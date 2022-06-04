Çocuklarda dişler fırçalamaya ilk ne zaman başlanmalı? Diş çürümesinde alınacak önlemler neler?

Diş sorunlarının uzun vadede önüne geçmek için erken yaşlardan itibaren bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Diş fırçalama; bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik olmak üzere, hayatımızın her döneminde ağız ve diş sağlımızı korumamız için yapmamız gerekenler arasında bulunuyor. Peki diş hekimini ilk ziyaret ne zaman olmalıdır? Çocuklarda diş çürümesinde alınacak önlemler nelerdir? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pedodonti Bölümü’nden Doç.Dr. Aslı Patır Münevveroğlu anlattı...

Süt dişleri ne zaman çıkmaya başlar?

İlk dişler genellikle 6. ay civarında çıkar. Fakat ilk bir yıl içerisinde dişlerin herhangi bir zamanda çıkabileceği ve 6. aydan daha erken veya daha geç çıkan dişlerin bir gelişim bozukluğu anlamına gelmediği bilinmelidir. Tipik olarak bebeklerin çok büyük bir kısmında ilk çıkan dişler alt ön kesici dişlerdir. 20 adet süt dişinin çıkması genelde 3 yaşa doğru tamamlanır. Kalıcı dişler ise 6 yaş civarında çıkar.

Diş hekimini ilk ziyaret ne zaman olmalıdır?

İlk diş muayenesi, ilk dişin ağız içerisine sürmesiyle beraber takribi sonraki 6 ay içerisinde yapılması önerilir. Çocuğun yaşına bağlı olarak, büyüme ve gelişmeyi kontrol etme amacıyla dişlerin, çenenin, ağız kapanışını, diş etleri ve ağız dokularının kapsamlı muayenesini içermektedir.

Dişleri fırçalamaya ilk ne zaman başlanmalıdır?

İlk diş göründüğünde, bebeğin ağzına rahatça sığan çok küçük bir kafaya sahip yumuşak bir bebek diş fırçası kullanılabilir. Türk Pedodonti Derneği, Amerikan Çocuk Diş Hekimliği Akademisi ve Avrupa Çocuk Diş Hekimliği Akademisi bebeklerin ilk dişlerinin sürmesinden 3 yaşına kadar sürüntü (sıyırma) şeklinde ya da pirinç tanesi kadar çocuk diş macunu kullanılmasını önermektedir. Yutkunma refleksinin geliştiği 3 yaşından sonra bezelye tanesi büyüklüğünde diş macununa geçilmelidir. Diş çürüğü riski düşük olan, 1 yaşından sonra gece beslenmesi yapmayan, annesinin ağzında aktif diş çürüğü bulunmayan, şekerli ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme yapmayan, liften zengin katı beslenmeye geçişi başarmış 3 yaşından küçük çocuklarda florür içermeyen diş macunları kullanılabilir.

Çocuklarda diş çürümesinde alınacak önlemler nelerdir?

Diş çürüklerinin ilerlemesinin önlenmesi; restoratif tedaviler, diyet alışkanlıklarının uzman tarafından değerlendirilmesi, ebeveynlerin çürük yapıcı beslenme alışkanlıkları konusunda eğitilmesi, iyi ağız hijyeninin sağlanması ve topikal floridler gibi koruyucu ajanların kullanımıyla sağlanabilir. Florürler, florür diş macunu, içme sularını florürleme, florürlü ağız gargaraları ve profesyonel topikal florür uygulamaları diş çürüklerinin önlenmesinde önemli tedavi yöntemlerindendir.

Fissür örtücü uygulaması nedir?

Fissür Örtücüler büyük ve küçük azı dişlerinin çiğneme yüzeylerinde bulunan fissür adı verilen girinti ve olukların şeffaf veya beyaz renkli akışkan yapıdaki madde ile doldurulmasıdır. Bu girintilerin derin yapıda olmaları nedeniyle bu bölgelerde biriken besinler fırçalama ile zor temizlendiklerinden çürüklerin büyük kısmı bu bölgede görülmektedir. Fissür örtücü uygulamasında ile bu girintiler akışkan dolgu materyali ile doldurularak kolay temizlenebilen düz yüzeyler oluşturulur ve çürük oluşumu engellenebilir.