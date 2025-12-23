Boyun ağrısı neden giderek artıyor? Uzman bu 6 belirtiye karşı uyardı

Son dönemde boyun ağrısı, pek çok kişinin günlük yaşamında sık karşılaştığı bir sorun haline geldi.

Masum sandığımız günlük alışkanlıklar, fark etmeden boynumuza ciddi zarar veriyor olabilir. Akıllı telefonlara saatlerce bakmak, bilgisayar başında yanlış pozisyonda çalışmak, hareketsizlik ve stres…

Doç. Dr. Ahmed Heydar

Tüm bunlar boyun ağrısını tetikleyen başlıca nedenler arasında. Bir anlık hata boynunuzu kilitleyebilir. Boyun, omurganın en hareketli ama aynı zamanda en hassas bölgelerinden biridir.

BOYUN AĞRISINA NEDEN OLAN ETKENLER

Bu yüzden küçük ihmaller bile büyük ağrılara yol açabilir.

· Telefon boynu (Text neck): Sürekli öne eğik şekilde telefona bakmak boyun kaslarını zorlar.

· Kas spazmı ve gerginlik: Stres, ani hareketler veya soğuk hava kasları kilitleyebilir.

· Boyun fıtığı: Ağrı kola yayılabilir, uyuşma ve güç kaybı yapabilir.

· Kireçlenme: Yaşla birlikte ortaya çıkar ve kronik ağrıya neden olur.

· Travmalar: Kazalar ve spor yaralanmaları boyun ağrısını tetikleyebilir.

BU BELİRTİLER İHMAL EDİLMEMELİ

Kola yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma, baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı veya güç kaybı varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Boyun ağrısından kurtulmak mümkün mü?

· Yaşam tarzı düzenlemeleri

· Fizik tedavi ve egzersiz

· İlaç tedavisi

· Sıcak-soğuk uygulamaları

· İleri tedaviler (Enjeksiyon veya cerrahi)

BOYUN AĞRISINI ÖNLEMEK ELİNİZDE

Doğru duruş, düzenli egzersiz, uzun süre aynı pozisyonda kalmamak ve stres yönetimi boyun sağlığını korur.

Unutmayın; boyun ağrısı küçük başlar ama ihmal edilirse yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür.