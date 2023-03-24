Bir uzman göre inci gibi dişleri mahvedebilecek 4 hata

Dr Sameer Patel ve Dr Safa Al-Naher, fırçalamanın yanında önemli bir uygulamayı unutmaktan dişleri günün yanlış saatinde temizlemeye kadar inci beyazı dişlere zarar verebilecek hataları sıralıyor.

Londra'nın merkezindeki Elleven Dental'in kurucusu ve klinik direktörü Dr Patel şunları söyledi: 'Ağız sağlığımıza dikkat etmezsek, bunun sağlığımız üzerinde ciddi etkileri olabilir. 'Kronik ağız kokusunun dışında, dişlerinize ve diş etlerinize bakmayı ihmal etmek diş eti hastalığı, diş apsesi, çürüme, enfeksiyonlar ve hatta diş kaybı gibi sorunlara yol açabilir.'

Ona göre sık yapılan 4 hata şöyle:

1- Diş ipi kullanmayı unutmak

Herkes günde iki kez dişlerini fırçalaması gerektiğini bilir. Ancak diş ipi kullanımı yaygın değil. Ama bu uygulama sadece diş etlerinin sağlıklı ve dişlerin beyaz kalmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer önemli sağlık yararları da sunuyor. Dr Patel şunları söyledi: "Araştırmalar, diş ipinin nörolojik ve kalp sağlığı için de önemini gösteriyor. Diş ipi, diş minesini aşındırabilen ve tartara neden olabilen diş eti çizgisinin altındaki plağı ortadan kaldırır ve ayrıca diş eti iltihabı, boşluklar ve diş etlerinizin iltihaplanma, ağrılı ve kırmızı olma olasılığını azaltır.

Londra'nın batısındaki Serene'in kurucusu ve baş diş hekimi Dr. Safa ise "Dişlerinizin arasını temizlemek için bir şeyler yapmak gerçekten önemlidir çünkü sadece fırçalamak diş yapınızın sadece yüzde 40'ını temizler. Geri kalanı dişlerin arasında bulunur. Dolayısıyla diş ipi, diş arası fırçası ya da elektrikli diş ipi ile plağı temizlemeniz gerekir" diyor.