Botoks zehirlenmesi nedir, hangi belirtiler tehlikelidir?

Antalya’da botoks işlemleri sonrası fenalaşan hastalara ne oldu, neden oldu? Soruların cevabını uzmandan aldık...

Son günlerde Antalya’da botoks uygulamalarının ardından birçok hastanın hastaneye kaldırıldığını görüyoruz. Burada üzerinde durmamız gereken konu, botulinum toksinine bağlı gelişebilen ve botulizm olarak adlandırılan zehirlenme tablosudur. Bu durum, botulinum toksininin önerilen dozun üzerinde uygulanması, uygun olmayan ürünlerin kullanılması veya toksinin uygulama bölgesi dışındaki kasları da etkilemesi sonucunda ortaya çıkabilir.

Op. Dr. Büşra Gedik Toprak

BOTULİZM NEDİR?

Botulizm; yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu, kaslarda belirgin güçsüzlük ve solunum sıkıntısı gibi ciddi belirtilere yol açabilir. İleri vakalarda solunum yetmezliği gelişebilir.

Özellikle sahte, ruhsatsız veya kaynağı belirsiz botoks ürünleri önemli bir risk oluşturuyor. Ancak Antalya’daki vakaların kesin nedeninin belirlenmesi için kullanılan ürünlerin ve uygulama koşullarının araştırılması gerekiyor. Bu nedenle botoks yaptırırken yalnızca uygun fiyatlı seçeneklere yönelmemek, uygulamanın uzman ve yetkili hekimler tarafından, ruhsatlı sağlık kuruluşlarında yapılmasına dikkat etmek gerekiyor.

BOTOKS YAPTIRDIKTAN SONRA HANGI BELİRTİLERİ GÖRÜRSEK HEMEN HASTANEYE KOŞMALIYIZ?

Botoks uygulamasından sonra özellikle nefes almada veya yutkunmada güçlük hissedilmesi, hafif düzeyde olsa bile kesinlikle önemsenmesi gereken bir durumdur. Çünkü bu belirtiler zaman içerisinde ilerleyebilir. Yutma güçlüğü artabilir, solunum kasları etkilenebilir ve ciddi vakalarda solunum yetmezliği gelişebilir. Bunların yanı sıra çift görme, bulanık görme, göz kapaklarında belirgin düşme, konuşmada bozulma, ses değişikliği ve vücuda yayılan kas güçsüzlüğü de botulinum toksin zehirlenmesinin belirtileri arasında yer alabilir. Şikâyetler uygulamadan sonraki ilk saatlerde başlayabileceği gibi günler, hatta haftalar sonra da ortaya çıkabilir

Özellikle vurgulamak istediğim nokta şu: Nefes almada ya da yutkunmada hafif bir güçlük bile hissediyorsanız bunun ilerlemesini beklememelisiniz. Vakit kaybetmeden acil servise başvurmalı, belirgin solunum sıkıntısı varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemelisiniz.

BOTOKS YAPTIRMAK İÇİN KAPISINI ÇALACAĞIMIZ DOKTORUN ASIL BRANŞI (UZMANLIĞI) NE OLMALIDIR?

Botoks ve dolgu gibi estetik işlemler söz konusu olduğunda öncelikle başvurulabilecek uzmanlık alanları Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Dermatolojidir. Elbette gerekli eğitimleri almış ve ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş diğer hekimler de bu uygulamaları gerçekleştirebiliyor. Ancak burada önemli olan yalnızca uygulamayı yapabiliyor olmak değil, yüz anatomisine hâkim olmak ve gelişebilecek komplikasyonları doğru şekilde yönetebilmektir.

Biz plastik cerrahlar, uzmanlık eğitimimiz boyunca yüz kaslarını, sinirlerini ve anatomik yapıları ayrıntılı olarak öğreniyoruz. Bu bölgelere yönelik cerrahi deneyimimiz de uygulamaları planlarken bize önemli bir avantaj sağlıyor.

Yanlış kasın hedeflenmesi, dozun uygun ayarlanmaması veya enjeksiyonun hatalı bölgeye yapılması istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden hekimin eğitimi, deneyimi, uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun yetkisi ve kullanılan ürünün güvenilirliği birlikte değerlendirilmelidir.

YANLIŞ YAPILAN BİR BOTOKS İNSANIN YÜZÜNDE NE GİBİ HASARLAR BIRAKIR? BU HASARLAR KALICI MIDIR?

Yanlış uygulanan botoksun yüzde oluşturabileceği çeşitli komplikasyonlar bulunuyor.

Bunların başında göz kapağı düşüklüğü, kaşlarda asimetri ve kaşların dış kısımlarının normalden fazla yükselmesiyle ortaya çıkan, Mefisto görünümü olarak adlandırdığımız durum geliyor.

Bazı hastalarda ise özellikle daha hafif bir etki istenirken kaş hareketlerinin beklenenden fazla kısıtlanması ve mimiklerin belirgin şekilde azalması söz konusu olabiliyor.

Ağız çevresine yapılan hatalı uygulamalarda da ağızda kayma, gülümserken asimetri, gülümsemede güçlük veya su içerken sıvının ağız kenarından akması gibi problemler görülebiliyor.

Peki bunlar kalıcı mı? Ruhsatlı botulinum toksin ürünleriyle yapılan uygulamalara bağlı bu tür bölgesel kas etkileri çoğunlukla geçicidir. Botoksun etkisi azaldıkça genellikle 3-6 ay içerisinde düzelme bekleriz. Ancak her hastada iyileşme süresi aynı olmayabilir.

Sahte veya içeriği belirsiz ürünlerde ise durum farklıdır. Çünkü kullanılan maddenin içeriğini, dozunu ve vücutta nasıl bir etki oluşturacağını tam olarak bilemeyebiliriz. Bu tür ürünlerin yol açabileceği sorunlar yalnızca yüzdeki estetik görünümle sınırlı kalmayabilir. Yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı ve yaygın kas güçsüzlüğü gibi ciddi komplikasyonlar da ortaya çıkabilir.

Ağır botulizm vakalarında iyileşme haftalar veya aylar sürebilir, bazı hastalarda daha uzun süreli sağlık sorunları görülebilir. Bu nedenle her botoks komplikasyonunun kendiliğinden ve tamamen düzeleceği düşünülmemelidir.

Sonuç olarak botoks basit bir güzellik uygulaması olarak görülmemeli; doğru ürün, uygun doz, yüz anatomisine hâkim bir hekim ve güvenli sağlık kuruluşu koşullarında gerçekleştirilmesi gereken tıbbi bir işlem olarak değerlendirilmelidir.