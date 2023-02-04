Demans riskini artıran 12 yaşam tarzı faktörü

Yeni verilere göre, insanlar önlemek için daha fazla adım atarsa ​ yüz binlerce bunama vakası durdurulabilir. Düzenli işitme kontrolleri, gece yedi saat uyku ve daha fazla egzersiz, bir kişinin bunama şansını yüzde 40'a kadar azaltabilecek 12 yaşam tarzı faktörü arasında. Daily Mail'in Alzheimer's Research UK'e dayandırdığı haberine göre İngiltere'de 50 kişiden sadece biri hastalığı önlemek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Uzmanlar, 30'lu ve 40'lı yaşlarımızdaki işitme testleri gibi basit adımların önemine vurgu yapıyor.

Habere göre Birleşik Krallık'ta yaklaşık 900.000 ve ABD'de 7 milyon kişi, hafızayı, düşünmeyi ve bilişi etkileyen çeşitli beyin hastalıkları için kullanılan bir şemsiye terim olan demansa sahip. 2020'de Lancet Komisyonu, obezite, tip 2 diyabet, fiziksel hareketsizlik, aşırı alkol alımı ve sigara içme dahil olmak üzere 12 değiştirilebilir risk faktörünü hedefleyerek vakaların yüzde 40'a varan oranda önlenebileceği veya geciktirilebileceği sonucuna vardı.

2050'ye kadar vakaların yüzde 75 oranında artması beklenirken, 2.000'den fazla kişinin katıldığı bir anket, halkın yalnızca yüzde ikisinin riskleri olabildiğince azaltmak için gerekli adımları attığını ortaya koydu.

Örneğin işitme kaybı, sosyal izolasyon, depresyon, fiziksel hareketsizlik/obezite ve düşmelerden kaynaklanan beyin yaralanmaları dahil olmak üzere beş değiştirilebilir risk faktörü ile ilişkilendiriliyor.

Demans riskinizi azaltmak için 12 adım

Geceleri en az yedi saat uyumak

Beyni düzenli olarak

Mental sağlıkla ilgilenmek

Sosyal olarak aktif kalmak

İşitmenizle ilgilenmek

Dengeli beslenmek

Fiziksel olarak aktif kalmak

Sigarayı bırakmak

Alkol kontrolü

Sağlıklı bir kolesterol seviyesini korumak

Sağlıklı kan basıncını korumak

Diyabetin mümkün olduğu kadar iyi yönetilmesi

Önceki araştırmalar, işitme cihazı kullanıcılarının, kullanmayanlara göre yüzde 50 daha düşük hafif bilişsel riske sahip olduğunu ortaya koyarken, bir başka araştırma, hafif bilişsel bozukluktan bunamaya ilerlemeyi yüzde 27 oranında azaltabileceklerini gösterdi.

Alzheimer's Research UK'nin baş tıbbi sorumlusu Profesör Jonathan Schott, hastalığın insanların yaşlanmayla ilgili 'en büyük korkusu' haline geldiğini söyledi. "Yine de, yaşam tarzı değişiklikleri konusunda halkın daha fazla bilinçlenmesi vakaları yılda on binlerce kişi azaltabilir" diyor.

Aslında bahsedilen risk faktörlerinin birçoğu (sigara içme vb.) kardiyovasküler hastalık ve kanser için de risk faktörleri .