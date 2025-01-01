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4 günlük arınma diyeti

Kış mevsiminden çıktığımız bugünlerde hepimizde aynı telaş var. Ofisime gelen danışanlarımın çoğunun kurduğu ilk cümle; ‘Metabolizmam çok yavaş çalışıyor her kış mutlaka birkaç kilo alıyorum’ oluyor. Yaza nasıl fit girerim, kışın aldığım bu kiloları nasıl veririm? Öncelikle gelecek kış kilo almamak için birkaç önerim olacak...

• Havaların soğuması ile su içimini azaltıyor olabilir misin? Yaz-kış lütfen su mataranı yanından ayırma.
• Fiziksel aktiviteni azaltmış olabilir misin? Her gün yapacağın 30-40 dakikalık yürüyüş, endorfin salgılayarak hem daha mutlu olmanı sağlayacak hem de kilo almanı engelleyecek.
• Gecelerin uzun olmasıyla acaba televizyon karşısında hem yağ hem de karbonhidrat oranı yüksek atıştırmalıklar (cips gibi) tercih ediyor olabilir misin? Gece ara öğün olarak emin ol bir porsiyon tarçınlı probiyotik yoğurt seni tok hissettirecek.
• Vitamin-mineral almak için evde sıkarak hazırladığın meyve suları seni hastalıktan korumuyor emin olabilirsin. Sadece şeker alımını arttırıyor. Lütfen meyveyi meyve olarak tüket.
• İçini ısıtmak için bol kremalı ve şekerli kahveleri değil de yeşil çay gibi metabolizma hızlandıran bitki çaylarını tercih et.• Kalın ve bol kıyafetlerin arkasına saklanma. Bedenin en değerli giysin unutma.



1. ve 2. gün
Sabah
• Yulaf muhallebisi

Ara
• Ananaslı yeşil çay

Öğle
• 1 porsiyon tam buğdaylı makarna (domates, biber, sarımsaklı)
• 1 bardak ayran

Ara
• 2 dilim ananas
• 6-7 çiğ badem

Akşam
• 1-2 kase çorba
• Bol salata
• 1 kase cacık

Ara
• Ödem attıran çay
• 2 ceviz


3. ve 4. gün
Sabah
• 2 yumurtalı maydanozlu omlet
• 1 dilim peynir
• 4-5 zeytin
• Yeşillik
• Şekersiz çay

Ara
• Beyaz çay

Öğle
• 150 gr haşlanmış ya da ızgara et, tavuk, balık
• Yeşil salata
• Ayran

Ara
• Laktozsuz protein yoğurt (nane, pul biber, çörek otu ile birlikte)
• Yeşil çay

Akşam
• 6-7 yemek kaşığı sebze yemeği
• Cacık

Ara
• 1 avuç kabak çekirdeği


Ödem attıran çay
Malzemeler
• 1/2 ananas kabuğu
• 1 avuç kiraz sapı
• 1 çubuk tarçın
• 1 limon
• 1.5 litre su
• Yeşil çay

Hazırlanışı
Limonu suyun içine sıkın. Ardından limon kabuğu, ananas kabuğu, kiraz sapı, tarçını ekleyip kaynatın ve 6-7 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenirken içine 1 adet sallama yeşil çay ekleyin. Gün içinde yarım litresini içebilirsiniz.


Eriten kabak çorbası
Malzemeler
• 4-5 orta boy kabak
• 1 kereviz
• 1 çay bardağı laktozsuz süt ya da Hindistan cevizi sütü
• 2 -3 yemek kaşığı zeytinyağı
• Dereotu
• 1-1.5 litre su
• Baharat
• Tuz

Hazırlanışı
Kereviz ve kabağı suda haşlayın. Kaynadıktan sonra sütü, baharatları ekleyip blender’dan geçirin. En son dilediğiniz kadar dereotu ekleyip servis edin.



Kahvaltılık muhallebi
Malzemeler
• 1.5 çay bardağı laktozsuz süt
• 1 çay bardağı su
• 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 1 tatlı kaşığı chia tohumu
• 1 tatlı kaşığı bal
• 1 porsiyon meyve

Hazırlanışı
Yulaf, chia, bal, su ve süt karışımı yoğunlaşana kadar kısık ateşte pişirip üzerine meyve ekleyerek servis edin.  

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