numaralı işaretini paylaştı. Kişilik bozukluğuyla klinik olarak teşhis edilebilir biriyle birlikte olduğunuz gerçeğine dair sizi uyarabilecek belirli bir kırmızı çizgi olduğunu söylüyor.

NARSİSİZMİN EN BÜYÜK BELİRTİSİ

Partnerinizin sıklıkla çatışma veya kaos yaratıp yaratmadığına dikkat etmek kesinlikle önemli olsa da, narsisizmin daha büyük belirtisinin sonrasında nasıl davrandıklarında yattığını söylüyor.

"Birçok narsisist asla özür dilemez ve sizin devam etmenizi beklemez. Ancak özür dileyebilenler bile, özür diledikten sonra durumun bittiğini ve yaşadığınız ihanet, yaşadığınız acı, size verdikleri zarar hakkında herhangi bir his beslemeye devam ederseniz, inanılmaz derecede sabırsızlanmaya veya hatta sizin hala bundan 'büyük bir mesele' çıkarmaya çalışmanıza öfkelenmeye başlayacaklarını" söylüyor Hussey.

AFC Therapy'nin kurucusu Alyse Freda-Colon, bunun bir narsisistin kendisini başkalarının yerine koyamamasından ve durumları farklı bir perspektiften hayal edememesinden kaynaklandığını belirtiyor. "Onlar bunu kendi bakış açılarından görüyorlar ve onlar için önemli olan tek bakış açısı bu. Onlar haklı, siz haksızsınız sonsuza dek" diyor.

Doğrudan ilişkili olmasa da, birçok narsisist aynı zamanda güç veya ışıltı saçtığı fantezilerine inanır, başkalarının kendilerine kıskançlık duyduğunu ve kendisine aşırı hayranlık duyulduğunu düşünür.

Çıktığınız kişinin narsist olabileceğinden şüpheleniyorsanız, tavrını korumanız ve partnerinizin hayal kırıklığından dolayı kendinizi suçlamamalısınız.

Çoğu durumda, ilişkiyi sonlandırmak en iyi yol olacaktır. Bir terapistle veya ruh sağlığı uzmanıyla konuşmak, sınırlarınızı ve güvenliğinizi korurken, aynı zamanda sizi ayrılmaktan alıkoyabilecek manipülasyonlardan kaçınmanızı sağlayan bir çıkış planı yapmanıza yardımcı olabilir.