Cezayir’de yapışık ikiz olarak doğan kız bebekler 9 saat süren ameliyatla ayrıldılar

Cezayir’de yapışık ikiz olarak doğan Chifaa ve Safaa Kherkhar adlı kız bebekler, kalp zarları ve karaciğerleri birbirine yapışık, göğüs ve kaburga kemikleri eksik olarak dünyaya geldiler… 15 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’ye, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’ne getirildi. Uzman ekiplerin yaptıkları incelemelerde yapışık ikizlerin bir türü olan “Torakopagus tipi” yani birbirlerine karın ve göğüs hizasından yapışık olan ikiz bebekler için ameliyat kararı alındı. Uzmanlar, ameliyat öncesi maket üzerinde günlerce çalıştılar.

Sağlık ordusu oluşturuldu

5 aylıkken geldikleri hastanede yapılan değerlendirmeler sonrası ikizlerin organlarının ayrı ayrı oluştuğu, ancak karaciğerlerinin ve kalp zarlarının birbirine yapışık olduğu saptandı. Çocuk sağlığı konusunda uzman genel cerrahlar, kardiyoloji ile kalp damar cerrahlarının yanı sıra plastik cerrahlar, organ nakli konusunda uzman genel cerrahlar, pediatrist, anesteziyolojist, yoğun bakım hekimi, beyin ve sinir cerrahi hekimleri, biyomedikal mühendislerden oluşturulan sağlık ordusunun katılımıyla konseyler gerçekleştirildi.

İkizlerin ayrılması öncesinde ve sonrasında 30’dan fazla uzman yer aldı.

Chifaa ve Safaa Kherkhar, 6 Haziran 2022, Pazartesi günü 9 saat süren başarılı bir operasyon ile birbirlerinden ayrıldılar.

6 ay süren hazırlıklar sonunda gerekli deri dokusu elde edilirken, ikizlerin birinin beyninde biriken sıvı da kontrol altına alındı.

9 saat süren ameliyat sonunda başarıyla birbirinden ayrılarak kendi bedenlerine kavuşan ve halen 11 ay 5 günlük olan Chifaa ve Safaa Kherkhar’ın yoğun bakım servisinde tedavilerine devam ediliyor.