Kilo vermeyi zorlaştıran en önemli sorun bağırsak hareketlerindeki yavaşlık. Özellikle bağırsak hareketleri yani sindirim sistemi bozuklukları olan kişilerde kilo vermenin daha dirençli olduğu çok sık gördüğümüz bir sorun ve bu durum ortadan kaldırıldığında kişilerde diyete karşı metabolizmanın verdiği tepki daha olumlu oluyor.

Sindirim sistemi bozuklukları sıklıkla suyun az tüketilmesi ve beslenmenin içinde lif oranının az olmasından kaynaklanıyor. Probiyotik besinlerden zengin ve su içiminin yeterli olduğu bir beslenme düzeni ile kilo vermek çok daha kolay olacak. Hazırladığımız beslenme planı ile sindirim sisteminizi hızlandırabilirsiniz. 1 hafta içerisinde kişiden kişiye farklılık gösterebileceği gibi ortalama 1-3 kilo arasında kilo kaybı olacaktır. İlk 5 gün ile kusursuz bir sindirim sistemi hedefliyor, son iki günde ise güçlü bir metabolizma için başlangıç yapıyoruz.





Diyetisyen Hülya Çağatay



- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• 1 bardak yeşil çay

• 1/2 rendelenmiş kabak ve 1 yumurta ile hazırlanmış omlet

• 3-4 zeytin

• 2 yemek kaşığı keten tohumlu lor peyniri

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• 1/2 ayva

• 3 adet kuru hurma

Öğle

• 120 gr ızgara levrek

• 1 su bardağı karabuğday salatası

• 1/2 kase yoğurt

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• 1/2 greyfurt

• 3-4 çiğ kaju

Akşam

• Brüksel lahana, brokoli, karnabahar haşlama

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• 1 su bardağı naneli kefir



2. Gün

Sabah

• 1 bardak rezene çayı

• 1/2 avokado

• Çörek otlu 1 bulut yumurta

• 1 dilim hindi füme

• Bol yeşillik

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• 1 hurma

• 1 bardak tarçınlı süt

Öğle

• 90 gr ızgara kırmızı et

• Portakallı kinoa salatası

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• 2 ceviz

• 1 bardak probiyotik içecek

Akşam

• Zeytinyağlı fasulye

• Karabuğday pilavı

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• 1/2 nar



3. Gün

Sabah

• 1 bardak rezene çayı

• 1 poşe yumurta

• 3-4 zeytin

• Salatalık, domates

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• 3 hurma

• 3-4 çiğ badem

Öğle

• 120 gr ıspanaklı tavuk

• Karabuğdaylı salata

• 1 bardak ayran

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• 1/2 muz

• 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

Akşam

• Kabak spagetti

• 1/2 kase yoğurt

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• 1/2 greyfurt 4. Gün

Sabah

• 1 bardak yeşil çay

• Pırasalı ve 1 yumurtalı omlet

• 3-4 zeytin

• 1 dilim dil peyniri

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• 5-6 yaban mersini

• 1 su bardağı kefir

Öğle

• 4 İsveç köfte

• Karabuğday pilavı

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• 3 hurma

• 3-4 çiğ kaju

Akşam

• Kinoalı brokoli salata

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• 1 bardak probiyotik içecek



5. Gün

Sabah

• 1 bardak yeşil çay

• 1 haşlanmış yumurta

• 1/2 avokado

• 5 küçük mozzarella peyniri

• Keten tohumu

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• 1 kuru hurma

• 3-4 çiğ fındık

Öğle

• 120 gr hindi sote

• Kinoa salatası

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• 1/2 kase yoğurt

• 1/2 nar

Akşam

• Portakallı kereviz

• Karabuğday pilavı

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• 1 su bardağı kefir

Son 2 gün

Sabah

• 2 dilim ananas

• 1/2 su bardağı kefir

• 6 yemek kaşığı chia tohumu

• Tarçın

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• 1 hurma

Öğle

• 1 dilim ananas

• 1 kase yoğurt

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• 3 hurma

Akşam

• 1 kase yoğurt

• 6 yemek kaşığı chia tohumu

• 2 dilim ananas