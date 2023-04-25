Bu alışkanlık sizin enerjinizi aşağı çekiyor olabilir

Öğle vakti kendinizi masanızda esnerken buluyor veya yapacağınız işlerinizi ertelemeye niyetleniyorsanız enerjinizi düzenlemenize ihtiyacınız var demektir.

Herhalde banka hesabınızı sinsice boşaltan ve geceleri uyumanızı zorlaştıran öğleden sonra 2'de içtiğiniz yulaf sütlü latte'den bahsetmiyoruz. Doktorlara göre, daha enerjik bir insan olmak, ne içtiğiniz veya ne yediğinizle daha az, kurtulmanız gereken belirli alışkanlıklarla daha çok ilgili olabilir. İşte enerjinizi en çok tüketen şeyler ve çözüm yolları...

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Enerji seviyeleri için en kötü alışkanlık

Enerji seviyeleri için en kötü alışkanlık sizi şaşırtabilir. Dr. Mary Valvano'ya göre, günün en doyurucu öğününün günün sonunda tüketmek, en kötü alışkanlık:

"Kahvaltıyı bir kral gibi, öğle yemeğini bir prens gibi ve akşam yemeğini bir fakir gibi yiyin" atasözü aslında biyolojiye dayanıyor" diyor. “Vücudumuzdaki hücreler, günün saatine göre yiyecekleri farklı şekilde metabolize eder. Aynı yemeği sabah 8 ile akşam 6 arasında yemek, vücudumuzun onu enerji için kullanma yeteneğini etkileyebilir.”

Valvano, geç saatte yemek yemenin özellikle gecenin çok geç saatlerinde "Kan şekeri seviyelerimizi ve ertesi günün yemeklerinden optimum enerji alma yeteneğimizi bozabileceğini" açıkladı.

Günün başında ve sonunda daha fazla yiyerek, gün boyunca çok daha fazla enerjiye sahip olabileceğinizi görebilirsiniz. Kulağa oldukça basit bir düzeltme gibi geliyor, değil mi?

Geceleri büyük bir yemek yemenin enerji seviyeleri için bu kadar sorunlu olmasının büyük bir kısmı uykumuzu bozmasıdır. Valvano'ya göre, gece geç saatte yenen büyük öğünler vücudumuzun doğal ritmini bozuyor. Bu, kaliteli dinlenmeyi zorlaştırır. Ve Parsley Health'de kurul onaylı bir dahiliye doktoru olan Dr. Ruvini Wijetilaka, yeterince uyumamanın - özellikle derin uykunun - tartışmasız enerjinizi tüketeceğini söyledi.

"Bu nedenle, büyük bir akşam yemeği yeme alışkanlığınız varsa ve önerilen yedi ile dokuz saatlik uyku uykusunu alamıyorsanız bu, hemen şimdi bırakmanız gereken bir alışkanlıktır" dedi.

Pek de iyi olmayan diğer alışkanlıklar

Artık günün sonunda büyük öğünlerden kaçınmanız gerektiğini ve yeterince uyuduğunuzdan emin olmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ancak başka hangi alışkanlıklar enerji seviyenizi tüketiyor olabilir? Enerji içecekleri tüketiyorsanız, size bir haberimiz var: Uzmanlara göre muhtemelen enerjinizi tüketiyor .

Araştırmalar ayrıca enerji içeceklerinin kalp ve beyin sağlığını tehlikeye atabileceğini, iltihaba neden olabileceğini, kan basıncınızı artırabileceğini ve daha fazlasını gösterebileceğini gösteriyor.

Diğer kafeinli içecekler, yine de enerji seviyelerine yardımcı olabilir. Valvano, "Çay gibi kaynaklardan, özellikle yeşil veya kambuçadan kafein tüketmek, hücrelerimizde enerji üretiminden sorumlu olan mitokondriyi destekleyerek enerji seviyelerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir" dedi. Hareketsiz bir yaşam tarzı yaşıyorsanız ve şeker ve işlenmiş gıdalardan yüksek bir diyet yerseniz, bu kesinlikle düşük enerji seviyelerine katkıda bulunabilir. Tennessee, Chattanooga'da yaşayan bir doktor olan Dr. Danielle Kelvas, "Düzenli egzersiz, beyne ve kaslara giden kan akışını ve oksijeni artırarak enerji düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olabilir" dedi. "Her gün en az 30 dakika tempolu yürüyüş, bisiklete binme veya yüzme gibi orta yoğunlukta egzersiz yapmayı hedefleyin."

Son olarak, yorgunluk , stresin ve duygusal tükenmenin bilinen bir yan etkisi olduğundan, kronik stres azalan enerji düzeylerinin büyük bir nedenidir. Kelvas, "Stres seviyelerini azaltmaya ve enerjiyi artırmaya yardımcı olmak için meditasyon, derin nefes alma veya yoga gibi stres yönetimi tekniklerini uygulayın" dedi.