Haftada 2 gün
Ana öğünler
2 dilim ananas
1 adet yumurta
1 parça light dil peyniri
Bol salata ve sebze sote (yağsız)
Yukarıdaki malzemeler ana öğününüzde tüketeceğiniz besinler; sabah, öğle ve akşam tekrar edilerek tüketilecek. Yani karışık salata veya sebzeli omletler hazırlayabilirsiniz
Ara öğünler
1 bardak kefir
10 adet çiğ badem
Yukarıdaki malzemeler ara öğününüzde tüketeceğiniz besinler. Açlık durumunuza göre 2 veya 3 kez öğün aralarında tüketebilirsiniz.
Haftada 2 gün
Uyanınca
1 bardak limon dilimli su
Sabah
Günaydıran salatası
1 dilim esmer ekmek
Ara öğün (gerekirse)
1 su bardağı kefir
Öğle
100 g et veya tavuk veya balıklı salata
Ara öğün
15 adet çiğ badem
1 su bardağı kefir
Akşam
Sınırsız sebze çorbası (karışık sebzeler 1 avuç mercimek ile pişer)
Ara öğün
Rezene çayı
Haftada 2 gün
Uyanınca
1 bardak limon dilimli beyaz veya yeşil çay
2 adet kuru erik
Kahvaltı
Bol miktarda domates, salatalık, biber söğüş
2 adet yumurta akı + 2 yemek kaşığı lor peyniri + 2 yemek kaşığı haşlanmış kinoa + kurutulmuş domatesle hazırlanmış omlet
Ara öğün
15 adet çiğ badem
Öğle
Sınırsız hindili sebze çorbası (bolca sebze + 1 parça hindi göğüsü bolca baharat ekleyerek birlikte pişirin)
Ara öğün
1 kutu sade probiyotik yoğurt
2 adet kivi
Akşam
8 yemek kaşığı kilo yapmaz pilav
Ara öğün
2 adet kuru erik
1 bardak kefir
Papatya çayı
Haftada 1 gün
Uyanınca
1 bardak limon dilimli s��cak su
Sabah
Avokadolu salata (1/2 avokado + 1 haşlanmış yumurta + kırmızı dolmalık biber + 5 adet zeytin)
Öğle
Sınırsız, etsiz semizotu yemeği
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1 adet tarçın serpilmiş yeşil elma
10 adet yarım ceviz
Akşam
200 g ızgara balık
Fırın veya ızgara sebzeler
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Melisa çayı