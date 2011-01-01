Strese girmeden uygulayabileceğiniz bir haftalık örnek mönüyü paylaştık.

Pazartesi

Kahvaltı:

1 adet tam + istenilen sayıda yumurta beyazıyla yapılmış lor peynirli omlet

Maydanoz ve dereotu

Ekşi mayalı ekmek

Öğle:

Balkabağı çorbası

Fırında biftek

Fırında sebze sote (patlıcan, havuç, renkli biber, kabak)

Ara öğün:

1 orta boy armut + yoğurt (toz tarçın ile)

Akşam:

Kıymalı ıspanak

Yoğurt

Ekşi mayalı ekmek





Salı

Kahvaltı:

Hellim peyniri (1 saat suda bekletilmiş)

Avokado

Ekşi mayalı ekmek

Öğle:

Kereviz salatası

Ekşi mayalı ekmek

Ara öğün:

2 adet kuru hurma

Tuzsuz badem

Akşam:

Etli kuru fasulye yemeği

Yeşil salata





Çarşamba

Kahvaltı:

Yulaf pudingi

Öğle:

Fırında tavuk but

1 orta boy patatesten salata (bol yeşillik ve limonlu)

Ara öğün:

1 bardak kefir

Akşam:

Izgara somon

Havuç-kırmızı lahana salatası





Perşembe

Kahvaltı:

Haşlanmış yumurta

Beyaz peynir

Ceviz içi

Öğle:

Zeytinyağlı bulgurlu pırasa

Ayran

Ara öğün:

Ayva tatlısı

Akşam:

Mantarlı hindi sote

Cacık





Cuma

Kahvaltı:

2 dilim ekşi mayalı ekmek ve dil peyniri ile tost

Izgara domates

Öğle:

Mercimek çorbası

Ton balıklı salata

Ara öğün:

1 avuç tuzsuz yer fıstığı

Akşam:

Kıymalı kapuska (bol pul biberli)

Yoğurt





Cumartesi

Kahvaltı:

2 adet yumurta ile menemen

Ekşi mayalı ekmek

Öğle:

Etli nohut

Turşu (suda yıkanırsa tuz içeriği azalacaktır)

Ara öğün:

Kefir smoothie

Akşam:

Fırında palamut

1 küçük fırında patates

Renkli salata





Pazar

Kahvaltı:

Beyaz peynir çeşitleri

Yumurta çeşitleri

2 dilim hindi füme

Ekşi mayalı ekmek

Maydanoz, dereotu

Ceviz

Domates, salatalık

Öğle:

1 orta boy elma

1 orta boy mandalina

Yoğurt (toz tarçın ile)

Tuzsuz fındık

Akşam:

Köz biberli, buğdaylı yeşil mercimek salatası



