1. Gün
Sabah
1 adet yumurta ve 1 tatlı
kaşığı zeytinyağlı omlet
2 tam ceviz
Bol yeşillik
Ara öğün
1 adet salatalık
Öğle
1 adet levrek veya
1 dilim somon
Bol yeşillik
Haşlanmış sebze
3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa veya karabuğday
Ara öğün
2 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
1 ince dilim ananas
Akşam
6 yemek kaşığı kabak veya ıspanak yemeği
Bol salata
2. Gün
Sabah
1 bardak laktozsuz süt
3 yemek kaşığı yulaf
1 yemek kaşığı chia
1 dilim ananas
Öğle
120 g haşlanmış tavuk
Bol yeşillik
Ara öğün
2 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
1/4 greyfurt
Akşam
1 kase yağ yakıcı domates çorbası
3. Gün
Sabah
3 yemek kaşığı çörek otlu lor peyniri
1 adet yumurta
1 ince dilim ananas
2 tam ceviz
Ara öğün
1 bardak yeşil çay
Öğle
Yeşil smoothie
Ara öğün
4 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
1 küçük boy elma
Akşam
1 orta boy ızgara levrek
Bol yeşillik
3 yemek kaşığı esmer pirinç
4. Gün
Sabah
1 porsiyon kahvaltı smoothie'si
Ara öğün
1 bardak yeşil çay
2 tam ceviz
Öğle
120 g ızgara hindi eti
Bol yeşillik
1 ince dilim tam tahıllı ekmek
Ara öğün
1 bardak kefir
1 ince dilim ananas
Akşam
6 yemek kaşığı kabak yemeği
Bol salata
5. Gün
Sabah
1 ince dilim beyaz peynir
1 adet yumurta
Bol yeşillik
1 kase maydanoz
1 ince dilim tam tahıllı ekmek
Ara öğün
1 bardak yeşil çay
Öğle
160 g ton balıklı salata
Ara öğün
2 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
1/4 greyfurt
Akşam
Haşlanmış sebze 2 yemek kaşığı yoğurt