Diyetisyen: Taylan Kümeli
Diyet yaparken; kalsiyum (Ca) sağlıklı beslenme programlarında zayıflamaya yardımcı olan önemli bir mineral. Programınızda verilen ‘Ca’ (peynir, süt, yoğurt, kefir) kaynaklarınızı tüketmeye özen gösterin. Gazlı ve yüksek şeker içeren içeceklerden uzak durun. Doğal meyve suları, ayran, buzlu çay, diyet sırasında ideal içeceklerdir. Mümkünse ve vazgeçmek için bir başlangıç zamanı arıyorsanız sigara bırakmak için en uygun zamandasınız unutmayın. Her gün 30-45 dakika arası normal tempolu ve mümkünse açık havada yürümeye çalışın. Arınma programınız süresince kendinize en az 10 dakika ayırın ve sakin, sessiz, temiz ve havadar bir ortamda kendinizle baş başa kalın. Arınma programınızın içinde rahatlatıcı, ödem atıcı, inceltici unsurlar barındıran masaj yağlarıyla masaj yaptırın…