Yaza az kaldı. Bu kısa zaman zarfında zayıflamak veya incelmek mi istiyorsunuz? Yapacağınız sağlıklı değişimler ile 1 ayda incelmeniz mümkün!

İşte dikkat etmeniz gerekenler:

• Biyolojik ritim nedeniyle gece çok geç yatmamaya sabah ise erken uyanmaya özen gösterin.

• Fazla miktarda tuz tükettiğinizde vücudunuzda fazla sıvı biriktirirsiniz ve bu yüzden kendinizi şiş hissedersiniz.

• Karbonhidrat tüketimini azalttığınızda, vücudunuzdaki depo olan karbonhidratları kullanmaya zorlarsınız. Bu süre zarfında hem kilo kaybeder hem de incelirsiniz.

• Eğer sürekli şiş hissediyorsanız laktoz intoleransınız olabilir. Bir süre uzak kalarak vücudunuzun tepkisini deneyimleyebilirsiniz veya laktozsuz ürünleri tercih edebilirsiniz.

• Glisemik indeksi yüksek meyveler yerine düşük olanları tercih edin. Daha az früktoz içeren meyvelerden tüketirseniz mideniz yiyecekleri daha iyi sindirir.

• Alkolü sınırlayın. Alkol yerine su veya soda tüketmeye çalışın.

• Havalar ısınıyor. Açık havada hafif tempolu en az 40 dakikalık yürüyüşler yapmaya özen gösterin.





Uzman Diyetisyen Burcu İnce



3 günlük beslenme programı

- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• Yeşil omlet

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• Metabolizma hızlandırıcı çay

Öğle

• 80-100 gr ızgara balık

• Yeşil salata

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• 2 dilim toz tarçınlı ananas

• Metabolizma çayı

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• 10 çiğ badem

• Sade kahve

Akşam

• Kabak sote

• 2 yemek kaşığı kinoalı yeşillik



2. Gün

Sabah

• Kırmızı ateş

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• 1 tam ceviz ve metabolizma hızlandırıcı çay

Öğle

• 4 yemek kaşığı haşlanmış mercimek

• Bol yeşillik

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• 3-4 kuru kayısı

• Metabolizma çayı

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• 1 kahve fincanı karabuğday patlağı

Akşam

• Ispanak kavurması



3. Gün

Sabah

• Çilekli chia puding

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• 5-6 çiğ fındık

• Metabolizma hızlandırıcı çay

Öğle

• Somon salatası

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• 3 yalancı cheesecake topu

• Metabolizma hızlandırıcı çay

Akşam

• Sebzeli omlet

• Yeşillik







Somon salatası

Malzemeler

• 200 gr somon

• 1 çay kaşığı tuz ve karabiber

• 1/2 limon suyu

• 3 dal ince kıyılmış dereotu

Salata için

• 2 adet halka doğranmış salatalık

• 1 çay kaşığı tuz

• 1/2 limon suyu

• 3 dal dereotu

• 1 çorba kaşığı kapari

• 100 ml hafif çırpılmış krema

• 2 adet küçük doğranmış kırmızıbiber

• 1 halka doğranmış kırmızı soğan

• 10 iri yaprak marul



Hazırlanışı

Üzerine tuz, karabiber, limon suyu ve dereotu koyduğunuz somon dilimlerini yağlı bir kağıda yerleştirip, 220 derece fırında 15-18 dakika pişirin. Bir salata tabağına marulları iri parçalar olarak koparak yerleştirin. Soğan hariç tüm malzemeleri karıştırın. Bir çatal yardımı ile soğuyan somonu didikleyip marulların üzerine koyup hazırladığınız sosu da üzerine dökün. Soğanlarla süsleyip servis yapın.



Sebzeli omlet

Malzemeler

• 1 kabak rendesi

• 2 sap küçük doğranmış taze soğan

• 1 küçük doğranmış yeşilbiber

• 1 küçük doğranmış kırmızıbiber

• 2 dal kıyılmış dereotu

• 2 yumurta

• 1 yumurta akı

• 1/2 su bardağı süt

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 çay bardağı taze kaşar rendesi

• 1 tutam tuz ve karabiber



Hazırlanışı

Yumurtaları ve yumurta akını birlikte çırpın, diğer malzemelerle karıştırın. Bir tavaya zeytinyağını koyun ve yumurtalı karışımı tavaya dökün. 1-2 dakika sonra yanları pişip toparlayınca ters düz edip üstüne bir kapak kapatın. 3-4 dakika daha orta hararetli ateşte pişirip servis yapın.



Kırmızı ateş

Malzemeler

• 1 su bardağı nar

• 1 su bardağı yarım yağlı yoğurt

• 2 yemek kaşığı yulaf

• 1 çay kaşığı toz tarçın



Hazırlanışı

Hepsini karıştırın ve servis edin.



Yalancı cheesecake

Malzemeler

• 250 gr light labne

• 1 limon kabuğu

• 1/2 limon suyu

• 3 yemek kaşığı bal

• 2 bardak Hindistan cevizi

• 1 yemek kaşığı fındık

• 1 tatlı kaşığı sıvı vanilya



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırın. Dolapta soğutun. Minik toplar hazırlayın.



Çilekli chia puding

Malzemeler

• 100 gr çilek

• 100 gr az yağlı süt

• 50 gr yoğurt

• 1 çay kaşığı vanilya

• 1 yemek kaşığı pekmez

• 3 yemek kaşığı chia tohumu



Hazırlanışı

Chia tohumu hariç tüm malzemeyi blender’da karıştırın. Bu karışıma chia tohumlarını ilave edip iyice harmanlayın. Karışımı buzdolabında 4 saat bekleterek servis edin.



Karabuğday patlağı

Malzemeler

• 1 kahve fincanı karabuğday

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı sıvı yağ



Hazırlanışı

Tüm malzemeyi sıcak tavada yaklaşık 5 dakika karıştırarak kavurun. Karabuğdaylarınız aynı mısır gibi patlamaya başladığında ocağı kapatın.



Metabolizma çayı

Malzemeler

• 1 litre su

• 1 tam ananas kabuğu ve sapı

• 5-6 yaprak enginar yaprağı

• 1 çubuk tar��ın

• 1 tutam mısır püskülü



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri kaynatıp süzerek için.







Yeşil omlet

Malzemeler

• 3 sap yeşil soğan

• 50 gr körpe ıspanak

• 1 avuç dolusu maydanoz

• 75 ml süt

• 4 büyük yumurta

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 domates

• 1/2 sarı biber

• 1 olgun avokado

• 100 gr keçi peyniri

• Tuz ve karabiber



Hazırlanışı

Ispanak, yeşil soğan ve maydanozu iyice yıkayıp, ayıklayın. Süt ile birlikte mutfak robotunda çekin. Yumurtaları, tuz ve karabiberi ekleyin ve çırpın. Tavaya yağı koyup kızdırın. Karışımı tavaya dökün, 2 dakika kadar pişirin. Omletin yarısına doğranmış domatesleri, dilimlenmiş avokadoyu serpiştirin. Üzerine keçi peyniri ufalayın. Omleti katlayıp 2 dakika daha pişirin.