Sağlıklı bir vücut mu istiyorsunuz? Sizi kısa sürede yenileyecek kendinize getirecek bir öneri detoks! Onunla çok daha mutlu bir yaz geçirebilirsiniz.

Uzman Diyetisyen: Burcu İnce



Sağlıklı yaşamayı desteklemek ve enerji seviyenizi arttırmak için detoks yapabilirsiniz. Doktorunuzun sizin için herhangi bir uyarısı yoksa, herhangi bir sağlık problemi yaşamıyorsanız, gebe değilseniz veya bebeğinizi emzirmiyorsanız ister 2-3 gün, ister 1 hafta detoks yaparak dengeyi yeniden sağlamak iyi bir fikir olabilir. Detoks programınızda genel öngörü kilo kaybı değil, vücudunuzun beyni olan bağırsaklarınızın rahatlaması, sindirim sisteminizin dinlenmesi ve toksinlerden kurtulmak için adım atılmasıdır. Tabii bu süreçte kilo kaybederseniz de telaşlanmanıza gerek yok.





TARİFLER

2 su bardağı kuzu ıspanak1/2 demet maydanoz2 orta boy yeşil elma1 lime2 enginar1 su bardağı karalahana1 çay bardağı nane4-5 çiçek brokoli2 salatalıkTüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.* Bu içecekten öğününüz için 500 ml tüketmeniz yeterli olacak. Demir eksikliğine iyi geliyor. Ispanaktaki demir, maydanoz ve limedaki C vitamini ile daha kolay emiliyor. Yeşil elma, içerisindeki malik asit ile kasları dinlendiriyor. Karaciğer dostu enginar, yağlı karaciğere en büyük desteği sunuyor. Yüksek trigliseridi ise düşürmeye yardımcı oluyor.1/2 olgun avokado1 su bardağı kuzu ıspanak1 orta boy yeşil elma1 bardak badem sütü1 çay kaşığı silme zerdeçal1 çay kaşığı zencefilTüm malzemeleri blenderdan geçirin, ana öğününüzde 200 ml (1 su bardağı) tüketin.Yarım demet kuzu kulağı5-6 dal kereviz sapı4-5 dal fesleğen1 yeşil elma5 dilim ananasTüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.2 kabak1/2 kg mantar2 soğan2 domates2-3 diş sarımsak1 tatlı kaşığı zeytinyağı1/2 demet maydanoz1/2 demet dereotu1 çay bardağı karahindiba1 tatlı kaşığı tuz1 tatlı kaşığı karabiberPul biber, kimyon, limonTüm malzemeleri küçük küçük doğrayıp kaynatın.2 bardak limonlu ve taze zencefilli suYeşil smoothieSalatalık ve 1 havuç500 ml arındırıcı yeşil sıvıYeşil smoothieMeyveli smoothie2 kase detoks çorbaSalatalık1 bardak tarçınlı badem sütü