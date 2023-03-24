Bir uzman göre inci gibi dişleri mahvedebilecek 4 hata
30 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin önemli bir bölümü dişle ilgili sorunlar yaşayabiliyor. Birleşik Krallık'ta yaşayan iki uzmana göre sık yapılan 4 hata inci gibi güzel dişleri mahvedebilir. Yorumları şöyle:
Dr Sameer Patel ve Dr Safa Al-Naher, fırçalamanın yanında önemli bir uygulamayı unutmaktan dişleri günün yanlış saatinde temizlemeye kadar inci beyazı dişlere zarar verebilecek hataları sıralıyor.
Londra'nın merkezindeki Elleven Dental'in kurucusu ve klinik direktörü Dr Patel şunları söyledi: 'Ağız sağlığımıza dikkat etmezsek, bunun sağlığımız üzerinde ciddi etkileri olabilir. 'Kronik ağız kokusunun dışında, dişlerinize ve diş etlerinize bakmayı ihmal etmek diş eti hastalığı, diş apsesi, çürüme, enfeksiyonlar ve hatta diş kaybı gibi sorunlara yol açabilir.'
Ona göre sık yapılan 4 hata şöyle:
1- Diş ipi kullanmayı unutmak
Herkes günde iki kez dişlerini fırçalaması gerektiğini bilir. Ancak diş ipi kullanımı yaygın değil. Ama bu uygulama sadece diş etlerinin sağlıklı ve dişlerin beyaz kalmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer önemli sağlık yararları da sunuyor. Dr Patel şunları söyledi: "Araştırmalar, diş ipinin nörolojik ve kalp sağlığı için de önemini gösteriyor. Diş ipi, diş minesini aşındırabilen ve tartara neden olabilen diş eti çizgisinin altındaki plağı ortadan kaldırır ve ayrıca diş eti iltihabı, boşluklar ve diş etlerinizin iltihaplanma, ağrılı ve kırmızı olma olasılığını azaltır.
Londra'nın batısındaki Serene'in kurucusu ve baş diş hekimi Dr. Safa ise "Dişlerinizin arasını temizlemek için bir şeyler yapmak gerçekten önemlidir çünkü sadece fırçalamak diş yapınızın sadece yüzde 40'ını temizler. Geri kalanı dişlerin arasında bulunur. Dolayısıyla diş ipi, diş arası fırçası ya da elektrikli diş ipi ile plağı temizlemeniz gerekir" diyor.
2- Yatmadan önce fırçalamamak
Uzmanlara göre yatmadan önce diş fırçalamak için en önemli zaman. Bunun nedeni, plağın - yumuşak gıda parçacıkları ve bakterilerin - dişlerde sertleşebilmesi ve bu noktada normal fırçalama ile çıkarılamamasıdır.
Dr Safa, ek olarak, doğal antibakteriyel özelliklere sahip olan tükürük seviyelerinin uyku sırasında düştüğünü ve bu da üzerlerinde yiyecek parçacıkları kalırsa bakterilerin saldırısına uğrama olasılığının arttığını açıkladı.
3- Diş fırçalamak için kahvaltıdan sonrayı beklemek
Birçoğu dişlerini fırçalamak için günün ilk öğününü yiyene kadar bekler. Ancak yemekten sonra fırçalamak aslında faydadan çok zarar verebilir. Dr Patel, "Ağzımızın içinde gece boyunca çok sayıda bakteri birikiyor" dedi. Kahvaltı yapmak ve kahve ya da meyve suyu içmek, asit oluşturan ve diş minesine saldırabilen bu bakteri şekerini etkili bir şekilde besler. Daha da kötüsü, yemekten hemen sonra fırçalamak, yumuşamış mineyi sıyırarak bu asidin dişlere nüfuz etmesini teşvik ederek daha da fazla hasara neden olabilir.
Bu nedenle, sabah ilk iş, yemekten önce dişlerinizi florürlü diş macunu ile fırçalamanız önemlidir: 'Diş macununuz ayrıca dişlerinizin minesini yemeğinizdeki asitten koruyacaktır; özellikle sabahları meyve sularını veya smoothie'leri seviyorsanız.'
Dişleri alet olarak kullanmak
Giysi etiketlerini ısırmak, plastik ambalajları açmak ve şişe kapaklarını çıkarmak için bazı insanlar dişlerini kullanıyor. Ancak diş hekimleri bunun dişlerin kırılmasına yol açabileceği konusunda uyarıyorlar. Dr Patel, “Yıllarca ağızlarına bir İsviçre çakısı gibi davrandıkları için dişleri ve diş etleri zarar görmüş çok sayıda hasta gördüm. İnsanlar dişlerini her türlü iş için kullanıyor. Dişlerinizi parçalama, diş etlerinizi kesme ve daha fazlası için sizi riske attığı için bu asla iyi bir fikir değildir." diyor.