Arınma programınız süresince kendinize en az 10 dakika ayırın ve sakin, sessiz, temiz ve havadar bir ortamda kendinizle baş başa kalın.

1. 4. VE 7. GÜNLER

Kahvaltı

3 mısır/pirinç patlağı

30 gr keçi peyniri

2 zeytin

2 çay kaşığı diyet reçel

Kırmızıbiber, roka

2 saat sonra

1 kuru kayısı veya 1 hurma

Kahve

Öğle

100 gr kıymalı veya etli veya etsiz sebze yemeği

1 probiyotik yoğurttan cacık

2 saat sonra

2 kivi veya 2 mandalina

2 saat sonra

3 mısır/pirinç patlağı

30 gr peynir

Akşam

200 gr ızgara et veya organik tavuk veya hindi veya balık

Salata

2 saat sonra

1 porsiyon meyve

1 çay bardağı diyet kefir



2. ve 5. GÜNLER

Kahvaltı

Elmalı yulaf

2 saat sonra

1 kuru kayısı veya 1 hurma

Kahve

Öğle

8 yemek kaşığı karabuğday veya bulgur veya kepekli pirinç veya kepekli makarna

Yoğurt

Salata

2 saat sonra

2 kivi veya 2 mandalina

2 saat sonra

3 mısır/pirinç patlağı

30 gram peynir

Akşam

Etli veya etsiz sebze yemeği

1 probiyotik sade yoğurt

2 saat sonra

1 porsiyon meyve

1 çay bardağı diyet kefir



3. ve 6. GÜNLER

Kahvaltı

Mantarlı omlet

Domates, salatalık

2 saat sonra

1 kuru kayısı veya 1 hurma

Kahve

Öğle

Doyana kadar çorba

30 gr peynirli salata

2 saat sonra

2 kivi veya 2 mandalina

2 saat sonra

3 mısır/pirinç patlağı

30 gr peynir

Akşam

6 yemek kaşığı nohut veya kuru fasulye veya yeşil mercimek veya barbunya Salata

2 saat sonra

1 porsiyon meyve

1 çay bardağı diyet kefir





