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1-4-7 Diyeti

Klasik programlar yerine yaza girerken vücudunuza farklı bir diyet önerisi sunmaya ne dersiniz? Bu diyeti uygularken hayatınızı da stresten arındırın, yeni başlangıçlara yer açın. Hadi başlıyoruz.

Diyetisyen: Taylan Kümeli

Diyet yaparken; kalsiyum (Ca) sağlıklı beslenme programlarında zayıflamaya yardımcı olan önemli bir mineral. Programınızda verilen ‘Ca’ (peynir, süt, yoğurt, kefir) kaynaklarınızı tüketmeye özen gösterin. Gazlı ve yüksek şeker içeren içeceklerden uzak durun. Doğal meyve suları, ayran, buzlu çay, diyet sırasında ideal içeceklerdir. Mümkünse ve vazgeçmek için bir başlangıç zamanı arıyorsanız sigara bırakmak için en uygun zamandasınız unutmayın. Her gün 30-45 dakika arası normal tempolu ve mümkünse açık havada yürümeye çalışın. Arınma programınız süresince kendinize en az 10 dakika ayırın ve sakin, sessiz, temiz ve havadar bir ortamda kendinizle baş başa kalın. Arınma programınızın içinde rahatlatıcı, ödem atıcı, inceltici unsurlar barındıran masaj yağlarıyla masaj yaptırın…

TARİFLER
ELMALI YULAF
Malzemeler
• 4 yemek kaşığı yulaf
• 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü ya da laktozsuz diyet süt
• 1/2 elma
• 4 yemek kaşığı nar
• 2 yemek kaşığı yaban mersini

Hazırlanışı
Yulaf, süt ve elmayı karıştırıp pişirin. Ilık olunca üzerine nar ve yaban mersini ekleyip tüketin.

MANTARLI OMLET
Malzemeler
• 2 yumurta
• 2 yemek  kaşığı lor peyniri
• Yarım çay bardağı laktozsuz diyet süt
• 1 avuç mantar
• Kırmızıbiber

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırıp tavada önlü arkalı olarak pişirin.

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