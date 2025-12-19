Bu 5 soruya 'asla' diyenlerin duygusal zekası çok yüksek!

2. Başkalarını Sık Sık Suçlar Mısınız?

Duygusal olgunluğa sahip insanlar, hem başarılarının hem de hatalarının sorumluluğunu üstlenirler. Bir sorun yaşandığında başkasını suçlamak yerine kendilerine şu soruyu sorarlar: "Bu durumda ben neyi farklı yapabilirdim?" Hatalarını kabul etme ve içtenlikle özür dileme cesareti, ilişkilerde güven inşa etmenin en kestirme yoludur.