1 haftada düz bir karına sahip olun!

Haftada 2 gün

Ana öğünler

2 dilim ananas

1 adet yumurta

1 parça light dil peyniri

Bol salata ve sebze sote (yağsız)

Yukarıdaki malzemeler ana öğününüzde tüketeceğiniz besinler; sabah, öğle ve akşam tekrar edilerek tüketilecek. Yani karışık salata veya sebzeli omletler hazırlayabilirsiniz



Ara öğünler

1 bardak kefir

10 adet çiğ badem

Yukarıdaki malzemeler ara öğününüzde tüketeceğiniz besinler. Açlık durumunuza göre 2 veya 3 kez öğün aralarında tüketebilirsiniz.



Haftada 2 gün

Uyanınca

1 bardak limon dilimli su

Sabah

Günaydıran salatası

1 dilim esmer ekmek

Ara öğün (gerekirse)

1 su bardağı kefir

Öğle

100 g et veya tavuk veya balıklı salata

Ara öğün

15 adet çiğ badem

1 su bardağı kefir

Akşam

Sınırsız sebze çorbası (karışık sebzeler 1 avuç mercimek ile pişer)

Ara öğün

Rezene çayı





Haftada 2 gün

Uyanınca

1 bardak limon dilimli beyaz veya yeşil çay

2 adet kuru erik

Kahvaltı

Bol miktarda domates, salatalık, biber söğüş

2 adet yumurta akı + 2 yemek kaşığı lor peyniri + 2 yemek kaşığı haşlanmış kinoa + kurutulmuş domatesle hazırlanmış omlet

Ara öğün

15 adet çiğ badem

Öğle

Sınırsız hindili sebze çorbası (bolca sebze + 1 parça hindi göğüsü bolca baharat ekleyerek birlikte pişirin)

Ara öğün

1 kutu sade probiyotik yoğurt

2 adet kivi

Akşam

8 yemek kaşığı kilo yapmaz pilav

Ara öğün

2 adet kuru erik

1 bardak kefir

Papatya çayı



Haftada 1 gün

Uyanınca

1 bardak limon dilimli s��cak su

Sabah

Avokadolu salata (1/2 avokado + 1 haşlanmış yumurta + kırmızı dolmalık biber + 5 adet zeytin)

Öğle

Sınırsız, etsiz semizotu yemeği

Ara öğün

1 adet tarçın serpilmiş yeşil elma

10 adet yarım ceviz

Akşam

200 g ızgara balık

Fırın veya ızgara sebzeler

Ara öğün

Melisa çayı



