Uzun ve soğuk bir kışın ardından güneşin güzel yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde hırka ve kabanlara veda etmenin vakti geldi. Peki siz hazır mısınız yazı karşılamaya?

Diyetisyen: Derya Şahin



1 hafta süreli, bol vitamin ve mineralli, renkli bir beslenme programı ile bahar yorgunluğuna inat metabolizmanızı hızlandırın. Klasik bir liste ile başlayan programda protein içeriğini artırarak metabolizmanızı hızlandırıp 1 gün detoks yaptıktan sonra son gün korumaya geçiyorsunuz.



En iyi sonucu almak için dikkat etmeniz gereken öneriler;

• Uyku düzeninizi oluşturun. Günde 8 saatten fazla, 6 saatten az uyumak metabolizmanızı yavaşlatır.



• Uyandığınızda güne yarım litre detoks su ile başlayın ve en geç yarım saat içinde kahvaltınızı yapın.



• Öğünler arasında en az 2 saat olmasına özen gösterin.



• Düzenli olarak her gün aynı saatlerde beslenin ve vücudunuzun biyolojik saatini oluşturarak metabolizmanızın düzenli çalışmasına yardımcı olun.



• Sofranızda tuzluk kullanmayın, yiyeceklerinizi baharatlarla lezzetlendirin.



• Programı uygularken günde 3 litre su içtiğinizden emin olun.



• Hareketinizi artırın; 4x4 kuralına göre haftada 4 gün 40 dakika hızlı tempo açık hava yürüyüşü yapın.



• Kilonuzu takıntı haline getirmeyin, her gün tartıya çıkmak yerine programa diyete başlarken ve bittikten sonraki gün sabah uyandığınızda aç karnına kilo kontrolünü yapabilirsiniz.



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