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3 gün detoksu

Sağlıklı bir vücut mu istiyorsunuz? Sizi kısa sürede yenileyecek kendinize getirecek bir öneri detoks! Onunla çok daha mutlu bir yaz geçirebilirsiniz.

Uzman Diyetisyen: Burcu İnce

Sağlıklı yaşamayı desteklemek ve enerji seviyenizi arttırmak için detoks yapabilirsiniz. Doktorunuzun sizin için herhangi bir uyarısı yoksa, herhangi bir sağlık problemi yaşamıyorsanız, gebe değilseniz veya bebeğinizi emzirmiyorsanız ister 2-3 gün, ister 1 hafta detoks yaparak dengeyi yeniden sağlamak iyi bir fikir olabilir. Detoks programınızda genel öngörü kilo kaybı değil, vücudunuzun beyni olan bağırsaklarınızın rahatlaması, sindirim sisteminizin dinlenmesi ve toksinlerden kurtulmak için adım atılmasıdır. Tabii bu süreçte kilo kaybederseniz de telaşlanmanıza gerek yok.

TARİFLER
ARINDIRICI YEŞİL SIVI
Malzemeler
2 su bardağı kuzu ıspanak
1/2 demet maydanoz
2 orta boy yeşil elma
1 lime
2 enginar
1 su bardağı karalahana
1 çay bardağı nane
4-5 çiçek brokoli
2 salatalık

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.

* Bu içecekten öğününüz için 500 ml tüketmeniz yeterli olacak. Demir eksikliğine iyi geliyor. Ispanaktaki demir, maydanoz ve limedaki C vitamini ile daha kolay emiliyor. Yeşil elma, içerisindeki malik asit ile kasları dinlendiriyor. Karaciğer dostu enginar, yağlı karaciğere en büyük desteği sunuyor. Yüksek trigliseridi ise düşürmeye yardımcı oluyor.



YEŞİL SMOOTHİE
Malzemeler
1/2 olgun avokado
1 su bardağı kuzu ıspanak
1 orta boy yeşil elma
1 bardak badem sütü
1 çay kaşığı silme zerdeçal
1 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin, ana öğününüzde 200 ml (1 su bardağı) tüketin.

MEYVELİ SMOOTHİE
Malzemeler
Yarım demet kuzu kulağı
5-6 dal kereviz sapı
4-5 dal fesleğen
1 yeşil elma
5 dilim ananas

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.



DETOKS ÇORBASI
Malzemeler
2 kabak
1/2 kg mantar
2 soğan
2 domates
2-3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
1 çay bardağı karahindiba
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
Pul biber, kimyon, limon

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayıp kaynatın.

3 GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI
Uyanınca
2 bardak limonlu ve taze zencefilli su
Sabah
Yeşil smoothie
Ara öğün
Salatalık ve 1 havuç
Öğle
500 ml arındırıcı yeşil sıvı
Ara öğün
Yeşil smoothie
Ara öğün
Meyveli smoothie
Akşam
2 kase detoks çorba
Ara öğün
Salatalık
1 bardak tarçınlı badem sütü

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