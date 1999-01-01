1. GÜN
Kahvaltı:
Yumurta
Süzme peynir
Domates-salatalık-yeşillik
1 dilim yüzde 100 tam buğday ekmeği
Ara:
1 orta boy armut
Öğle:
Mercimek çorba (unsuz kremasız)
Izgara balık
Salata
Ara:
3 adet günkurusu kayısı
Çiğ badem
Akşam:
Zeytinyağlı bulgurlu
ıspanak
Yoğurt
Ara:
Ceviz
2. GÜN
Kahvaltı:
Lor peyniri + pulbiber
Zeytin
Domates-biber
Tam çavdar ekmek
Ara:
1 küçük salkım üzüm
Öğle:
Ekmeksiz köfte
Salata
Tam buğday makarna
Ara:
Sade probiyotik yoğurt + keten tohumu
Akşam:
Etli taze fasulye
Cacık
Domatesli bulgur pilavı
Ara:
Taze Hindistan ceviz
3. GÜN
Kahvaltı:
Narlı probiyotik
Ara:
2 adet hurma
Çiğ fındık
Öğle:
Etli nohut
Cacık
Karabuğday pilavı
Ara:
1 dilim yüzde 100 tam buğday ekmeği
Az yağlı beyaz peynir
Akşam:
Zeytinyağlı enginar
Yoğurt
Ara:
Tuzsuz yer fıstığı
4. GÜN
Kahvaltı:
Dereotlu-peynirli omlet
1 dilim yüzde 100 tam buğday ekmeği
Ara:
1 halka ananas
Öğle:
Fırında tavuk göğsü
Salata
Mercimekli bulgur pilavı
Ara:
Çiğ kaju
Akşam:
Yoğurtlu buğday çorba
Haşlanmış brokoli + zeytinyağı-limon
Ara:
Tuzsuz leblebi