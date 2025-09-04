Boşanmış çiftlerin çocuklarında felç riski daha yüksek!

Bir araştırmaya göre boşanma ile felç arasında dikkat çeken bir bağ olabilir. Peki, neden?

Plos One'da yayınlanan bilimsel bir araştırmaya göre boşanmanın çocukların hayatında farklı bir etkisi daha olabilir. Toronto Üniversitesi Sosyal Hizmetler Fakültesi'nin 13.000 yaşlı üzerinde yaptığı yeni bir araştırma, çocukken ebeveynlerinin boşanmasını deneyimleyen kişilerin felç geçirme riskinin daha fazla olduğunu buldu.

Araştırmacılar "Ebeveyn boşanması yaşamamış olanlarla karşılaştırıldığında, boşanmış ebeveynlerin çocuklarının felç geçirme olasılığı 1,61 kat daha yüksekti" diyor.

PEKİ, NEDEN OLABİLİR?

Araştırmacıların şüphelendiği farklı konular var. Aile içindeki çatışmaların neden olduğu kronik stresin, sürekli stres hormonu salınımına yol açtığından şüpheleniyorlar. Bu hormonlar uzun vadede kardiyovasküler hastalık riskini artırıyor.

Ayrıca, boşanmış ailelerdeki ekonomik zorluklar ve çocuk yoksulluğu da bu ilişki de rol oynuyor olabilir. Stresli duygusal deneyimlerden sonra ortaya çıkan uzun vadeli uyku bozuklukları ve yüksek tansiyon da bir diğer sebep olabilir.

Araştırmacılar makalede, çocuklukta yaşanan fiziksel ve cinsel istismarın, yetişkinlikte felç riskiyle anlamlı şekilde ilişkili olduğunun bulunduğunu (daha önce) belirterek "Çocuklukta cinsel ve fiziksel istismar yaşanmamış olsa bile ebeveyn boşanması ile felç riski arasında bir ilişki bulunması, mevcut literatüre önemli bir katkıdır. Bu bulgu ebeveynlerin evliliğinin sona ermesinin felç dâhil olmak üzere olumsuz uzun vadeli sağlık sonuçlarıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir" diyor.

ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ ÇEKİNCELER

Çalışmanın bazı eksik noktaları da var. Araştırmacılara göre çalışamaya katılanların tamamı, boşanmanın nadir görüldüğü ve önemli bir toplumsal damgalanmayla ilişkilendirildiği 1957 yılından önce doğmuş. Ebeveynler tüm engellere rağmen o dönemde boşanmışlarsa, aile içi çatışmalar ve ardından gelen toplumsal sonuçlar muhtemelen özellikle şiddetli olmuştur. Bu nedenle kesin sonuçları için daha detaylı incelemeler gerekiyor.