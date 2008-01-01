1. GÜN
Sabah uyanınca
1 Bardak ödem atıcı su
Malzemeler
1 lt suyun içine; 1 orta boy dilimlenmiş portakal (çekirdekleri dahil)
1/2 limon (çekirdekleriyle, kabuğuyla)
1/2 dilimlenmiş salatalık (kabuğuyla)
2-3 dal naneyi koyun
Not: Bu suyu akşamdan hazırlayın.
Kahvaltı
Kavunlu badem sütü
Malzemeler
1 orta kalınlıkta kavun
5 adet çiğ badem
1 yk yulaf
1/2 yk keten tohumu
1 bardak su
Hepsini blender'a atın.
1. Ara öğün
3 adet çiğ kaju
5 adet tuzsuz fındık
1 bardak ödem atıcı su
Öğle yemeği
Bağırsakları çalıştıran smoothie
Malzemeler
1 bağ ıspanak
1 nektarin veya şeftali
1 çk toz zerdaçal
1/2 yk bal
1/2 limon suyu
Hazırlanışı
Hepsini blender'dan geçirin.
2. Ara öğün
1 bardak ödem atıcı su
2 adet hurma
Akşam yemeği
Elmalı kereviz salatası
Malzemeler
1 orta boy yeşil ekşi elma
1 orta boy kereviz
4 yk süzme yoğurt
1/2 yk ceviz içi
1 yk zeytinyağı
1 yk limon suyu
Hazırlanışı
Kerevizi ve elmayı rendeleyin veya çok küçük doğrayın. Geri kalan malzeme ile hepsini karıştırın.
1 bardak ödem atıcı su
Uyumadan önce
1 bardak ödem atıcı su
Gün boyu
2,5-3 lt su, tiryakiler
1 tane sade kahve içebilir.
Yeşil çay, beyaz çay, kırmızı çay ve istediğiniz bitki çayları serbest.
2. GÜN
Sabah uyanınca
1 Bardak kan şekerini düzenleyen su
Malzemeler
1 lt suyun içine; 1 tane orta boy dilimlenmiş kırmızı elma (kabuklarıyla)
2 çubuk tarçın
Not: Bu suyu akşamdan hazırlayın.
Kahvaltı
Yulaflı badem sütü
Malzemeler
1 bardak su
7 adet çiğ badem
2 adet çekirdekleri çıkarılmış hurma (önceden suda bekletin, yumuşasın)
2 yk yulaf
Hazırlanışı
Hepsini blender'dan geçirin.
1. Ara öğün
Enerji veren juice
Malzemeler
1 adet yeşil elma
1 dal kereviz sapı
1 çk toz zencefil
3 yaprak marul
1 yk limon suyu
Hazırlanışı
Hepsini katı meyve sıkacağına atıp suyunu çıkartın.
10 tuzsuz fındık
1 bardak kan şekerini düzenleyen su
Öğle yemeği
Kilo verdirici smoothie
Malzemeler
1 bardak su
1 kabukları soyulmuş portakal
1 adet yeşil elma
1 parmak kalınlığında kesilmiş ananas
4 adet çig kaju
Hazırlanışı
Hepsini blender'dan geçirin.
2 adet kuru kayısı
Kan şekerini düzenleyen sudan 1 bardak
2. Ara öğün
Yağ yakan juice
Malzemeler
1 sallama yeşil ya da beyaz çayı 1 büyük fincan kaynar suyun içine koyup demleyin. Süzerek, soğumasını bekleyin.
1 adet yeşil elma
6 dal rucola
Hazırlanışı
Hepsini katı meyve sıkacağına atıp suyunu çıkartın.
1 bardak kan şekerini düzenleyen su
Akşam yemeği
Sütlü mercimek çorbası
Malzemeler
3 yk haşlanmış sarı mercimek
1 çk toz zerdeçal
1-2 adet arpacık soğanı
1 çay bardağı laktozsuz süt ya da badem sütü
1 çay bardağı su
1 yk zeytinyağı
1 çk karabiber
Hazırlanışı
Tencereye zeytinyağını koyup doğranmış arpacıksoğanını kavurun. Mercimeği ekleyip biraz çevirin. Sütü azar azar ekleyin. Su katıp pişirin. Pişmesine yakın baharatı ekleyin.