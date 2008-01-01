Kilo vermek, formda kalmak, toksinlerden arınmak istiyorsanız, metabolizmanızla barış imzalamaya hazırlanın.

Kilo vermek için belki de çok fazla yöntem denediniz ama hiçbirinden kesin bir çözüm alamadınız. Bu diyet metabolizmanızla barış imzalamanız için hazırlandı. Baharda doğanın canlanması gibi vücudumuz da değişime hazırdır. Doğru adımları atar, etkili bir kür uygularsanız, vücudunuz da maksimum sonuçla yanıt verir. Formda kalmak için şu önerileri kucağınıza küpe yapın:





Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit



• Tarifleri belirtildiği gibi hazırlarsanız limitsiz tüketebilirsiniz ama miktar belirtilenlerde verilen porsiyona bağlı kalmalısınız.



• Güzel bir sonuç almak istiyorsanız diyetinizi tam uygulamalısınız.



• Program boyunca alkol, gazlı içecek, kahve, çay tüketmemelisiniz. Bitki ve meyve çayları ise serbest.



• Salatalara 1, yemeklere 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek pişirebilirsiniz.



• Düzenli olarak yeterli miktarda su için, sularınızı sebze, meyvelerle canlandırın. Özellikle taze zencefil, limon, naneden oluşan karışım yağ yakımı için destek olacaktır.



• Bu bir hafta boyunca yasak ama yine de kahve içiyorsanız, yanında mutlaka bir büyük bardak su için.



• Koyu yeşil yapraklı sebzeleri ne kadar çok tüketirseniz o kadar iyi!



• Avokado, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, doğal tereyağ gibi sağlıklı yağları belirtilen ölçülerde kullanın. Yağların depo yağları yakmadaki desteği çoktur.



• Elma sirkesi ve baharatları bol kullanın. Kendi geliştirdiğim baharatmix tarifini mutlaka yapın ve her öğününüze ekleyin.



• Beslenmenizde fark yaratmak adına kısa süreli olarak süt ve süt grubu tüm besinleri light olarak tercih edin. Özellikle kefir veya yoğurt olarak tüketin.



• Yakılan yağların hızlıca atımı için dolaşımın çok önemli olduğunu unutmayın. Bunun için bağırsak hareketlerinizi aktif tutmalı, lif alımını arttırmalısınız. Ayrıca düzenli ve yeterli su içip sık idrara çıkmanız da oldukça önemli.



• Kısa sürede hızlı fark yaratabilmek için haftada en az 4-5 kez 1 saat yürüyüş yapın.



• Uyku süresine ve kalitesine önem verin.

• Stresinizi iyi yönetin.







- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• Günaydın salatası

• 1 dilim esmer ekmek

Ara

• 10 çiğ badem

Öğle

• Doyana kadar metabolizma hızlandıran sebze çorbası

Ara

• 1/2 simit

• 2 parmak peynir

• Bol söğüş

Akşam

• Limitsiz sebze yemeği

• 1 kase yoğurt

Ara

• Kabuk tarçınlı rezene çayı



2. Gün

Sabah

• Günaydın salatası

Öğle

• Limitsiz sebze yemeği (tercihen enginar veya semizotu)

• 1 kase yoğurt

Ara

• 1 porsiyon meyve (tercihen ananas veya yeşil elma)

• 10 çiğ badem

Akşam

• 200 gr balık ızgara veya fırın veya buğulama (ton balığı da olabilir)

• Salata

Ara

• 6 kiraz sapı eklenmiş ıhlamur çayı







3. Gün

Sabah

• 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 3/4 bardak laktozsuz süt

• Toz tarçın

• 1/2 ezilmiş muz

• 10 adet çiğ badem

Öğle

• 200 gr ızgara et veya hindi

• 1 yemek kaşığı yağda sotelenmiş domates soslu karışık sebze

Ara

• 10 çiğ badem

Akşam

• 1 el kadar haşlanmış organik tavuk, baharatmix ile

• Roka salatası

Gece

• Limon dilimli rezene çayı



4. Gün

Sabah

• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 3/4 bardak laktozsuz süt

• Toz tarçın

• 1 dilim ananas

• 3 tam ceviz

Öğle

• Limitsiz fırında sebzeler

• 1 bardak ayran veya 1 kase cacık

Ara

• 1 bardak kefir, baharatmix ile

Akşam

• 6-8 yemek kaşığı kadar etsiz baklagil yemeği

• Mevsim salatası

Ara

• Taze zencefilli ıhlamur çayı



5. Gün

Sabah

• 2 yumurta akı, 1 tam yumurta, 2 yemek kaşığı lor ve bol otlu hazırlanmış omlet

• Söğüş salata

Öğle

• Limitsiz kabak çorbası

Ara

• Sütlü kahve

• 2 kuru kayısı veya kuru erik

Akşam

• 200 gr balık ızgara

• Maydanozlu bol roka salatası

Ara

• Karanfilli veya kabuk tarçınlı rezene çayı







6. Gün

Sabah

• 2 yumurta akı, 1 tam yumurta, 2 yemek kaşığı lorlu, bol otlu hazırlanmış omlet

• Salatalık söğüş

Ara

• 10 çiğ badem veya fındık

Öğle

• Limitsiz semizotu yemeği

Ara

• 2 dilim ananas

Akşam

• 200 gr baharatmix’li haşlanmış hindi

• Koyu yeşil salata

Ara

• Limon dilimli ıhlamur çayı



7. Gün

Sabah

• Günaydın salatası

Ara

• 10 çiğ badem veya fındık

Öğle

• Fırınlanmış veya haşlanmış sebzeler

• 80 gr zeytinyağında ton balığı

Ara

• 1/2 tost

• Naneli ve çörek otlu 1 bardak ayran

Akşam

• 2 enginar

• Bol salata

Ara

• Rezene çayı



Baharatmıx

Malzemeler

• Toz zencefil

• Toz zerdeçal

• Toz kimyon

• Toz karabiber

• Toz acı pul biber

• Toz sumak

• Toz kekik

• Toz nane



Hazırlanışı

Yukarıdaki baharatları eşit oranda karıştırın. Tüm çorbalarınıza, yemeklerinize, salatalarınıza, garnitürlerinize ekleyebilirisiniz.



Günaydın salatası

Malzemeler

• İnce kıyım istediğiniz kadar kırmızı dolmalık biber, maydanoz, dereotu, nane

• 1 dilim ananas

• 2 yemek kaşığı lor peyniri

• 1 adet haşlanmış yumurta

• 4 yarım ceviz içi

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı doğal nar ekşisi



Hazırlanışı

Zeytinyağı ve nar ekşisini iyice çırpın ve tüm malzemeleri doğrayarak bu sos ile harmanlayın.



