Her sene baharın gelmesi ile birlikte diyetlere girmekten ve yeni formüller aramaktan sıkıldıysanız bu bahar sadece diyetinizi değil, hayatınızı da değiştirin.

Diyetisyen ve Yaşam Koçu: Gizem Şeber



Hiçbir besin tek başına mucize olmasa da, bazı besinlere hayatımızda daha fazla yer açmamız hem daha sağlıklı hem de daha fit olmamıza yardımcı. İşte bu besinler:

Avokado: Diğer besinlerde bulunan besin öğelerinin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar. Bunun yanı sıra içerdiği sağlıklı yağlar ile kalp sağlığını korur.

Ananas: Düzenli tüketildiğinde selülit oluşumunu engeller. Ödem sökmeye yardımcıdır.

Kivi: İçerdiği probiyotiklerle kabızlık sorununun üstesinden gelir, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin beslenmesini sağlar.

Kefir: İçerdiği probiyotikler ile bağırsak sağlığını destekler. Bağışıklığı güçlendirir.



BESİN DESTEĞİNE GEREK VAR MI?

Probiyotik destek: Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sağlık için ne kadar önemli olduğu her gün kanıtlanıyor.

Karnitin: Eğer hiçbir rahatsızlığınız ve karaciğer yağlanmanız yoksa, en az 45 dakika kardiyo egzersiz yapacağınız günlerde maksimum 2000 mg’ı aşmayacak şekilde (öncesinde doktorunuza da danışarak) karnitin kullanabilirsiniz.



SAKİNLEŞİN!

Her gün beslenmeye dair yeni kararlar alıyoruz ve bunların birçoğunun farkında değiliz. Sakinleşmek, yoga ve/veya meditasyon yapmak, kararlarınızı daha sakin vermenizi sağlar ve duygusal yeme ihtiyacını azaltır.



GÜNLÜK TUTUN!

Diyet yapmayı en çok zorlayan konu duygusal yeme ihtiyacı. Bunun önüne geçmek içinse önce duygularınızın ne olduğunu bilmelisiniz. Düzenli günlük tutmak hangi duygu durumlarında yeme ihtiyacınızın arttığını gösterir ve zaman içerisinde kaçamaklara karşı önlem almanızı kolaylaştırır.







AKILCI DİYET

Uyanınca

2 dilim ananas

1 bardak su

Kahvaltı

1 yumurta ve 4 yemek kaşığı lor peyniri ile yağsız omlet

2 glutensiz kraker

Sınırsız söğüş sebze

Öğle

1 porsiyon ızgara hindi veya balık

1/4 avokadolu yağsız bol salata

Ara öğün

1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı chia tohumu ve 1 tatlı kaşığı bal ile hazırlanmış puding

Akşam

8 yemek kaşığı sebze yemeği

4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa veya maş fasulyesi

1 kivi eklenmiş yağsız bol salata (1 adet kivi doğranmış)

Gece

1 su bardağı kefir