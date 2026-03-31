Covid 19'un yeni varyantı BA.3.2 (Cicada): Bulaşıcılığı düşük ama bu belirtilere dikkat!
Son günlerde Covid 19'un yeni varyantı BA.3.2 (Cicada) gündemi meşgul ediyor.... İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Sakınç Çağlar, SARS-CoV-2’nin BA 3.2 (Cicada) varyantı bağışıklıktan kaçma potansiyeline dikkat çekerken, mevcut bulgular bulaşıcılığının önceki varyantlara göre daha düşük olabileceğini vurguladı.
COVID-19 pandemisinin küresel acil durum statüsü sona ermiş olsa da virüs mutasyon geçirmeye ve yeni varyantlarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son dönemde dikkat çeken BA 3.2 “Cicada” varyantı, özellikle bağışıklıktan kaçma potansiyeli ile öne çıkarken, uzmanlar mevcut verilerin bulaşıcılığının daha sınırlı olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.
Dünya Sağlık Örgütü, Mayıs 2023'te COVID-19 küresel sağlık acil durumunun sona erdiğini ilan etmiş olsa da SARS-CoV-2 enfeksiyonu dünya çapında önemli bir hastalık nedeni olmaya devam etmektedir.
Virüsler neden mutasyona uğrar?
Virüsler, yaşam döngüleri sırasında yeni virüs varyantlarının oluşumuna neden olacak şekilde genetik yapıları değişebilen, mutasyona uğrayabilen hastalık etkenleridir. Bu durum, mutasyona uğramış yeni virüs alt çeşidinde ortaya çıkan bulaşma özelliğinde artış, teşhis testlerinden kaçma yeteneği, antiviral ilaçlara karşı duyarlılığın, aşı etkinliğinin azalması gibi nedenlerle endişe yaratır ve virüs hastalıklarıyla mücadele edebilmeyi güçleştirir.
BA.3.2 (Cicada) varyantı ilk nerede tespit edildi?
COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsü de pek çok alt genetik varyanta çeşitlilik göstermiştir. Bu varyantlardan biri olan BA 3.2, ilk olarak 22 Kasım 2024'te Güney Afrika'da toplanan bir solunum yolu örneğinde tespit edilmiştir.
“Cicada” ismi nereden geliyor?
Bu COVID-19 varyantının Cicada şeklinde adlandırılması ise yaşam döngülerini çoğunlukla yer altında geçirip ortaya çıkışlarının alışılmadık zamanlaması nedeni ile Latincesi Cicada olan Ağustos böceklerine benzetilmesindendir.