Havaların soğumasıyla birlikte açık havada geçirilen zaman da azalıyor. Oysa açık havada yürüyüş yapmak, koşmak ve bisiklete binmek gibi egzersizler bağışıklığı güçlendiriyor.

Açık havada yapılan egzersizler hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de mevsimsel depresyonu engelliyor, ayr��ca sağlıklı ve formda kalmayı da sağlıyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, soğuk havalarda spor yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekerek, soğuk havada doğru egzersiz yapmanın püf noktalarını paylaştı.

İşte soğuk havada doğru egzersiz yapmanın 10 kuralı:



Kat kat giyinin: Soğuk havalarda ilk dikkat etmeniz gereken konu, vücut ısınızın fazla düşmesine engel olmak. Egzersiz yaparken, adeta bir soğan gibi ince ve kat kat giyinmek, teri emen ve hava almaya izin veren kumaşlardan yapılmış giysiler seçmek uygun olur.

Şapka takın: Dizlerinizi, ellerinizi, baş, boyun ve omuzlarınızı soğuktan koruyun. Araştırmalar, vücut ısısının %30’luk büyük bir bölümünün baş kısmından kaybedildiğini gösteriyor. Dolayısıyla şapka ve bere takma alışkanlığı edinmek önemli.

Ayakkabılarınızı kurutun: Yağmurlu havalarda egzersiz sonrası, ayakkabılarınızın bir sonraki egzersize kadar mutlaka kurumasını sağlayın. Tabanı ıslak ve nemli kalmış ayakkabılar kuru ayakkabılara oranla daha fazla darbe emer.

Isınmak için acele etmeyin: Egzersize yavaş yavaş başlayın. Vücudun egzersiz için doğru çalışma sıcaklığına gelmesi kış aylarında daha fazla zaman alır.



Burnunuzdan nefes alın: Soğuk havanın, solunum yollarınızda tahrişe yol açmaması için burundan nefes alın. Böylelikle hava, ciğerlerinize ulaşıncaya kadar ısınmış olur.



Su tüketimini ihmal etmeyin: Sıvı tüketme ihtiyacı soğuk havalarda daha az olsa da yine de vücudunuzun susuz kalma olasılığı vardır. Egzersize başlamadan önce bir bardak su, egzersiz sonrası ise bir bardak sıcak içecek tüketin. Gün içerisinde ise 8-10 bardak su için.



Güneş ışığından faydalanın: Soğuk havalarda özellikle öğlen ve öğlenden sonra saatlerini tercih edin. Bu, hem kemikleriniz hem de bağışıklık sisteminiz için oldukça önemli olan D vitamini üretmek için daha fazla güneş ışığı depolamanızı sağlar.



Kilo almamaya dikkat edin: Beslenmenize dikkat ederek deri altı yağ dokunuzu artırmayın. Deri altı yağ dokusu fazla olan kişilerin soğuğa dayanıklılığı bir avantaj gibi gözükse de söz konusu egzersiz olduğunda tam tersi geçerlidir. Amacınız egzersiz esnasında hep sıcak kalmak ise formda olmanın fazla kilodan daha avantajlı olduğunu bilin.



Hava çok soğuk ise spor için açık alanları tercih etmeyin: Soğuk havada ve açık alanda egzersiz yaparken vücudunuzun sesini mutlaka dinleyin ve kritik sınır olan eksi 10 derecenin altındaki hava koşullarında egzersiz yapmak için açık alanları tercih etmeyin.



Yorgun ve hastayken egzersiz yapmayın: Yorgun ve hasta hissediyorsanız veya yüksek ateş ve enfeksiyon durumunda egzersizi sonlandırın. Kronik bir hastalığınız var ise soğuk havaların hastalığınız üzerindeki etkilerini mutlaka doktorunuza danışın.