Vücuttan ödem ve toksinleri atıp enerji depolamak ve sonrasında yağ oranını düşürmek için 3 günlük juice diyet programı.

1. GÜN

Sabah uyanınca

1 Bardak ödem atıcı su

Malzemeler

1 lt suyun içine; 1 orta boy dilimlenmiş portakal (çekirdekleri dahil)

1/2 limon (çekirdekleriyle, kabuğuyla)

1/2 dilimlenmiş salatalık (kabuğuyla)

2-3 dal naneyi koyun

Not: Bu suyu akşamdan hazırlayın.



Kahvaltı

Kavunlu badem sütü

Malzemeler

1 orta kalınlıkta kavun

5 adet çiğ badem

1 yk yulaf

1/2 yk keten tohumu

1 bardak su

Hepsini blender'a atın.







1. Ara öğün

3 adet çiğ kaju

5 adet tuzsuz fındık

1 bardak ödem atıcı su



Öğle yemeği

Bağırsakları çalıştıran smoothie

Malzemeler

1 bağ ıspanak

1 nektarin veya şeftali

1 çk toz zerdaçal

1/2 yk bal

1/2 limon suyu

Hazırlanışı

Hepsini blender'dan geçirin.



2. Ara öğün

1 bardak ödem atıcı su

2 adet hurma



Akşam yemeği

Elmalı kereviz salatası

Malzemeler

1 orta boy yeşil ekşi elma

1 orta boy kereviz

4 yk süzme yoğurt

1/2 yk ceviz içi

1 yk zeytinyağı

1 yk limon suyu

Hazırlanışı

Kerevizi ve elmayı rendeleyin veya çok küçük doğrayın. Geri kalan malzeme ile hepsini karıştırın.

1 bardak ödem atıcı su



Uyumadan önce

1 bardak ödem atıcı su



Gün boyu

2,5-3 lt su, tiryakiler

1 tane sade kahve içebilir.

Yeşil çay, beyaz çay, kırmızı çay ve istediğiniz bitki çayları serbest.







2. GÜN

Sabah uyanınca

1 Bardak kan şekerini düzenleyen su

Malzemeler

1 lt suyun içine; 1 tane orta boy dilimlenmiş kırmızı elma (kabuklarıyla)

2 çubuk tarçın

Not: Bu suyu akşamdan hazırlayın.



Kahvaltı

Yulaflı badem sütü

Malzemeler

1 bardak su

7 adet çiğ badem

2 adet çekirdekleri çıkarılmış hurma (önceden suda bekletin, yumuşasın)

2 yk yulaf

Hazırlanışı

Hepsini blender'dan geçirin.



1. Ara öğün

Enerji veren juice

Malzemeler

1 adet yeşil elma

1 dal kereviz sapı

1 çk toz zencefil

3 yaprak marul

1 yk limon suyu

Hazırlanışı

Hepsini katı meyve sıkacağına atıp suyunu çıkartın.

10 tuzsuz fındık

1 bardak kan şekerini düzenleyen su







Öğle yemeği

Kilo verdirici smoothie

Malzemeler

1 bardak su

1 kabukları soyulmuş portakal

1 adet yeşil elma

1 parmak kalınlığında kesilmiş ananas

4 adet çig kaju

Hazırlanışı

Hepsini blender'dan geçirin.

2 adet kuru kayısı

Kan şekerini düzenleyen sudan 1 bardak



2. Ara öğün

Yağ yakan juice

Malzemeler

1 sallama yeşil ya da beyaz çayı 1 büyük fincan kaynar suyun içine koyup demleyin. Süzerek, soğumasını bekleyin.

1 adet yeşil elma

6 dal rucola

Hazırlanışı

Hepsini katı meyve sıkacağına atıp suyunu çıkartın.

1 bardak kan şekerini düzenleyen su



Akşam yemeği

Sütlü mercimek çorbası

Malzemeler

3 yk haşlanmış sarı mercimek

1 çk toz zerdeçal

1-2 adet arpacık soğanı

1 çay bardağı laktozsuz süt ya da badem sütü

1 çay bardağı su

1 yk zeytinyağı

1 çk karabiber

Hazırlanışı

Tencereye zeytinyağını koyup doğranmış arpacıksoğanını kavurun. Mercimeği ekleyip biraz çevirin. Sütü azar azar ekleyin. Su katıp pişirin. Pişmesine yakın baharatı ekleyin.



