5 günde formunuza kavuşun





1. Gün

Sabah

1 adet yumurta ve 1 tatlı

kaşığı zeytinyağlı omlet

2 tam ceviz

Bol yeşillik

Ara öğün

1 adet salatalık

Öğle

1 adet levrek veya

1 dilim somon

Bol yeşillik

Haşlanmış sebze

3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa veya karabuğday

Ara öğün

2 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

1 ince dilim ananas

Akşam

6 yemek kaşığı kabak veya ıspanak yemeği

Bol salata



2. Gün

Sabah

1 bardak laktozsuz süt

3 yemek kaşığı yulaf

1 yemek kaşığı chia

1 dilim ananas

Öğle

120 g haşlanmış tavuk

Bol yeşillik

Ara öğün

2 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

1/4 greyfurt

Akşam

1 kase yağ yakıcı domates çorbası



3. Gün

Sabah

3 yemek kaşığı çörek otlu lor peyniri

1 adet yumurta

1 ince dilim ananas

2 tam ceviz

Ara öğün

1 bardak yeşil çay

Öğle

Yeşil smoothie

Ara öğün

4 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

1 küçük boy elma

Akşam

1 orta boy ızgara levrek

Bol yeşillik

3 yemek kaşığı esmer pirinç



4. Gün

Sabah

1 porsiyon kahvaltı smoothie'si

Ara öğün

1 bardak yeşil çay

2 tam ceviz

Öğle

120 g ızgara hindi eti

Bol yeşillik

1 ince dilim tam tahıllı ekmek

Ara öğün

1 bardak kefir

1 ince dilim ananas

Akşam

6 yemek kaşığı kabak yemeği

Bol salata



5. Gün

Sabah

1 ince dilim beyaz peynir

1 adet yumurta

Bol yeşillik

1 kase maydanoz

1 ince dilim tam tahıllı ekmek

Ara öğün

1 bardak yeşil çay

Öğle

160 g ton balıklı salata

Ara öğün

2 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

1/4 greyfurt

Akşam

Haşlanmış sebze 2 yemek kaşığı yoğurt



