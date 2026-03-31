Covid 19'un yeni varyantı BA.3.2 (Cicada): Bulaşıcılığı düşük ama bu belirtilere dikkat!

COVID-19 pandemisinin küresel acil durum statüsü sona ermiş olsa da virüs mutasyon geçirmeye ve yeni varyantlarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son dönemde dikkat çeken BA 3.2 “Cicada” varyantı, özellikle bağışıklıktan kaçma potansiyeli ile öne çıkarken, uzmanlar mevcut verilerin bulaşıcılığının daha sınırlı olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Mayıs 2023'te COVID-19 küresel sağlık acil durumunun sona erdiğini ilan etmiş olsa da SARS-CoV-2 enfeksiyonu dünya çapında önemli bir hastalık nedeni olmaya devam etmektedir.