1. Gün
Sabah
• 1 orta boy domates
• Birkaç yaprak taze nane
• 10 dal maydanoz
• 2 adet sivri biber
• 4 adet mantar
• 2 yumurta beyazı ile hazırlanmış omlet
Öğle
• 2 adet brokoli
• 2 adet kuşkonmaz
• 2 diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• Birer tutam farklı baharatlar ile haşlama yemek (Kaynayan suya sebzeleri atıp, 7 dakika haşlayın. Piştikten sonra, üzerine limon sıkıp istediğiniz baharatları ekleyin).
Akşam
170 g haşlanmış tavuk göğsü Bol yeşil salata (limon ve nar ekşisi soslu)
2. Gün
Sabah
• 2 yemek kaşığı çörek otlu lor peyniri
• 1/2 avokado
• 9 adet tuzsuz zeytin
• İsteğe göre domates ve salatalık
Öğle
• 6 yemek kaşığı yeşil mercimek yemeği
• Bol yeşil salata
Akşam
• 250 g tavuk göğsü
• 20 dal maydanoz
3. Gün
Sabah
• 4 yemek kaşığı yulaf
• 1 adet yeşil elma
• 5 parça donmuş ahududu
• 1 tutam toz tarçın (Yulafı az su ile 5 dakika haşlayın. Meyveleri ve tarçını ekleyip ılık olarak tüketin).
Öğle
• 120 g ızgara tavuk göğsü
• Bol yeşillikli salata
Akşam
• 2 adet büyük domates
• Bol rokalı salata (Nar ekşisi, sarımsak, limon ve zerdeçal ilaveli)
4. Gün
Sabah
• 1 adet yumurta, 1 adet yumurta beyazı, 1 adet domates, 3 tatlı kaşığı çörek otlu lor peyniri ve 5 dal maydanoz ile omlet
• 2 dilim tuzsuz bisküvi
Öğle
• Bol yeşillikli salata (nar ekşili ve limonlu ilaveli).
• 1 adet ceviz
• 3 adet çiğ badem
Akşam
• 5 yemek kaşığı haşlanmış kabak, ıspanak ya da brokoli
• Baharatlı ve limonlu probiyotik yoğurt