1. 4. VE 7. GÜNLER
Kahvaltı
3 mısır/pirinç patlağı
30 gr keçi peyniri
2 zeytin
2 çay kaşığı diyet reçel
Kırmızıbiber, roka
2 saat sonra
1 kuru kayısı veya 1 hurma
Kahve
Öğle
100 gr kıymalı veya etli veya etsiz sebze yemeği
1 probiyotik yoğurttan cacık
2 saat sonra
2 kivi veya 2 mandalina
2 saat sonra
3 mısır/pirinç patlağı
30 gr peynir
Akşam
200 gr ızgara et veya organik tavuk veya hindi veya balık
Salata
2 saat sonra
1 porsiyon meyve
1 çay bardağı diyet kefir
2. ve 5. GÜNLER
Kahvaltı
Elmalı yulaf
2 saat sonra
1 kuru kayısı veya 1 hurma
Kahve
Öğle
8 yemek kaşığı karabuğday veya bulgur veya kepekli pirinç veya kepekli makarna
Yoğurt
Salata
2 saat sonra
2 kivi veya 2 mandalina
2 saat sonra
3 mısır/pirinç patlağı
30 gram peynir
Akşam
Etli veya etsiz sebze yemeği
1 probiyotik sade yoğurt
2 saat sonra
1 porsiyon meyve
1 çay bardağı diyet kefir
3. ve 6. GÜNLER
Kahvaltı
Mantarlı omlet
Domates, salatalık
2 saat sonra
1 kuru kayısı veya 1 hurma
Kahve
Öğle
Doyana kadar çorba
30 gr peynirli salata
2 saat sonra
2 kivi veya 2 mandalina
2 saat sonra
3 mısır/pirinç patlağı
30 gr peynir
Akşam
6 yemek kaşığı nohut veya kuru fasulye veya yeşil mercimek veya barbunya Salata
2 saat sonra
1 porsiyon meyve
1 çay bardağı diyet kefir