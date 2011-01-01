Pazartesi
Kahvaltı:
1 adet tam + istenilen sayıda yumurta beyazıyla yapılmış lor peynirli omlet
Maydanoz ve dereotu
Ekşi mayalı ekmek
Öğle:
Balkabağı çorbası
Fırında biftek
Fırında sebze sote (patlıcan, havuç, renkli biber, kabak)
Ara öğün:
1 orta boy armut + yoğurt (toz tarçın ile)
Akşam:
Kıymalı ıspanak
Yoğurt
Ekşi mayalı ekmek
Salı
Kahvaltı:
Hellim peyniri (1 saat suda bekletilmiş)
Avokado
Ekşi mayalı ekmek
Öğle:
Kereviz salatası
Ekşi mayalı ekmek
Ara öğün:
2 adet kuru hurma
Tuzsuz badem
Akşam:
Etli kuru fasulye yemeği
Yeşil salata
Çarşamba
Kahvaltı:
Yulaf pudingi
Öğle:
Fırında tavuk but
1 orta boy patatesten salata (bol yeşillik ve limonlu)
Ara öğün:
1 bardak kefir
Akşam:
Izgara somon
Havuç-kırmızı lahana salatası
Perşembe
Kahvaltı:
Haşlanmış yumurta
Beyaz peynir
Ceviz içi
Öğle:
Zeytinyağlı bulgurlu pırasa
Ayran
Ara öğün:
Ayva tatlısı
Akşam:
Mantarlı hindi sote
Cacık
Cuma
Kahvaltı:
2 dilim ekşi mayalı ekmek ve dil peyniri ile tost
Izgara domates
Öğle:
Mercimek çorbası
Ton balıklı salata
Ara öğün:
1 avuç tuzsuz yer fıstığı
Akşam:
Kıymalı kapuska (bol pul biberli)
Yoğurt
Cumartesi
Kahvaltı:
2 adet yumurta ile menemen
Ekşi mayalı ekmek
Öğle:
Etli nohut
Turşu (suda yıkanırsa tuz içeriği azalacaktır)
Ara öğün:
Kefir smoothie
Akşam:
Fırında palamut
1 küçük fırında patates
Renkli salata
Pazar
Kahvaltı:
Beyaz peynir çeşitleri
Yumurta çeşitleri
2 dilim hindi füme
Ekşi mayalı ekmek
Maydanoz, dereotu
Ceviz
Domates, salatalık
Öğle:
1 orta boy elma
1 orta boy mandalina
Yoğurt (toz tarçın ile)
Tuzsuz fındık
Akşam:
Köz biberli, buğdaylı yeşil mercimek salatası