İşte dikkat etmeniz gerekenler:
• Biyolojik ritim nedeniyle gece çok geç yatmamaya sabah ise erken uyanmaya özen gösterin.
• Fazla miktarda tuz tükettiğinizde vücudunuzda fazla sıvı biriktirirsiniz ve bu yüzden kendinizi şiş hissedersiniz.
• Karbonhidrat tüketimini azalttığınızda, vücudunuzdaki depo olan karbonhidratları kullanmaya zorlarsınız. Bu süre zarfında hem kilo kaybeder hem de incelirsiniz.
• Eğer sürekli şiş hissediyorsanız laktoz intoleransınız olabilir. Bir süre uzak kalarak vücudunuzun tepkisini deneyimleyebilirsiniz veya laktozsuz ürünleri tercih edebilirsiniz.
• Glisemik indeksi yüksek meyveler yerine düşük olanları tercih edin. Daha az früktoz içeren meyvelerden tüketirseniz mideniz yiyecekleri daha iyi sindirir.
• Alkolü sınırlayın. Alkol yerine su veya soda tüketmeye çalışın.
• Havalar ısınıyor. Açık havada hafif tempolu en az 40 dakikalık yürüyüşler yapmaya özen gösterin.
Uzman Diyetisyen Burcu İnce
3 günlük beslenme programı
- Örnek menü -
1. Gün
Sabah
• Yeşil omlet
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• Metabolizma hızlandırıcı çay
Öğle
• 80-100 gr ızgara balık
• Yeşil salata
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• 2 dilim toz tarçınlı ananas
• Metabolizma çayı
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• 10 çiğ badem
• Sade kahve
Akşam
• Kabak sote
• 2 yemek kaşığı kinoalı yeşillik
2. Gün
Sabah
• Kırmızı ateş
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• 1 tam ceviz ve metabolizma hızlandırıcı çay
Öğle
• 4 yemek kaşığı haşlanmış mercimek
• Bol yeşillik
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• 3-4 kuru kayısı
• Metabolizma çayı
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• 1 kahve fincanı karabuğday patlağı
Akşam
• Ispanak kavurması
3. Gün
Sabah
• Çilekli chia puding
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• 5-6 çiğ fındık
• Metabolizma hızlandırıcı çay
Öğle
• Somon salatası
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• 3 yalancı cheesecake topu
• Metabolizma hızlandırıcı çay
Akşam
• Sebzeli omlet
• Yeşillik
Somon salatası
Malzemeler
• 200 gr somon
• 1 çay kaşığı tuz ve karabiber
• 1/2 limon suyu
• 3 dal ince kıyılmış dereotu
Salata için
• 2 adet halka doğranmış salatalık
• 1 çay kaşığı tuz
• 1/2 limon suyu
• 3 dal dereotu
• 1 çorba kaşığı kapari
• 100 ml hafif çırpılmış krema
• 2 adet küçük doğranmış kırmızıbiber
• 1 halka doğranmış kırmızı soğan
• 10 iri yaprak marul
Hazırlanışı
Üzerine tuz, karabiber, limon suyu ve dereotu koyduğunuz somon dilimlerini yağlı bir kağıda yerleştirip, 220 derece fırında 15-18 dakika pişirin. Bir salata tabağına marulları iri parçalar olarak koparak yerleştirin. Soğan hariç tüm malzemeleri karıştırın. Bir çatal yardımı ile soğuyan somonu didikleyip marulların üzerine koyup hazırladığınız sosu da üzerine dökün. Soğanlarla süsleyip servis yapın.
Sebzeli omlet
Malzemeler
• 1 kabak rendesi
• 2 sap küçük doğranmış taze soğan
• 1 küçük doğranmış yeşilbiber
• 1 küçük doğranmış kırmızıbiber
• 2 dal kıyılmış dereotu
• 2 yumurta
• 1 yumurta akı
• 1/2 su bardağı süt
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 çay bardağı taze kaşar rendesi
• 1 tutam tuz ve karabiber
Hazırlanışı
Yumurtaları ve yumurta akını birlikte çırpın, diğer malzemelerle karıştırın. Bir tavaya zeytinyağını koyun ve yumurtalı karışımı tavaya dökün. 1-2 dakika sonra yanları pişip toparlayınca ters düz edip üstüne bir kapak kapatın. 3-4 dakika daha orta hararetli ateşte pişirip servis yapın.
Kırmızı ateş
Malzemeler
• 1 su bardağı nar
• 1 su bardağı yarım yağlı yoğurt
• 2 yemek kaşığı yulaf
• 1 çay kaşığı toz tarçın
Hazırlanışı
Hepsini karıştırın ve servis edin.
Yalancı cheesecake
Malzemeler
• 250 gr light labne
• 1 limon kabuğu
• 1/2 limon suyu
• 3 yemek kaşığı bal
• 2 bardak Hindistan cevizi
• 1 yemek kaşığı fındık
• 1 tatlı kaşığı sıvı vanilya
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırın. Dolapta soğutun. Minik toplar hazırlayın.
Çilekli chia puding
Malzemeler
• 100 gr çilek
• 100 gr az yağlı süt
• 50 gr yoğurt
• 1 çay kaşığı vanilya
• 1 yemek kaşığı pekmez
• 3 yemek kaşığı chia tohumu
Hazırlanışı
Chia tohumu hariç tüm malzemeyi blender’da karıştırın. Bu karışıma chia tohumlarını ilave edip iyice harmanlayın. Karışımı buzdolabında 4 saat bekleterek servis edin.
Karabuğday patlağı
Malzemeler
• 1 kahve fincanı karabuğday
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi sıcak tavada yaklaşık 5 dakika karıştırarak kavurun. Karabuğdaylarınız aynı mısır gibi patlamaya başladığında ocağı kapatın.
Metabolizma çayı
Malzemeler
• 1 litre su
• 1 tam ananas kabuğu ve sapı
• 5-6 yaprak enginar yaprağı
• 1 çubuk tar��ın
• 1 tutam mısır püskülü
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri kaynatıp süzerek için.
Yeşil omlet
Malzemeler
• 3 sap yeşil soğan
• 50 gr körpe ıspanak
• 1 avuç dolusu maydanoz
• 75 ml süt
• 4 büyük yumurta
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 domates
• 1/2 sarı biber
• 1 olgun avokado
• 100 gr keçi peyniri
• Tuz ve karabiber
Hazırlanışı
Ispanak, yeşil soğan ve maydanozu iyice yıkayıp, ayıklayın. Süt ile birlikte mutfak robotunda çekin. Yumurtaları, tuz ve karabiberi ekleyin ve çırpın. Tavaya yağı koyup kızdırın. Karışımı tavaya dökün, 2 dakika kadar pişirin. Omletin yarısına doğranmış domatesleri, dilimlenmiş avokadoyu serpiştirin. Üzerine keçi peyniri ufalayın. Omleti katlayıp 2 dakika daha pişirin.