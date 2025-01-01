• Havaların soğuması ile su içimini azaltıyor olabilir
misin? Yaz-kış lütfen su mataranı yanından ayırma.
• Fiziksel aktiviteni azaltmış olabilir misin? Her gün yapacağın 30-40 dakikalık yürüyüş, endorfin salgılayarak hem daha mutlu olmanı sağlayacak hem de kilo almanı engelleyecek.
• Gecelerin uzun olmasıyla acaba televizyon karşısında hem yağ hem de karbonhidrat oranı yüksek atıştırmalıklar (cips gibi) tercih ediyor olabilir misin? Gece ara öğün olarak emin ol bir porsiyon tarçınlı probiyotik yoğurt seni tok hissettirecek.
• Vitamin-mineral almak için evde sıkarak hazırladığın meyve suları seni hastalıktan korumuyor emin olabilirsin. Sadece şeker alımını arttırıyor. Lütfen meyveyi meyve olarak tüket.
• İçini ısıtmak için bol kremalı ve şekerli kahveleri değil de yeşil çay gibi metabolizma hızlandıran bitki çaylarını tercih et.• Kalın ve bol kıyafetlerin arkasına saklanma. Bedenin en değerli giysin unutma.
1. ve 2. gün
Sabah
• Yulaf muhallebisi
Ara
• Ananaslı yeşil çay
Öğle
• 1 porsiyon tam buğdaylı makarna (domates, biber, sarımsaklı)
• 1 bardak ayran
Ara
• 2 dilim ananas
• 6-7 çiğ badem
Akşam
• 1-2 kase çorba
• Bol salata
• 1 kase cacık
Ara
• Ödem attıran çay
• 2 ceviz
3. ve 4. gün
Sabah
• 2 yumurtalı maydanozlu omlet
• 1 dilim peynir
• 4-5 zeytin
• Yeşillik
• Şekersiz çay
Ara
• Beyaz çay
Öğle
• 150 gr haşlanmış ya da ızgara et, tavuk, balık
• Yeşil salata
• Ayran
Ara
• Laktozsuz protein yoğurt (nane, pul biber, çörek otu ile birlikte)
• Yeşil çay
Akşam
• 6-7 yemek kaşığı sebze yemeği
• Cacık
Ara
• 1 avuç kabak çekirdeği
Ödem attıran çay
Malzemeler
• 1/2 ananas kabuğu
• 1 avuç kiraz sapı
• 1 çubuk tarçın
• 1 limon
• 1.5 litre su
• Yeşil çay
Hazırlanışı
Limonu suyun içine sıkın. Ardından limon kabuğu, ananas kabuğu, kiraz sapı, tarçını ekleyip kaynatın ve 6-7 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenirken içine 1 adet sallama yeşil çay ekleyin. Gün içinde yarım litresini içebilirsiniz.
Eriten kabak çorbası
Malzemeler
• 4-5 orta boy kabak
• 1 kereviz
• 1 çay bardağı laktozsuz süt ya da Hindistan cevizi sütü
• 2 -3 yemek kaşığı zeytinyağı
• Dereotu
• 1-1.5 litre su
• Baharat
• Tuz
Hazırlanışı
Kereviz ve kabağı suda haşlayın. Kaynadıktan sonra sütü, baharatları ekleyip blender’dan geçirin. En son dilediğiniz kadar dereotu ekleyip servis edin.
Kahvaltılık muhallebi
Malzemeler
• 1.5 çay bardağı laktozsuz süt
• 1 çay bardağı su
• 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 1 tatlı kaşığı chia tohumu
• 1 tatlı kaşığı bal
• 1 porsiyon meyve
Hazırlanışı
Yulaf, chia, bal, su ve süt karışımı yoğunlaşana kadar kısık ateşte pişirip üzerine meyve ekleyerek servis edin.