Şeyda Coşkun'dan "Yaza Hazırlık Diyeti"

1. GÜN

5 günde 4 kilo verebileceğiniz bu diyetin özelliği inatçı kilolarla mücadele etmesi. İlk günümüz elma ve yoğurt detoksundan oluşuyor. Bu detoks sayesinde hem vücudunuz arınacak, hem de yağ yakacaksınız.

Sabah: Fırınlanmış 1 kırmızı elma

Ara (Saat: 11.00) 2 kaşık light yoğurt

Öğle: Fırınlanmış 1 kırmızı elma

Ara (Saat: 16.00) 2 kaşık light yoğurt

Akşam: Fırınlanmış 1 kırmızı elma

NOT: İhtiyaç duyarsanız gün içinde 1 adet elma daha tüketebilirsiniz.



2. GÜN

Somon-yumurta detoksu

Bugün somon-yumurta detoksu yapıyoruz. Somon omega 3 yağ asitleri açısından mükemmel bir kaynak. Omega 3 ise vücudumuzun yağ yakma kapasitesini harekete geçiriyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirip cildi güzelleştiriyor.

Sabah: Haşlanmış 2 yumurta beyazı (yumurta beyazını tek başına yiyemiyorsanız tüm olarak tüketebilirsiniz.

Öğle: 100 gr somon

Akşam: 100 gr somon

NOT: Somonu ısıtılmış tavada yağsız olarak ya da 180 derece fırında ya da buharda pişirebilirsiniz. Aralarda mate çayı içebilirsiniz.



3. GÜN

Muz ve yer fıstığı diyeti

Bugünkü mönümüz cinsel gücü artıran muz ve yer fıstığından oluşuyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle cinsel hayatı ateşleyecek bu iki gıda aynı zamanda hızlı kilo vermenizi sağlayacak.

Sabah: 1 orta boy Anamur muzu

Ara (Saat 11.00): 7-8 adet kabuklu tuzsuz yer fıstığı

Öğle: 1 orta boy Anamur muzu

Ara (Saat 16.00): 7-8 adet kabuklu tuzsuz yer fıstığı

Akşam: 1 orta boy Anamur muzu



4. GÜN

Kefir, greyfurt, brokoli diyeti

Sabah: 1 bardak light kefir (1 tutam ince kıyılmış nane-maydanoz ve 1 rendelenmiş küçük salatalık ekleyin. Üzerine bir çimdik keten tohumu serpiştirin).

Öğle: 1 greyfurt

Akşam: Haşlanmış brokoli (5 dal brokoliyi et veya tavuk suyunda haşlayıp süzün. Üstüne limon sıkıp tüketin.



5. GÜN

Sebzelerin gücü diyeti

Sabah: 2.5 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri ya da keçi peyniri (üzerine çörek otu serpin), 2 adet tuzsuz siyah zeytin, 1 adet domates, maydanoz, nane

Öğle: Kıymalı ıspanak

Akşam: Terbiyeli kereviz