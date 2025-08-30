Dermatologlar uyarıyor: Yan yatarak uyumak yüzünüzün dengesini bozabilir

Gece boyunca yüz üstü veya yan yatarak uyumak, yüzünüze saatlerce aynı noktadan baskı uygular. Bu sürekli basınç, cildin altındaki kollajen ve elastin liflerini sıkıştırarak ve zamanla deforme ederek kalıcı hasarlara yol açar.

Tıpkı bir kağıdı her seferinde aynı yerden katladığınızda oluşan kalıcı iz gibi, yüzünüzde de "uyku kırışıklıkları" adı verilen derin çizgiler oluşur.

Yıllar içinde bu durum, uyuduğunuz taraftaki yanağın diğer tarafa göre daha az dolgun görünmesine, göz çevresindeki kaz ayaklarının ve ağız kenarındaki çizgilerin derinleşmesine neden olabilir. Sonuç olarak, yüzünüzün iki tarafı arasında fark edilebilir bir asimetri ortaya çıkabilir.

New York, NY (26 Temmuz 2016) - Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin hakemli yayını olan Estetik Cerrahi Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışma , uyku sırasında yüze uygulanan sıkıştırma, çekme ve kesme kuvvetlerinin, insanların yan ve yüz üstü uyuması durumunda yüzlerinde bozulmaya neden olduğunu ve zamanla uyku kırışıklıklarının oluşmasına yol açtığını gösteriyor.

UYKU İÇİN UYGULAYABİLECEĞİNİZ ADIMLAR

Uyku alışkanlıklarını bir gecede değiştirmek zor olsa da, cildinize daha iyi bakmak için atabileceğiniz basit ve etkili adımlar var...

SIRTÜSTÜ UYKU ALIŞKANLIĞI EDİNİN

En iyi çözüm, sırtüstü uyumaktır. Bu pozisyon, yüzünüze herhangi bir baskı uygulanmasını engeller ve cildinizin serbestçe nefes almasını sağlar.

İPEK VEYA SATEN YASTIK KILIFI KULLANIN

Pamuklu kılıflar cildinizle sürtünerek kırışıklıklara neden olur. İpeğin pürüzsüz yüzeyi ise sürtünmeyi en aza indirerek cildinizin rahat etmesini sağlar.

YÜZ MASAJI YAPIN

Özellikle akşam rutininizde yapacağınız nazik bir yüz masajı, kan dolaşımını hızlandırır ve gece boyu oluşabilecek deformasyonların etkisini azaltmaya yardımcı olur.

Cildinizin uzun vadeli sağlığı için uyku pozisyonunuzu gözden geçirmek, güzellik rutininizin en önemli adımlarından biri olabilir. Küçük bir değişiklik, büyük bir fark yaratabilir.