2 süper diyet reçetesi

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Yazı formda bir vücutla karşılamak hepimizin hayali ve bunun yolu da bilinçli bir diyet programından geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç kısa süreli detoks programını, Hekim ve Beslenme Uzmanı Burcu Aydın ise antienflamatuar diyetin inceliklerini anlattı.

Yazı: Gülru İncu



YAz kapıda… Hepimiz kilo vermek için zorlu bir sürece girdik; kimimiz spor salonlarına koşturuyor, kimimiz diyet listelerini takip etmeye çalışıyoruz. Bahar mevsimi, insan bedeninin de kendini yenileme dönemi aynı zamanda. Psikolojik olarak kışın alınan kiloları verme telaşı, bahara ve yaza yenilenmiş olarak girme hevesi çoğumuzda ister istemez başladı. Peki bu dönemde nasıl bir beslenme programı uygulamalıyız? Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, yaklaşan yaz aylarına sağlıklı bir başlangıç yapmak için kısa süreli bir detoks programı uygulanabileceğini söylüyor. Yaza girerken adından söz ettiren diyetlerden biri de antienflamatuar diyet. İltihap önleyici olarak nitelendirilen bu diyet, vücuttaki hormonlara odaklanıyor. Antienflamatuar beslenmenin yaratıcısı Dr. Andrew Weil. Beslenme Uzmanı Burcu Aydın ve ablası Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ebru Aydın ise Türkiye’deki uygulayıcıları...



YÖNTEM 1: Detoks

Detoks, vücudumuzda birikmiş olan toksinlerden arınma programı. Detoks, ödem ve toksinlerden kurtulmaya, vücudun mineral ve su dengesini geri kazanmanın yanı sıra; vücudun daha enerjik ve zinde olmasına yardımcı oluyor. Detoks uygulamalarında amaç, diyet boyunca kırmızı et, balık, süt, süt ürünleri, ekmek ve tahıl ürünleri gibi gıdalar yerine sadece taze sebze ve meyveler tüketerek, vücudun pH (asit/baz) dengesini sağlamak. Kazanç, “Detoksa hazırlık için asitli yiyecekleri tüketmeye bir süreliğine ara vermelisiniz. Bunları; et, tavuk, balık, yumurta, süt, hamur işleri, şekerli besinler, doymuş ve hidrojen içeren yağlar, kızartmalar, gazlı içecekler, nikotin, alkol ve kafein olarak sıralayabiliriz” diyor. Bunların yerine mümkün olduğunca doğal çiğ sebze ve meyve, yeşillik, antioksidan içeriği bakımından zengin lifli besinler yememizi öneriyor.



Asit ve baz dengesi

“İyi bir sindirim için mide ortamının asidik olması; bağırsak ortamının ise alkali olması gerekiyor. Sağlıksız beslenme nedeniyle bağırsaklar, olması gerektiğinden çok daha fazla asidik oluyor; zararlı parazit ve bakteriler oluşuyor. Bunun için isterseniz, beslenmenize probiyotik yoğurt ekleyebilirsiniz” diyen Kazanç’a göre bu süreçte su içmek çok önemli. Su, bağırsak sistemini güçlendiriyor, metabolizmayı hızlandırıyor, yağların vücuttan atılmasını sağlıyor ve vücudun su tutmasını önlüyor. Günlük sıvı tüketiminin artırılması, baharda değişen hormonal ve çevresel etkilerin vücudumuzda yaratacağı ödemi de azaltıyor. Kalsiyum, vücudu alkalik yapma özelliğine sahip ve detoksun etkili bir elementi. Bitkisel kalsiyum kaynakları ise badem, brokoli, ıspanak, kereviz sapı, pazı ve keten tohumu.



Detoks programı kaç gün sürmeli?

Gün boyu taze sebze ve meyveleri tüketerek, tek besin grubuna dayalı beslenme ile vücuda fayda yerine zarar verirsiniz. Bu yüzden, detoks sürenizi üç gün ile sınırlamalısınız. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kazanç, bahar aylarında, vücuttaki toksinlerden kurtulmak için bir bardak limonlu ılık su içerek güne başlamamızı öneriyor ve ekliyor: “Limon, kendisi asidik olmasına rağmen vücut için alkali ortam oluşturan bir meyve. Suya, çorbaya, çaya limon eklemek içeceklerinizin tadının daha iyi olmasını da sağlıyor. Buzlarınızı bile limondan hazırlayabilirsiniz” diyor. Detoks için önerdiği mucize karışımlar ise ananas ve kivi, elma ve armut, greyfurt ve limon.



DETOKS ARINDIRAN SEBZE ÇORBASI

Malzemeler

•3 kabak

•2 enginar

•1 avuç brokoli

•1 avuç maydanoz

•1 orta boy soğan

•1 litre su



Yapılışı

Tüm malzemeyi 1 litre suda haşlayın. Hafif taneli kalacak şekilde ezin. Üzerine yarım limon suyu ilave ederek, öğle ve akşam öğününde tüketin. Fesleğen, kekik, sarımsak ve zencefille farklı aromalar yaratabilirsiniz.



Unutmayın!

Düşük yağlı hazırlanan çorbalarla enerji yoğunluğu düşük besinler tüketirseniz daha fazla yiyip, daha tok hissedersiniz ve daha az enerji alırsınız.



