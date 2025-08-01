Çin'de başlayan Chikungunya virüsü nedir? Belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Chikungunya virüsü, enfekte sivrisinekler tarafından insanlara bulaşan chikungunya virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Adı, makonde dilinde bükülmüş veya eğilmiş anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir ve şiddetli eklem ağrısı çeken hayvanların kambur görüntüsünü ifade eder.

Chikungunya virüsü aynı zamanda bir viral enfeksiyondur ve en yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, genellikle el ve ayaklarda görülen eklem ağrısı yer alır. Diğer belirtiler ise kas ağrısı, baş ağrısı, eklem şişmesi, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntüdür.

SEMPTOMLAR AYLARCA SÜREBİLİR

Chikungunya virüsü nadiren ölümcül bir seyir gösterir ancak eklem ağrısı şiddetli ve güç kaybına neden olabilir. Bu semptomlar genellikle birkaç gün sürer ancak bazı hastalarda ağrı birkaç hafta veya hatta aylarca sürebilir.

Chikungunya virüsünün özel bir tedavisi veya aşısı yoktur. Bu sebeple, öncelikle olarak semptomların hafifletilmesi amaçlanır.

CHIKUNGUNYA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Chikungunya virüsü, sivrisineklerin insanları ısırması sonucunda bulaşır. İnsanlara iki sivrisinek türü olan Aedes aegypti (sarı humma sivrisineği) ve Aedes albopictus (Asya kaplan sivrisineği olarak da bilinir) tarafından bulaştırılır. Her iki sivrisinek türü de Güneydoğu Amerika ve Güneybatı'nın sınırlı bölgelerinde varlık gösterir. Aedes albopictus daha geniş bir dağılıma sahiptir ve ayrıca Doğu Kıyısı boyunca Orta Atlantik Eyaletleri'ne kadar ve Ortabatı'nın alt kesimlerinde de bulunur.

CHIKUNGUNYA VİRÜSÜ BELİRTİLERI NELERDİR?

Chikungunya virüsünün kendini belli eden en yaygın belirtileri yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve eklem ağrısıdır. Kuluçka süresi genellikle virüs ile enfekte olduktan sonraki üç ila yedi gün arasıdır. Virüs bu süreçte belirti göstermeye başlar.

Chikungunya virüsünün belirtileri şöyle sıralanabilir:

Yüksek ateş

Kas ağrısı

Baş ağrısı

Eklem ağrısı

Halsizlik

Cilt döküntüsü

Mide bulantısı ve kusma

Yüksek ateş

CHIKUNGUNYA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ

Chikungunya virüsünün şu an için bilinen bir tedavisi veya aşısı yoktur. Amaç, virüsün semptomlarını hafifletmek ve iyileşmeyi hızlandırmaya yöneliktir. Bunun için sıvı takviyesi, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler öneriler. Ayrıca sivrisinek ısırıklarına karşı önlemler de önemlidir.

Chikungunya virüsünün tedavi seçenekleri ve virüsten korunma yolları şöyledir:

Sıvı takviyeleri

Ağrı kesiciler

Ateş düşürücü ilaçlar

Dinlenme, istirahat

Sivrisinek kovucu giysiler

Ev ve yaşanılan çevrenin düzenli temizlenmesi

Virüsün görüldüğü bölgelere seyahat öncesi dikkat etmek