menu

close

menu

close

menu

close

7 günde metabolizma hızlandırıcı diyet

Uzun ve soğuk bir kışın ardından güneşin güzel yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde hırka ve kabanlara veda etmenin vakti geldi. Peki siz hazır mısınız yazı karşılamaya?

Diyetisyen: Derya Şahin

1 hafta süreli, bol vitamin ve mineralli, renkli bir beslenme programı ile bahar yorgunluğuna inat metabolizmanızı hızlandırın. Klasik bir liste ile başlayan programda protein içeriğini artırarak metabolizmanızı hızlandırıp 1 gün detoks yaptıktan sonra son gün korumaya geçiyorsunuz.

En iyi sonucu almak için dikkat etmeniz gereken öneriler;
• Uyku düzeninizi oluşturun. Günde 8 saatten fazla, 6 saatten az uyumak metabolizmanızı yavaşlatır.

• Uyandığınızda güne yarım litre detoks su ile başlayın ve en geç yarım saat içinde kahvaltınızı yapın.

• Öğünler arasında en az 2 saat olmasına özen gösterin.

• Düzenli olarak her gün aynı saatlerde beslenin ve vücudunuzun biyolojik saatini oluşturarak metabolizmanızın düzenli çalışmasına yardımcı olun.

• Sofranızda tuzluk kullanmayın, yiyeceklerinizi baharatlarla lezzetlendirin.

• Programı uygularken günde 3 litre su içtiğinizden emin olun.

• Hareketinizi artırın; 4x4 kuralına göre haftada 4 gün 40 dakika hızlı tempo açık hava yürüyüşü yapın.

• Kilonuzu takıntı haline getirmeyin, her gün tartıya çıkmak yerine programa diyete başlarken ve bittikten sonraki gün sabah uyandığınızda aç karnına kilo kontrolünü yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
7 günde metabolizma hızlandırıcı diyet programı ve tarifleri için TIKLAYINIZ

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler