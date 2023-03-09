Diş kontrölünden neden korkmamalısınız

Ağız ve diş sağlığı için diş kontrolü oldukça önemli. Ancak pek çok insan diş kontrolünden çekinebiliyor.

Diş hekimi Durmuş bu konuda "Yılda iki kez diş hekimine gitmek endişelere yol açabilecek daha büyük sorunlarla karşılaşmanıza engel olur" diyor.

Neden kontrole düzenli olarak gitmelisiniz?

Diş kontrolünüze gitmediğinizde, ağzınızda birikecek ve yeterince temizlenmeyen sorunlu alanlar olacaktır.

Dişiniz rahatsızlık vermeye başladıysa ve ağrıyorsa randevunuzu ertelememeniz gerekir. Bu durum ileride daha karmaşık bir tedaviye neden olabilir. Aynı zamanda sonuçları hem maddi hem de manevi zararlara neden olabilmektedir.

Dişinizin sinirine kadar çürümesine asla izin vermeyin; ölü bir sinir düzeltilemez. Bunun yerine, ağzınızın içinde neler olup bittiğini görmek için bir diş hekimini ziyaret edin.



İyi bir ağız hijyeni ve sağlıklı dişler için dikkat etmeniz gerekenler neler?

Yılda iki kez, altı ayda bir diş hekiminize gidin.

Yılda bir kez röntgen çektirin; bu, diş hekiminizin sorunlu alanları kötüleşmeden önce tespit etmesine yardımcı olacaktır.

Her gün fırçalayın ve diş ipi kullanın (iki kez).

Fazla şeker, soda ve alkolden uzak durun.

Sigara içmeyin.

Sağlıklı beslenin: Yağsız et, vitaminler, balık, kuruyemiş, su, sebze ve meyve.

Haftada 150 dakika egzersiz yapın ve günde 7-9 saat uyuyun.



Yukarıdaki noktaları takip ederseniz, güzel bir gülüşe sahip olacaksınız ve takma dişlere başvurma veya diş implantlarına gerek duymak zorunda kalmayacaksınız. Ağız sağlığınıza yönelik tutarlı ve hijyenik alışkanlıklar edindiğinizde, daha sağlıklı bir insan olacaksınız.