Uzman Diyetisyen: Burcu İnce
Sağlıklı yaşamayı desteklemek ve enerji seviyenizi arttırmak için detoks yapabilirsiniz. Doktorunuzun sizin için herhangi bir uyarısı yoksa, herhangi bir sağlık problemi yaşamıyorsanız, gebe değilseniz veya bebeğinizi emzirmiyorsanız ister 2-3 gün, ister 1 hafta detoks yaparak dengeyi yeniden sağlamak iyi bir fikir olabilir. Detoks programınızda genel öngörü kilo kaybı değil, vücudunuzun beyni olan bağırsaklarınızın rahatlaması, sindirim sisteminizin dinlenmesi ve toksinlerden kurtulmak için adım atılmasıdır. Tabii bu süreçte kilo kaybederseniz de telaşlanmanıza gerek yok.
TARİFLERARINDIRICI YEŞİL SIVI
Malzemeler
2 su bardağı kuzu ıspanak
1/2 demet maydanoz
2 orta boy yeşil elma
1 lime
2 enginar
1 su bardağı karalahana
1 çay bardağı nane
4-5 çiçek brokoli
2 salatalıkHazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.
* Bu içecekten öğününüz için 500 ml tüketmeniz yeterli olacak. Demir eksikliğine iyi geliyor. Ispanaktaki demir, maydanoz ve limedaki C vitamini ile daha kolay emiliyor. Yeşil elma, içerisindeki malik asit ile kasları dinlendiriyor. Karaciğer dostu enginar, yağlı karaciğere en büyük desteği sunuyor. Yüksek trigliseridi ise düşürmeye yardımcı oluyor.YEŞİL SMOOTHİE
Malzemeler
1/2 olgun avokado
1 su bardağı kuzu ıspanak
1 orta boy yeşil elma
1 bardak badem sütü
1 çay kaşığı silme zerdeçal
1 çay kaşığı zencefilHazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin, ana öğününüzde 200 ml (1 su bardağı) tüketin.MEYVELİ SMOOTHİE
Malzemeler
Yarım demet kuzu kulağı
5-6 dal kereviz sapı
4-5 dal fesleğen
1 yeşil elma
5 dilim ananasHazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.DETOKS ÇORBASI
Malzemeler
2 kabak
1/2 kg mantar
2 soğan
2 domates
2-3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
1 çay bardağı karahindiba
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
Pul biber, kimyon, limonHazırlanışı
Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayıp kaynatın.3 GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI
Uyanınca
2 bardak limonlu ve taze zencefilli suSabah
Yeşil smoothieAra öğün
Salatalık ve 1 havuçÖğle
500 ml arındırıcı yeşil sıvıAra öğün
Yeşil smoothieAra öğün
Meyveli smoothieAkşam
2 kase detoks çorbaAra öğün
Salatalık
1 bardak tarçınlı badem sütüİLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:Metabolizma uyandıran diyet linki için TIKLAYINIZ