Akşam atıştırmalıklarını durdurun!

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Şeyda Coşkun'dan öneriler...

Akşam yemeğinden kısa süre sonra kendinizi yeniden buzdolabının önünde buluyorsanız Şeyda Coşkun'un şu önerilere kulak verin...

• Doğru beslenmenize rağmen yine de acıkıyorsanız içine tarçın ilave edilmiş bir zencefil çayı hazırlayın. Tarçın, şeker ihtiyacını giderir ve mutlu eder.

• Canınız kaçamak yapmak istediği zaman abur cubur yemek yerine içine biraz yulaf koyulmuş meyveli yoğurt tüketin.

• Gün içinde beslenmenizi gözden geçirin. Sabah poğaça yerseniz iki saat sonra karbonhidrat tüketmek istersiniz. Çünkü poğaça kan şekerinizi ani şekilde yükseltip aniden düşürür. Oysa kahvaltıda bir omlet yemiş olsaydınız öğlene kadar acıkmazdınız.

• Doğru beslendiğinizi düşünmenize rağmen ani açlık ile baş edemiyorsanız mutlaka bir endokrinoloji uzmanına başvurun.