Detoks etkisiyle kışı arınarak karşılayın.

1. Gün

Sabah

• 1 orta boy domates

• Birkaç yaprak taze nane

• 10 dal maydanoz

• 2 adet sivri biber

• 4 adet mantar

• 2 yumurta beyazı ile hazırlanmış omlet

Öğle

• 2 adet brokoli

• 2 adet kuşkonmaz

• 2 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• Birer tutam farklı baharatlar ile haşlama yemek (Kaynayan suya sebzeleri atıp, 7 dakika haşlayın. Piştikten sonra, üzerine limon sıkıp istediğiniz baharatları ekleyin).

Akşam

170 g haşlanmış tavuk göğsü Bol yeşil salata (limon ve nar ekşisi soslu)







2. Gün

Sabah

• 2 yemek kaşığı çörek otlu lor peyniri

• 1/2 avokado

• 9 adet tuzsuz zeytin

• İsteğe göre domates ve salatalık

Öğle

• 6 yemek kaşığı yeşil mercimek yemeği

• Bol yeşil salata

Akşam

• 250 g tavuk göğsü

• 20 dal maydanoz







3. Gün

Sabah

• 4 yemek kaşığı yulaf

• 1 adet yeşil elma

• 5 parça donmuş ahududu

• 1 tutam toz tarçın (Yulafı az su ile 5 dakika haşlayın. Meyveleri ve tarçını ekleyip ılık olarak tüketin).

Öğle

• 120 g ızgara tavuk göğsü

• Bol yeşillikli salata

Akşam

• 2 adet büyük domates

• Bol rokalı salata (Nar ekşisi, sarımsak, limon ve zerdeçal ilaveli)







4. Gün

Sabah

• 1 adet yumurta, 1 adet yumurta beyazı, 1 adet domates, 3 tatlı kaşığı çörek otlu lor peyniri ve 5 dal maydanoz ile omlet

• 2 dilim tuzsuz bisküvi

Öğle

• Bol yeşillikli salata (nar ekşili ve limonlu ilaveli).

• 1 adet ceviz

• 3 adet çiğ badem

Akşam

• 5 yemek kaşığı haşlanmış kabak, ıspanak ya da brokoli

• Baharatlı ve limonlu probiyotik yoğurt



