1. GÜN
5 günde 4 kilo verebileceğiniz bu diyetin özelliği inatçı kilolarla mücadele etmesi. İlk günümüz elma ve yoğurt detoksundan oluşuyor. Bu detoks sayesinde hem vücudunuz arınacak, hem de yağ yakacaksınız.
Sabah: Fırınlanmış 1 kırmızı elma
Ara (Saat: 11.00) 2 kaşık light yoğurt
Öğle: Fırınlanmış 1 kırmızı elma
Ara (Saat: 16.00) 2 kaşık light yoğurt
Akşam: Fırınlanmış 1 kırmızı elma
NOT: İhtiyaç duyarsanız gün içinde 1 adet elma daha tüketebilirsiniz.
2. GÜN
Somon-yumurta detoksu
Bugün somon-yumurta detoksu yapıyoruz. Somon omega 3 yağ asitleri açısından mükemmel bir kaynak. Omega 3 ise vücudumuzun yağ yakma kapasitesini harekete geçiriyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirip cildi güzelleştiriyor.
Sabah: Haşlanmış 2 yumurta beyazı (yumurta beyazını tek başına yiyemiyorsanız tüm olarak tüketebilirsiniz.
Öğle: 100 gr somon
Akşam: 100 gr somon
NOT: Somonu ısıtılmış tavada yağsız olarak ya da 180 derece fırında ya da buharda pişirebilirsiniz. Aralarda mate çayı içebilirsiniz.
3. GÜN
Muz ve yer fıstığı diyeti
Bugünkü mönümüz cinsel gücü artıran muz ve yer fıstığından oluşuyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle cinsel hayatı ateşleyecek bu iki gıda aynı zamanda hızlı kilo vermenizi sağlayacak.
Sabah: 1 orta boy Anamur muzu
Ara (Saat 11.00): 7-8 adet kabuklu tuzsuz yer fıstığı
Öğle: 1 orta boy Anamur muzu
Ara (Saat 16.00): 7-8 adet kabuklu tuzsuz yer fıstığı
Akşam: 1 orta boy Anamur muzu
4. GÜN
Kefir, greyfurt, brokoli diyeti
Sabah: 1 bardak light kefir (1 tutam ince kıyılmış nane-maydanoz ve 1 rendelenmiş küçük salatalık ekleyin. Üzerine bir çimdik keten tohumu serpiştirin).
Öğle: 1 greyfurt
Akşam: Haşlanmış brokoli (5 dal brokoliyi et veya tavuk suyunda haşlayıp süzün. Üstüne limon sıkıp tüketin.
5. GÜN
Sebzelerin gücü diyeti
Sabah: 2.5 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri ya da keçi peyniri (üzerine çörek otu serpin), 2 adet tuzsuz siyah zeytin, 1 adet domates, maydanoz, nane
Öğle: Kıymalı ıspanak
Akşam: Terbiyeli kereviz